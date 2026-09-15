El irlandés será operado y se perderá la final del Granada

Apenas 24 horas después de su emotiva victoria sobre Peñas Blancas en la Vuelta a España, Eddie Dunbar (Pinarelo Q36.5) se ha caído en la penúltima etapa.

Después de que el comunicado médico revelara que Dunbar se había caído sobre su lado izquierdo después de 175 km, su equipo confirmó más tarde que se había fracturado la clavícula, que ahora requerirá cirugía.

Había formado parte del primer grupo perseguidor de más de 50 corredores detrás de la escapada, que se encontraba disperso a lo largo de la carretera mientras se desarrollaba una etapa reina brutal y épica. Fue visto por última vez siendo atrapado por el pelotón, pero cayó a 11 km de la meta, en las complicadas carreteras que se dirigían al pie de la última subida, el Collado del Alguacil.

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Es la última de una larga lista de lesiones del irlandés, que finalmente redescubrió su mejor nivel en la etapa 19 después de un largo camino de regreso, tras romperse el tobillo en una colisión en marzo. Sufrió fracturas de clavícula en la primera parte de su carrera, se rompió la mano en años consecutivos en 2023 y 2024, y luchó con un problema de rodilla.

“Desafortunadamente, Eddie Dunbar sufrió una fractura de clavícula en el lado izquierdo durante la etapa 20 de La Vuelta a España, por lo que tuvo que retirarse de la carrera y será operado”, se lee en un comunicado del equipo suizo.

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“Eddie reclamó la victoria en la Etapa 19 de La Vuelta, logrando la primera victoria de etapa del Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team en un Gran Tour. El equipo le desea una pronta recuperación”.

Esperaba cerrar su temporada en algunas de las clásicas italianas de otoño, pero es probable que esos planes se cancelen como resultado de su recuperación.

Dunbar fue uno de los tres corredores que abandonaron la etapa 20, y Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM) y Chris Hamilton (Picnic-PostNL) también se vieron obligados a abandonar la carrera un día antes de la final en Granada el domingo después de estrellarse a gran velocidad al principio de la etapa 20.