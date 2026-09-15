El piloto de Netcompany-Ineos se aferra al blanco tras un duro día en Andalucía

La última y más difícil etapa de montaña de la Vuelta a España 2026 fue un paso demasiado lejos para Oscar Onley, ya que el corredor de Netcompany-Ineos se desvaneció entre los cinco primeros de la clasificación general.

El escocés se cayó el sábado en la primera ascensión al Puerto de El Purche, perdiendo contacto con el pequeño grupo de favoritos a falta de poco más de 90 kilómetros para recorrer. Un atrevido ataque de Sepp Kuss de Visma-Lease a Bike hizo saltar al estadounidense del puesto 11 al 5 en la clasificación general, desplazando a Onley al sexto lugar.

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