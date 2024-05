Sanción antidopaje de cuatro años impuesta tras una larga suspensión basada en los resultados del Giro de Italia 2022

La UCI ha anunciado que el ciclista colombiano Miguel Ángel López ha recibido una sanción de cuatro años por dopaje.

En un caso de larga duración, López, de 30 años, ha sido declarado culpable de una infracción de las normas antidopaje por “uso y posesión de una sustancia prohibida, la menotropina”, según el comunicado de prensa de la UCI, durante el Giro de Italia de 2022.

El comunicado añade: “De conformidad con el Código Mundial Antidopaje y las Reglas Antidopaje de la UCI, el período de suspensión comenzó el 25 de julio de 2023 y permanecerá en vigor hasta el 24 de julio de 2027”.

López, que corrió por última vez con el equipo Medellín-EPM hasta que fue suspendido provisionalmente a mediados de 2023, ha insistido repetidamente en su inocencia.

El comunicado de la UCI confirmó que el proceso contra López comenzó como resultado de pruebas obtenidas por la Guardia Civil española y la organización antidopaje del país, CELAD, durante el curso de una extensa investigación policial sobre una red de narcotráfico con nombre en código Operación Ilex que comenzó en 2021. Esta evidencia fue a su vez manejada por la Agencia de Pruebas Independiente (ITA).

La menotropina es una sustancia prohibida que se utiliza en el tratamiento de trastornos de la fertilidad.

La Operación Ilex todavía está en curso en los tribunales españoles, centrándose en las supuestas actividades de un profesor universitario, el Dr. Marcos Maynar, y una red de dopaje que suministraba sustancias legales y prohibidas a múltiples atletas.

Maynar fue detenido el 11 de mayo, un día después de la sorpresiva retirada de López del Giro de Italia por una lesión en una pierna y fue acusado inicialmente de un delito contra la salud pública, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

El Dr. Maynar ha insistido repetidamente en que no es culpable de ningún delito y ha negado haberle dado sustancias prohibidas a López.

El propio López fue suspendido brevemente por su último equipo WorldTour, Astana Qazaqstan, por las acusaciones antes de ser despedido definitivamente por el equipo en diciembre de 2022. También fue interrogado brevemente una vez por la policía española cuando volaba desde Colombia.

Conocido por su carácter fogoso, que lo llevó a separarse de Movistar después de abandonar la Vuelta a España 2021 en la última etapa por una disputa por el apoyo del equipo, el talento de López como escalador le ayudó a lograr un éxito considerable.

Tras triunfar en el Tour de L'Avenir en 2014, el colombiano ganó la etapa más dura del Tour de Francia 2020 en el Col de Loze, en los Lagos de Covadonga en la Vuelta 2021, además de lograr victorias absolutas en el Tour de Suiza. y Volta a Cataluña.

En 2023, antes de su suspensión definitiva, acumulaba nada menos que 28 triunfos, casi todos en carreras Nacionales o 1.2/2.2, incluyendo ocho de nueve etapas de la Vuelta a Colombia. Su mayor victoria llegó en la ahora lamentablemente extinta Vuelta a San Juan, 2.HC.

López ahora puede apelar la sentencia antidopaje ante el TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, por un plazo de hasta un mes.

El propio López ya presentó un caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo contra Astana por despido injustificado y el mes pasado hubo informes no confirmados de que había ganado el caso y que el equipo kazajo tendría que pagarle a López su salario atrasado. Mientras tanto, los casos derivados de Ilex, en los que López no enfrenta cargos, aún no han sido vistos en su totalidad en los tribunales españoles.