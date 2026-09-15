El piloto de Netcompany-Ineos se aferra al blanco tras un duro día en Andalucía

La última y más difícil etapa de montaña de la Vuelta a España 2026 fue un paso demasiado lejos para Oscar Onley, ya que el corredor de Netcompany-Ineos se desvaneció entre los cinco primeros de la clasificación general.

El escocés se cayó el sábado en la primera ascensión al Puerto de El Purche, perdiendo contacto con el pequeño grupo de favoritos a falta de poco más de 90 kilómetros para recorrer. Un atrevido ataque de Sepp Kuss de Visma-Lease a Bike hizo saltar al estadounidense del puesto 11 al 5 en la clasificación general, desplazando a Onley al sexto lugar.

Onley, sin embargo, se aseguró el maillot blanco como mejor corredor joven, superando a Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) por unos segundos después de la última subida al Collado de Alguacil.

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Las esperanzas de Onley en la clasificación general de la Vuelta eran altas después de que se enfrentara cara a cara con el maillot rojo Enric Mas (Movistar) en la etapa 9. Sin embargo, el joven de 23 años se ha visto obstaculizado desde que se estrelló en una rotonda durante la etapa 12.

Después de la etapa 20, Onley describió un día desafiante en el que más de 50 corredores formaron la escapada inicial. Tras las aceleraciones en la primera de las cuatro subidas principales, Onley perdió contacto con el grupo que contenía a Mas y los otros favoritos.

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“Fue difícil. Obviamente, por la forma en que va esta carrera, todos quieren ir en la escapada, y el grupo general es más pequeño que el frente de la carrera durante la mayor parte del día”, dijo Onley.

“Todos esperaban que (Richard) Carapaz fuera. Sepp (Kuss) fue primero y Carapaz saltó. Seguí a los demás, pero me perdí diez metros de Monachil, la primera vez, y luego la brecha explotó cuando esperé al grupo de atrás. Eso fue todo, de verdad”.

Onley rindió homenaje a sus compañeros de equipo que lo habían apoyado, y la mayoría de sus colegas participaron en los primeros movimientos.

Una vez que quedó claro que Onley no tenía las piernas para ir con la camiseta roja, la atención se centró en ganar con el blanco. Si conserva la camiseta, Onley se convertirá en el segundo corredor escocés en ganar una camiseta distintiva de Grand Tour en la historia, después del éxito de Robert Millar en la década de 1980.

“Nos concentramos en proteger la camiseta blanca. Hoy volvimos a tener un equipo realmente fuerte. Teníamos a la mayoría de los muchachos en el camino, por lo que pudimos conectarnos con ellos en diferentes puntos. Realmente tiraron fuerte”.

“Les agradezco, no sólo por hoy, sino por toda la carrera. Han sido realmente increíbles. El apoyo que me han brindado en las etapas ha sido algo increíble”.