El irlandés será operado y se perderá la final del Granada

Apenas 24 horas después de su emotiva victoria sobre Peñas Blancas en la Vuelta a España, Eddie Dunbar (Pinarelo Q36.5) se ha caído en la penúltima etapa.

Después de que el comunicado médico revelara que Dunbar se había caído sobre su lado izquierdo después de 175 km, su equipo confirmó más tarde que se había fracturado la clavícula, que ahora requerirá cirugía.

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