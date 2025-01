Los directores de equipo dudan sobre si el nuevo sistema mejorará la seguridad

Después de un período de prueba durante la última parte de la temporada 2024, la UCI implementó oficialmente un nuevo sistema de castigos por infracciones de las reglas de seguridad, y la primera de las sanciones de 'tarjeta amarilla' la recibió Anna Badegruber durante la etapa 2 del Santos femenino. Gira por Australia.

El nuevo esquema agrega advertencias a las multas habituales impuestas a corredores y equipos por incidentes como botellas pegajosas, conducción o conducción peligrosa y más. Durante el periodo de prueba, Barbara Guarischi (SD Worx-Protime) recibió la primera tarjeta amarilla por sentarse durante un sprint del grupo femenino del Tour de Francia. Se repartieron aún más durante la Vuelta a España, pero no resultaron en suspensiones.

Sin embargo, a partir del 1 de enero de este año, se impondrán suspensiones a quienes obtengan varias tarjetas amarillas.

Badegruber fue multada con CHF 200 y recibió una tarjeta amarilla por pasar demasiado cerca del pelotón después de que el líder de su equipo se viera involucrado en un accidente.

“Si los comisarios decidieron que era demasiado peligroso y merezco una tarjeta amarilla por eso, entonces así es y seguiremos adelante. Pero obviamente, no quieres recibir una segunda tarjeta amarilla en el mismo evento”. porque entonces estás fuera. Por esa razón, creo que debe quedar muy claro por qué incidentes recibirás una tarjeta amarilla”.

Si un individuo recibe dos tarjetas amarillas en la misma carrera, será expulsado del evento y suspendido durante siete días, y eso era una preocupación para Badegruber, que tenía a Mie Bjørndal Ottestad en el tercer lugar de la clasificación general antes de la final. escenario.

“Será muy estresante”, dijo Badegruber. ciclismonoticias antes de la etapa final del Women's Tour Down Under. “Seguramente, ahora que te mueves en los autos, te alimentas o cualquier otra cosa, probablemente lo tengas un poco en mente: '¿Estoy haciendo todo bien? ¿Es correcto? ¿No es así? ¿Qué reglas se aplican? Al final, se trata de carreras”. Sabemos lo que estamos haciendo. Fuimos al curso de la UCI y hemos estado en este deporte, la mayoría de nosotros, durante bastantes años. Intentaremos concentrarnos en los corredores y lograrlo”.

Hubo consenso entre los cuatro directores de equipos femeninos en que la tarjeta amarilla podría ser útil para mejorar la seguridad de las ciclistas, pero existe escepticismo y preocupación de que la UCI no pueda garantizar que las tarjetas amarillas se repartan de manera justa y equitativa. .

Durante la etapa inicial, el mecánico del equipo EF Education-Oatly fue visto en televisión colgando del auto del equipo para brindar asistencia a un corredor, un acto que conlleva un castigo más severo que el adelantamiento cercano de Badegruber, pero el equipo no fue sancionado hasta El jurado de la carrera revisó las imágenes durante la etapa 3. La asistencia mecánica de un automóvil en movimiento también puede resultar en una tarjeta amarilla, pero también puede resultar en la descalificación del corredor y una penalización de 100 puntos UCI más una multa de 500 CHF.

El mecánico recibió una tarjeta amarilla después de la etapa 3 y el DS que conducía el coche, Daniel Foder, recibió una multa de 500 CHF.

La directora deportiva de Lidl-Trek, Ina Teutenberg, se mantiene expectante ante el sistema de tarjetas amarillas. “Antes nos multaban, y ahora las multas vienen con una tarjeta amarilla, y si tienes demasiadas, te suspenden. Eso es un problema. Antes era simplemente caro. Veremos cómo va”, Teutenberg dijo ciclismonoticias.

También señaló que el jurado de carrera necesita ver la infracción antes de emitir una tarjeta amarilla, y hay muchos incidentes que pueden ocurrir fuera de su vista.

“Mientras sea justo y todos reciban el mismo trato, entonces así es. Hay que ver todo. Porque si un equipo recibe tarjetas amarillas y el director está fuera, pero luego otros equipos hacen lo mismo y no es Se ve… pero eso está en todas partes. En el fútbol, ​​a veces caen, cuando alguien recibe una tarjeta roja y el otro no, es difícil decir si es bueno o no. Quizás eso haga que el comportamiento en el grupo sea bueno. un poquito mejor. No lo sé, veremos cómo se desarrolla”.

