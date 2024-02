Los ojos del ganador de etapa del Tour Colombia regresan al WorldTour después de ser despedido en 2022

Los equipos continentales del pelotón del Tour Colombia están llenos de caras conocidas del WorldTour. El líder de la carrera, Rodrigo Contreras, estuvo en QuickStep y Astana. Su compañero de Nu Colombia, Sergio Henao, ganó la París-Niza en 2017. El ganador de la etapa del Giro de Italia, Jonathan Caicedo, está aquí con el equipo mexicano Petrolike.

Para la mayoría, la perspectiva de regresar al WorldTour parece lejana y, en algunos casos, ni siquiera es una ambición en absoluto. Alejandro Osorio, sin embargo, es quizás la excepción a la regla, y el campeón colombiano lo demostró con su excelente victoria en la etapa 3, donde emergió de un grupo de élite que incluía a Rigoberto Urán y Egan Bernal al final de una carrera en circuito sin aliento. alrededor de Tunja.

Fue difícil deshacerse de la sensación de que Osorio cabalgaba como un hombre con algo que demostrar. Ha estado ejerciendo su oficio con GW Erco Shimano desde que fue despedido por Bahrain Victorious en 2022, solo tres meses y dos carreras después de su paso por el equipo. En una breve declaración en ese momento, Bahrein dijo que Osorio había sido despedido por lo que denominaron “múltiples incumplimientos de contrato”.

“Fue injusto, no fue nada tan grande como para destruir a una persona así”, insistió Osorio al tomar asiento en la sala de prensa de Tunja el jueves. “Para mí fue como la destrucción de mi carrera, así que ahora simplemente disfruto de estar donde estoy. Pero si Dios me quiere en Europa, iré con mucho gusto”.

Inmediatamente después de su salida de Bahréin, Osorio había indicado que tenía la intención de demandar por despido injustificado, pero las finanzas dictaron lo contrario. “No podía permitirme contratar a un abogado para apelar contra un equipo como Bahrein que tiene mucho dinero”, explicó, antes de pasar a detallar los incumplimientos de contrato.

“Un día fui a comer a una heladería y me dijeron que no estaba siguiendo las instrucciones del nutricionista”, dijo. “Otro día fui a un centro comercial a comprar una tarjeta SIM y me dijeron que había roto la burbuja sanitaria del COVID. Estaba bajo mucha presión.

“Luego estuve muy enfermo después de Strade Bianche, vomité y me pusieron en aislamiento. Regresé a mi casa en Andorra sin bajar el casco del autobús. Una vez allí me dije que no debía salir con un casco de otra marca y cometí el error de subir el recorrido de un amigo a mi perfil de TrainingPeaks. Eso fue lo más serio que hice. Sí, fue un error, pero no lo suficientemente grande como para destruir a una persona como lo hicieron ellos”.

Coppi y Bartali

Originario de El Carmen de Viboral, un pueblo cerca de Medellín famoso por su cerámica, la tarjeta de presentación de Osorio como amateur fue una victoria de etapa en el Passo Maniva en el Giro de Italia U23 en 2018. Lideraría la carrera hasta el último día. antes de caer al cuarto lugar en el país de Prosecco cuando Aleksandr Vlasov se llevó el título.

Osorio se mudó a Europa a tiempo completo al año siguiente para competir con Nippo-Vini Fantini, antes de mudarse a Caja Rural cuando el equipo se disolvió al final de la temporada. Hizo lo suficiente durante su estancia en España para ganarse un pase al WorldTour para 2022, pero luego su aventura europea se desarrolló dramáticamente, enviándolo de regreso para comenzar de nuevo en Colombia.

Cuando era joven, Osorio recibió el apodo de “Pony” después de que a su hermano mayor Danny ya se le había asignado el apodo de “Caballo”. Su contundente finalización lo ha llevado a una victoria de etapa en la Vuelta al Táchira y al título nacional colombiano ya este año, pero aún está por ver si sus actuaciones en el Tour Colombia atraerán a algún pretendiente entre los equipos WorldTour y ProTeams.

“Todavía tengo sólo 25 años”, dijo Osorio. “Tal vez con la generación que viene, no sea tan joven. Pero todavía me siento joven y me gustaría volver. Creo que tengo talento”.

La plantilla de GW Erco Shimano también incluye al muy promocionado Diego Pescador, de 19 años, supuestamente en el radar de varios equipos WorldTour, y el programa del equipo ofrecerá al menos a sus corredores un potencial escaparate en Europa en los próximos meses. .

“Pronto viajaré a Europa para la Settimana Coppi e Bartali, que es una carrera que me gusta mucho y que también me sienta bien. Cada día es duro, como un Clásico”, dijo Osorio. “Con el título nacional y una victoria en el Tour Colombia, ya he logrado dos sueños este año. Me gustaría un tercero en Coppi e Bartali”.