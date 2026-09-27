El exprofesional Eleuterio Anguita también fue multado con 1.000 CHF por la infracción.

La victoria de Benjamín Noval en la carrera de ruta masculina junior en el Campeonato Mundial de Ruta UCI el jueves fue el ejemplo perfecto de velocidad controlada, pero parece que el director deportivo de su equipo español fue menos comedido.

Mientras Noval corría solo para llevarse su segundo maillot arcoíris de la semana, después de ganar también la contrarreloj junior, Eleuterio Anguita intentaba desesperadamente alcanzar al prodigio de 17 años en el coche del equipo español. Parece que es demasiado desesperado.

Anguita fue captada en las redes sociales de un aficionado conduciendo el auto del equipo Volkswagen a gran velocidad en la pista. Al pasar por delante de la cámara, el coche incluso despegó brevemente después de chocar contra un bache y aterrizó en la pista con un sonido de raspado.

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Las normas y directrices de la UCI que rigen a los conductores de vehículos en carreras en ruta se actualizan constantemente y imponen una serie de restricciones a los conductores en un convoy de carreras. Deben poseer una licencia que les permita conducir en carreras de la UCI y deben asistir a una sesión informativa de seguridad antes de la carrera en cuestión.

El reglamento también exige que los conductores “conduzcan de manera prudente para salvaguardar la seguridad de los corredores en la carrera, los espectadores y otros vehículos”.

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Anguita figuraba en el comunicado posterior a la carrera por haber violado el artículo 2.12.007.6.3, reglamento o directrices relativas a los movimientos de vehículos durante la carrera. Fue multado con 1.000 francos suizos y excluido “de todo el Campeonato Mundial de Montreal, Canadá”.

Después de una carrera de 10 años como corredor profesional, durante la cual ganó una etapa de la Vuelta a España, Anguita fue nombrado entrenador español de ciclismo de ruta masculino junior en enero de 2015.