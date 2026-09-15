La eslovena se enfrenta a un final prematuro de su temporada tras caerse del tercer puesto de la general en la carrera por etapas francesa

Urška Žigart se ha fracturado la mandíbula en una caída en la etapa 3 del Faun Tour Femmes.

La corredora eslovena originalmente se fracturó la mandíbula en un terrible accidente en la etapa 2 del Tour de Suiza en junio, regresando de su lesión para competir en el Tour de Francia Femenino seis semanas después.

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