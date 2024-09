Lauren De Crescenzo entre los invitados especiales que rechazaron las invitaciones para viajar a Lovaina

USA Cycling ha anunciado sus selecciones de comodines para el Campeonato Mundial de Gravel UCI 2024 en Bélgica y, si bien no sorprende que los campeones nacionales Brennan Wertz y Lauren Stephens estén entre el equipo, hay una ausencia notable.

A Keegan Swenson, el ciclista a vencer en la escena gravel de EE. UU. y que quedó entre los cinco primeros en la carrera con el maillot arcoíris del año pasado, se le había ofrecido un lugar para competir, pero declinó participar para concentrarse en el último par de carreras de la serie Life Time Grand Prix.

En su lugar, junto al nuevo campeón nacional Wertz, entre la lista de siete selecciones comodín para el equipo de élite masculino se encuentran John Borstelmann, el experimentado Ted King, Andrew Lydic, Justin McQuerry, Ethan Overson y Colby Simmons. Si acepta la invitación, Simmons de Visma-Lease a Bike sería el ciclista de élite más joven del equipo de EE. UU.

Las nominaciones de wild card para el equipo de élite femenino encabezado por Stephens, que quedó sexta en el Mundial el año pasado, fueron para Lauren De Crescenzo, Whitney Allison, Laura King, Shayna Powless, Safia Schugar, Hannah Shell, Kyleigh Spearing, Leah Van Der Linden y Caroline Wreszin. Al igual que Swenson, De Crescenzo ha declinado participar para permanecer en los EE. UU. para el Life Time Grand Prix, la quinta de las seis carreras de la serie, The Rad Dirt Fest, que se llevará a cabo este sábado en Colorado.

La federación había anunciado anteriormente un nuevo beneficio para reservar plazas comodín para los cinco primeros clasificados en el Campeonato Nacional de Gravel Elite. Muchos de esos corredores de primera línea han declinado participar, ya que la carrera de un día en Bélgica se encuentra intercalada entre los eventos del Life Time Grand Prix. Paige Onweller y Alexis Skarda, que terminaron entre los cinco primeros en el Campeonato Nacional de Gravel de EE. UU., fueron otros corredores entre los cinco primeros que se negaron a competir y proporcionaron plazas comodín para otros en el Campeonato Mundial de Gravel.

Los atletas del grupo de edad seleccionados fueron Mat Stephens y Todd Hageman, lo que hace un total de 19 inscripciones comodín de los 20 lugares asignados a la federación nacional.

También existen otras vías para acceder a los Campeonatos del Mundo UCI, ya que las carreras de la Gravel World Series sirven como clasificatorias y los campeones nacionales de grava reciben una plaza. Esto significa que la lista de ciclistas de élite que han obtenido el derecho a competir se extiende más allá de los que recibieron invitaciones, con ciclistas como Chad Haga, Daxton Mock, Jenna Rinehart, Amity Rockwell y Heidi Franz entre los que se han clasificado para el equipo de élite de EE. UU. a través de la Gravel World Series.

Aun así, hay muchos ejemplos de aquellos que tienen la opción de ir al evento del Campeonato Mundial UCI pero deciden no hacerlo, ya que la clasificación o la selección para los equipos de élite no equivale a apoyo financiero para llegar a la carrera en Bélgica.

En su documento de selección de este año, USA Cycling afirmó que: “Los atletas que reciben invitaciones automáticas de la UCI o que son nominados mediante los procedimientos de selección discrecional de atletas de USA Cycling son responsables de todos los gastos asociados con este evento. USA Cycling no asumirá ninguna responsabilidad financiera por ningún atleta”.

USA Cycling no es el único equipo que no cuenta con figuras destacadas del gravel; el anuncio de AusCycling a principios de esta semana también señaló que el campeón nacional australiano de gravel, Brendan Johnston, no ocuparía su lugar de clasificación automática.

El Campeonato Mundial de Gravel UCI se llevará a cabo en Bélgica el 5 y 6 de octubre, con la carrera élite femenina en un recorrido de 134 km, más de la mitad sin pavimentar, el sábado, mientras que la carrera élite masculina del domingo se desarrollará en 181 km.