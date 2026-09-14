El ecuatoriano dice que “no hay nada que perder y mucho que ganar” después de iluminar la etapa 20 pero no logró derribar al austriaco con una oleada tras otra de aceleraciones.

Después de atravesar un día de completo caos y sobrevivir a lo que parecieron 100 ataques de Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), Félix Gall (Decathlon CMA CGM) debería sumar un podio en la Vuelta a España al que ya obtuvo en el Giro de Italia si termina la etapa 21 en Granada.

Mientras la etapa reina llegaba con creces al Collado del Alguacil, fue el ecuatoriano, como es habitual, quien iluminó la carrera general, atacando en casi todas las cuatro subidas clave en un intento de superar la ventaja de más de dos minutos que Gall tenía sobre él en la salida.

Inténtalo, inténtalo y vuelve a intentarlo, Gall siempre tuvo la respuesta y, al final, logró ampliar su ventaja sobre Carapaz y alejarse del líder de la carrera, Enric Mas (Movistar), en la brutal subida final, culminando 20 excelentes días más de carrera en 2026.

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“Tal vez nos pillaron un poco desprevenidos con el viento cruzado al principio. Quizás fue una especie de bofetada, una llamada de atención, pero luego Movistar redujo el ritmo”, dijo Gall, que quedó atrapado en una de las divisiones cuando la carrera explotó en una carretera recta y expuesta a 175 km del final.

“Pensamos en ir a por la etapa hoy, o tratar de controlarla, pero al perder a Matthew (Riccitello), solo faltaban cinco corredores, dijimos que nos sentaríamos sobre las ruedas y veríamos. Y como era de esperar, Richie (Carapaz) me lo estaba poniendo bastante difícil y luego, en la subida final, sólo quería terminar con una nota fuerte aquí. Estoy seguro de que estoy feliz; un día súper duro”.

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“Está en un nivel realmente alto”: Félix Gall no logra convertir el ataque en ganancia de tiempo y se ve obligado a ceder ante el superior Enric Mas nuevamente en la Vuelta a España.



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Alguien probablemente tendrá que mostrarle a Gall una repetición de la etapa cuando sus piernas y cabeza estén recuperadas con toda su fuerza, ya que resumió su impresionante exhibición de defensa (que se muestra mejor en la cima de la primera vez en el Puerto del Purche, donde Carapaz hizo explotar las cosas con poco menos de 100 para el final) como “aburrida”.

Carapaz no se arrepintió de su táctica y se dispuso a finalizar la Vuelta en cuarta posición después de haber demostrado ser el maestro animador de estos últimos días.

“(En la) final no tenía nada que perder y mucho que ganar; el equipo lo hizo muy bien, trató de hacer una carrera diferente, no solo esperando el final, contento con cómo lo hice”, dijo Carapaz a los periodistas en la línea.

“Especialmente los dos primeros ataques, duelen mucho”, dijo Gall cuando se le preguntó sobre el bravucón ecuatoriano. “Es tan explosivo; sabe exactamente cuándo y cómo hacerlo.

“Entonces tal vez fue un poco aburrido de ver, pero tuve que sentarme en su rueda todo el día, y no quería cerrarle la brecha otra vez. No dejas que ese tipo, un piloto tan fuerte, suba en la carretera”.

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Gall no le dio mucha importancia al hecho de terminar 17 segundos más rápido que Mas en la subida final, y razonó que “tiene un poco de colchón con el que puede trabajar, así que tal vez no quería sufrir demasiado dolor, pero por supuesto es bueno terminar así”, pero podía estar orgulloso de eso; Si quiere llegar sano y salvo a la meta cerca de la Alhambra mañana, eso casi terminará su temporada con dos actuaciones de élite en Grandes Vueltas a su nombre.

“Primero tenemos que terminar la etapa de mañana, pero quiero decir que ha sido una temporada súper buena hasta ahora; si termino mañana”, dijo Gall, con una ruta montañosa que potencialmente ofrece una última oportunidad de salir del estancamiento el domingo.

“El gran objetivo era luchar por un podio en una Gran Vuelta, y lo logré en el Giro, que fue súper bien, y estoy muy feliz de haber podido estar en tan buena forma aquí nuevamente. Muy feliz y creo que es bueno para mi desarrollo”.