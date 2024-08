El campeón defensor se sorprende al ganar la contrarreloj individual en el último día en Holanda: “Realmente no tenía idea de que podía hacer esto hoy”

Demi Vollering se sorprendió a sí misma cuando cruzó la línea de meta en la contrarreloj de la etapa 3 del Tour de France Femmes con el tiempo más rápido para reclamar la victoria y llevarse el maillot amarillo, disfrutando de un momento especial frente a sus fanáticos, familiares y seres queridos que la animaron en su tierra natal, en Rotterdam.

La emoción de ganar la etapa y lucir el maillot amarillo de líder en una carrera que ganó el año pasado se hizo patente cuando subió al podio con los ojos enrojecidos y las lágrimas corriendo por sus mejillas. Incluso entre lágrimas, Vollering parecía estar disfrutando cada momento de esta Gran Salida holandesa.

Pero hablando con los medios en los momentos más tranquilos después de las celebraciones de la ciudad, Vollering, quien nunca ha evitado expresar sus sentimientos después de las carreras, dijo que creía que mostrar sus emociones era parte de lo que la convierte en una atleta fuerte.

“En primer lugar, me he dado cuenta de lo especial que es todo esto para el deporte femenino en general, pero tener a tantos seres queridos al lado del camino. Soy una persona bastante sensible. Me dejo llevar por el momento y realmente siento. Hago todo en función de los sentimientos”, dijo Vollering.

“Este año digo que la emoción es mi poder. Siempre pongo todas mis emociones en el deporte. Entreno con mis sentimientos, corro con mis sentimientos, así que creo que ese es mi poder. He intentado dejarlo de lado porque hay mucha gente a la que no le gusta verlo, porque (creen) que debes demostrar que eres fuerte en el deporte, pero creo que para mí el deporte es emoción.

“Trabajas mucho para conseguir tus objetivos y tienes a tu alrededor a mucha gente que te apoya y te dedica mucho. Creo que el deporte es emoción, así que ¿por qué no mostrarla? A mí me sale a la luz. Mucha gente lo siente, pero puede que no lo veas bien. Pero a mí me pasa que lo veo”.

Vollering dijo que a menudo practica la meditación para ayudar a guiar sus sentimientos y conectarse con el cuerpo y la mente, lo que cree que, a su vez, ayuda con su rendimiento general en el ciclismo.

“Se trata de entrar en la zona y entrar en esos sentimientos porque eso me hace más fuerte. Me convierto en uno con mi cuerpo. Nosotros, como personas, a veces (conectamos) demasiado sólo con nuestras cabezas y caminamos dormidos durante el día”, dijo Vollering.

“Si practicas un deporte duro, creo que es importante conseguir una buena conexión con el cuerpo también, así que me verás inhalar y exhalar mientras estoy en la bicicleta, simplemente para volverme uno con mi cuerpo y conseguir esa buena sensación, el flujo, eso es lo que intento alcanzar en la meditación. Es conocerme a mí mismo, para poder darlo todo y realmente superar el dolor y encontrar ese flujo”.

“Esto no lo vi venir”

Vollering llegó a la etapa pensando que la contrarreloj individual de 6,3 km era más adecuada para velocistas como Charlotte Kool (Team dsm-firmenich PostNL). Cruzó la línea de meta con el tiempo más rápido de 7 minutos y 25 segundos, superando por tres segundos a la campeona del mundo de contrarreloj Chloé Dygert (Canyon-SRAM).

“No lo vi venir, así que no sé, realmente no tenía idea de que podía hacer esto hoy, así que estoy sorprendido, en realidad”, dijo Vollering.

Reveló que su único objetivo en las tres primeras etapas era superarlas sin problemas antes de centrar su atención en la cuarta etapa, en Lieja, la séptima etapa montañosa en La Grand Bornand y la octava en Alpe d'Huez. Un planteamiento similar le valió el maillot amarillo en el Col du Tourmalet el año pasado.

“Los primeros días fueron días en los que tenía que sobrevivir y quería disfrutar”, explica. “El Tourmalet fue la etapa del año pasado en la que tenía que hacerlo. Aquí no tenía ninguna expectativa. Ni siquiera pensaba en el podio. Fue un día extraño. Todavía no me lo puedo creer”.

Una vez que comenzó la contrarreloj de la tarde y los primeros corredores terminaron sus esfuerzos, la directora de SD Worx-Protime, Anna van der Breggen, dijo que sabía que era una buena oportunidad para Vollering.

“No me sorprende. Lo esperaba. Hoy he hecho el reconocimiento con Demi, siempre lo hacemos. Me gusta subirme a la moto para sentir cómo está el circuito y dije inmediatamente que le vendría bien”, dijo Van der Breggen.

“Demi tiene un buen golpe y, técnicamente, puede pasar rápido por las curvas. ¿Cuál es la diferencia con los sprinters? Es una distancia corta, pero creo que ellos generan mucho lactato en el puente y en algunas partes donde Demi puede ir realmente a toda velocidad después. Siempre se ve con Demi que su final es siempre muy fuerte”.

Vollering ya tiene el maillot amarillo, aunque un poco antes de lo que esperaba en la carrera de ocho etapas. Dijo que con la ayuda de sus compañeras de equipo, SD Worx-Protime hará todo lo posible para defender el maillot hasta Alpe d'Huez el domingo.

“El objetivo era conseguirlo un poco más tarde en la semana y me sorprende que ahora tenga el maillot amarillo”, dijo. “Ahora les toca a los otros equipos arrebatárselo a nuestro equipo, así que es bueno que yo lo tenga, pero ya veremos. Seguro que haremos todo lo posible para defenderlo hasta el final”.