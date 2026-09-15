La eslovena se enfrenta a un final prematuro de su temporada tras caerse del tercer puesto de la general en la carrera por etapas francesa

Urška Žigart se ha fracturado la mandíbula en una caída en la etapa 3 del Faun Tour Femmes.

La corredora eslovena originalmente se fracturó la mandíbula en un terrible accidente en la etapa 2 del Tour de Suiza en junio, regresando de su lesión para competir en el Tour de Francia Femenino seis semanas después.

Más mala suerte le sucedió a Žigart en Francia el sábado cuando se cayó cuando estaba tercera en la general durante la etapa 3 en Tournon-sur-Rhône.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

El equipo AG Insurance-Soudal de Žigart anunció la desafortunada noticia el sábado por la tarde, afirmando que su temporada probablemente haya terminado debido a la nueva lesión.

“Tras su caída durante la tercera etapa del Faun Tour de l'Ardèche, nuevos exámenes médicos revelaron una nueva fractura de mandíbula”, anunció el equipo.

te puede gustar



Urška Žigart, hospitalizada con fractura de mandíbula tras un accidente en una carretera irregular en el Tour de Suiza



Urška Žigart recibió información positiva sobre su lesión después de una caída en el Tour de Suiza que le fracturó la mandíbula



'El cuerpo es algo asombroso': Urška Žigart vuelve a la acción en el Tour de France Femmes, seis semanas después del horroroso accidente del Tour de Suiza

“Dada la naturaleza de la lesión y el hecho de que se trata de una fractura repetida, es probable que la temporada 2026 de Urška llegue a su fin antes de tiempo. Esto también significaría que se perderá el próximo Campeonato Mundial”.

Žigart, que terminó sexta en la Vuelta España Femenina en mayo, evitó la cirugía en junio, diciendo que “todas las partes de la fractura se alinearon”, lo que le permitió comenzar su recuperación y regresar rápidamente.

Regresó al pelotón para el Tour a principios de agosto, ayudando a su compañera de equipo Kim Le Court-Pienaar a terminar noveno en la general y ganar una etapa.

AG Insurance-Soudal dijo que supervisarán la curación de Žigart antes de tomar una decisión sobre el resto de su temporada 2026, aunque parece más probable que vuelva a competir en 2027.

“Su atención ahora se centrará completamente en su recuperación. El equipo seguirá de cerca el proceso de curación antes de tomar una decisión definitiva sobre el resto de su temporada”, afirmó el equipo.

“Le deseamos a Urška una buena recuperación y esperamos verla de regreso con el equipo”.