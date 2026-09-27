El exprofesional Eleuterio Anguita también fue multado con 1.000 CHF por la infracción.

La victoria de Benjamín Noval en la carrera de ruta masculina junior en el Campeonato Mundial de Ruta UCI el jueves fue el ejemplo perfecto de velocidad controlada, pero parece que el director deportivo de su equipo español fue menos comedido.

Mientras Noval corría solo para llevarse su segundo maillot arcoíris de la semana, después de ganar también la contrarreloj junior, Eleuterio Anguita intentaba desesperadamente alcanzar al prodigio de 17 años en el coche del equipo español. Parece que es demasiado desesperado.

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