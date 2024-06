El colombiano cae al cuarto lugar mientras su compañero de equipo en Ineos Grenadiers, Tom Pidcock, sube al sexto, mira hacia la Copa del Mundo de MTB en Crans-Montana

En una desafiante contrarreloj final cuesta arriba, Egan Bernal cayó del tercer al cuarto lugar en la clasificación general del Tour de Suiza, pero el colombiano tiene la esperanza de haber hecho lo suficiente para ganarse un lugar en el equipo de Ineos-Grenadiers para clasificarse en la general en el Tour. de France, que comienza el 29 de junio en Florencia.

“Fue difícil. Esperaba mantener el podio en esta carrera, pero esto es el ciclismo. Tuve un mal día en bicicleta”, dijo Bernal en una entrevista posterior a la carrera en Villars-sur-Ollon.

“Hice lo mejor que pude, pero me siento un poco triste, también por el equipo, porque trabajamos muy duro toda la semana para este podio y, al final, lo perdí por 10 segundos, o lo que sea”.

Bernal terminó quinto en la etapa 4 en la cima del Paso de San Gotardo y ascendió al cuarto lugar en la general antes de saltar un lugar después de terminar tercero en el final de la cima de la etapa 5 hacia Carì. Llegó al último día, etapa 8, ocupando el tercer lugar general a 1:51 detrás del eventual ganador general Adam Yates y el subcampeón João Almeida, ambos UAE Team Emirates.

Sin embargo, en la carrera contrarreloj de 15,7 km entre Aigle y Villars-sur-Ollon, que incluyó una subida de 10,2 km con una media del 8,2%, el podio se le escapó. Almeida ganó la etapa, y Yates ocupó el segundo lugar y ganó el título general. Bernal terminó noveno a 1:30 y cayó al cuarto lugar de la general detrás de Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), quien terminó tercero en la etapa final.

Bernal no ha corrido en el Tour de Suiza desde que lo ganó en 2019 y dijo que la carrera parecía más dura de lo que recordaba, pero que también ofreció una idea de su forma de cara a objetivos más importantes esta temporada.

“Siempre es una carrera dura, pero creo que en esta edición íbamos muy rápido en las subidas. El nivel era súper alto y, sin duda, hicimos un buen entrenamiento para las próximas carreras”, dijo Bernal.

Tras un accidente que puso en peligro su vida a principios de 2022 y su regreso a las carreras, el estado general de Bernal ha mejorado constantemente, con un séptimo lugar en París-Niza, un tercer lugar en la Volta a Catalunya (su primer podio WorldTour desde su regreso) y un décimo en el Tour de Romandía. y ahora cuarto en la general del Tour de Suiza.

Ineos-Grenadiers aún no ha anunciado su equipo del Tour de Francia, una carrera que Bernal ganó en 2019, pero dijo que si participa le gustaría ver si es posible una clasificación general.

Cuando se le preguntó dónde correrá a continuación, Bernal dijo: “Ojalá sea el Tour y creo que con el Tour seré feliz”.

“No quiero ser alguien que termine entre los 10 primeros en la general todo el tiempo”, dice Pidcock

El compañero de equipo de Bernal, Tom Pidcock, dijo que tuvo una de las mejores contrarreloj de su carrera en la etapa 8 del Tour de Suiza. Terminó quinto ese día, 50 segundos más lento que Almeida, y pasó al sexto lugar en la general.

“Fue uno de mis mejores resultados en contrarreloj desde que me convertí en profesional, así que puedo estar muy contento con eso. Cada día he mejorado esta semana. Empecé, realmente, no bien, viniendo desde la altitud, y estaba súper ligero y cada día estaba mejorando. Esa fue mi mejor contrarreloj, los números fueron muy altos, así que creo que puedo estar muy feliz”, dijo Pidcock.

El actual campeón del mundo, medallista de oro olímpico en ciclismo de montaña de fondo y ex campeón del mundo de ciclocross dijo que con entrenamiento cree que también podría ganar las carreras por etapas más importantes.

“Muestra lo que hace la práctica. Hemos tenido cinco días seguidos en las montañas y cada día estoy mejorando. Es realmente positivo para mí verlo”. Pidcock dijo después de subir al sexto lugar en la general.

“Por supuesto, no quiero ser alguien que termine entre los 10 primeros en la general todo el tiempo, pero sin duda es positivo para el futuro”.

Pidcock ahora centrará su atención en la quinta ronda de la Serie Mundial de Ciclismo de Montaña UCI WHOOP, que se lleva a cabo en Crans-Montana, Valais, en los Alpes suizos. Dice que permanecerá allí hasta dirigirse al Tour de Francia.

“Ahora mismo voy a Crans-Montana esta noche y corro la Copa del Mundo el próximo fin de semana antes de ir al Tour. Así que no vuelvo a casa. Me quedo aquí en Suiza”.