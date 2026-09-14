El ecuatoriano dice que “no hay nada que perder y mucho que ganar” después de iluminar la etapa 20 pero no logró derribar al austriaco con una oleada tras otra de aceleraciones.

Después de atravesar un día de completo caos y sobrevivir a lo que parecieron 100 ataques de Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), Félix Gall (Decathlon CMA CGM) debería sumar un podio en la Vuelta a España al que ya obtuvo en el Giro de Italia si termina la etapa 21 en Granada.

Mientras la etapa reina llegaba con creces al Collado del Alguacil, fue el ecuatoriano, como es habitual, quien iluminó la carrera general, atacando en casi todas las cuatro subidas clave en un intento de superar la ventaja de más de dos minutos que Gall tenía sobre él en la salida.

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