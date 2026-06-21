El médico de carrera atiende a las víctimas de accidentes anteriores antes de que la etapa finalmente comience nuevamente

La etapa 2 de la Vuelta a Eslovenia ha sido neutralizada a unos 27 kilómetros de la meta después de que el médico de carrera tuviera que permanecer atendiendo a múltiples víctimas de un accidente previo cuesta abajo.

La etapa en gran parte plana de la etapa 2 avanzaba hacia su fase final y decisiva con una serie de pequeños ascensos y descensos técnicos, incluido el Cat. 4 de Jerusalén cuando el director de carrera indicó por primera vez a los corredores que redujeran la velocidad. Luego, después de un par de kilómetros, la carrera se detuvo por completo.

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