Además de las tarjetas amarillas, la UCI implementó una nueva regla según la cual los ciclistas pueden ser castigados por sentarse para celebrar durante un sprint colectivo, dejar de pedalear o causar algún peligro en las finales.

La directora deportiva de Human Powered Health, Giorgia Bronzini, se mostró preocupada por la aplicación de esa norma.

“Creo que es bueno que puedan analizar caso por caso porque creo que a veces algunas cosas pueden afectar muy negativamente los resultados y la seguridad del corredor. En otros casos, no lo sé, digamos que vienen cinco corredores”. el sprint, y uno sacó al compañero y dejó de pedalear. Al final no hay ninguna consecuencia, porque no hay un gran grupo, si no dijeran tarjeta amarilla solo porque estos corredores dejaron de pedalear en una. salida, yo No creo que sea un caso para dar (una tarjeta amarilla), no significa nada.

“De lo contrario, creo que los corredores pueden prestar más atención en la final y pensar en la seguridad y no sólo en los resultados. Y creo que (esto) es una buena educación”.

Los recorridos de carrera son una preocupación mayor para los ciclistas

La seguridad se ha convertido en un tema importante para el ciclismo profesional durante la última década, especialmente después del accidente de Fabio Jakobsen durante el Tour de Polonia, que empeoró mucho cuando la barrera se soltó y voló hacia el pelotón de velocidad.

Las muertes de Gino Mäder en el Tour de Suiza en 2023 y Muriel Furrer durante el Campeonato Mundial de Ruta UCI el año pasado, y el accidente masivo que dejó al campeón del Tour de Francia Jonas Vingegaard temiendo por su vida durante la Itzulia País Vasco la temporada pasada no hacen más que enfatizar aún más la necesidad de medidas para mejorar la seguridad.

Un análisis de la base de datos de incidentes del proyecto SafeR de la UCI encontró que el 35% de los incidentes en carrera fueron errores no provocados del ciclista. Sin embargo, el anuncio no dijo qué porcentaje de incidentes se debieron al diseño o la infraestructura del campo.

Sin embargo, el error de los ciclistas provoca una parte importante de los accidentes, pero los directores femeninos no estaban seguros de si las tarjetas amarillas mejorarían la seguridad de los ciclistas o no.

“Hasta que veamos (las tarjetas amarillas) en la práctica, es difícil poder ver si ha tenido un impacto en la seguridad. Al final, esperamos que cualquier medida que podamos ver en el deporte para hacerlo más seguro (ayudará a ), porque eso debería ser una prioridad”, dijo Beth Duryea, directora deportiva de Canyon-SRAM zondocrypto.

“Hay tantos aspectos diferentes de la seguridad: puedes ir desde la salida hasta la meta y, básicamente, todo lo que hay en el medio, incluso la preparación para las carreras. Es difícil decir que se trata (de) comportamiento. En general, todo Cuanto más podamos hacer en todos esos aspectos, más podremos hacer las cosas más seguras, independientemente de si es en carrera, fuera de carrera o durante la preparación para una carrera; todo tipo de cosas pueden tener un impacto”.

Aunque la UCI está empezando a trabajar más estrechamente con los organizadores de carreras para garantizar que los recorridos sean seguros y que los diseños de las barreras no sean un peligro para los corredores, Teutenberg y Bronzini coincidieron en que es necesario hacer más para que los recorridos sean más seguros.

“A veces las organizaciones de carreras ponen un freno en la recta final”, dijo Teutenberg. “Quiero decir, eso es simplemente estúpido, ya sabes. Creo que muchas carreras son seguras, algunas carreras no son seguras. Rellenamos algunos cuestionarios en la UCI y siento que a veces no se leen. Algunas carreras siguen obteniendo estatus. donde creo que probablemente no sean los más seguros”.

Bronzini estuvo de acuerdo y dijo: “A veces, no se trata sólo del comportamiento de las chicas, sino de cómo se realiza el recorrido. Y a veces, en las carreras femeninas y también en las masculinas, hemos visto curvas peligrosas a 200 del final, y eso debería evitarse”.

“Creo que la UCI también puede comprobar un poco mejor con la organización cómo se organiza la final y qué barrera tiene la organización en sus manos, lo que también marca la diferencia”.

Todos los directivos reconocieron que muchas veces la seguridad de los corredores está en sus propias manos.

“Todo el mundo tiene un freno y muchos accidentes ocurren porque la gente no usa los frenos”, dijo Teutenberg.