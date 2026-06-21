El médico de carrera atiende a las víctimas de accidentes anteriores antes de que la etapa finalmente comience nuevamente

La etapa 2 de la Vuelta a Eslovenia ha sido neutralizada a unos 27 kilómetros de la meta después de que el médico de carrera tuviera que permanecer atendiendo a múltiples víctimas de un accidente previo cuesta abajo.

La etapa en gran parte plana de la etapa 2 avanzaba hacia su fase final y decisiva con una serie de pequeños ascensos y descensos técnicos, incluido el Cat. 4 de Jerusalén cuando el director de carrera indicó por primera vez a los corredores que redujeran la velocidad. Luego, después de un par de kilómetros, la carrera se detuvo por completo.

En la caída, en una amplia curva a la izquierda, poco antes de la neutralización, participaron cinco corredores, aún no identificados, y el médico de carrera se detuvo para comprobar su estado.

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En ese momento, el pelotón principal lideraba la carrera en la etapa de 181,8 kilómetros entre Radlje ob Dravi y Ormož, poco después de que se lograra una fuga inicial de cinco corredores.

Antes de que se detuviera, el director de carrera llamó al líder de la carrera y ganador de la etapa 1, Laurence Pithie (Red Bull-Bora-Hansgrohe), para explicarle que tenían que detener la etapa por razones de seguridad.

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Los pasajeros primero redujeron la velocidad y luego se detuvieron completamente en medio de una zona profundamente rural, tomando bebidas y repostando combustible mientras esperaban bajo el cálido sol.

Después de 15 minutos de espera, todavía no estaba claro qué tan rápido comenzaría de nuevo la carrera. Los comisarios dedicaron tiempo a recorrer el pelotón e intentar asegurarse de que los que estaban en un segundo grupo cuando se suspendió la carrera esperarían el mismo tiempo que antes de la neutralización una vez que se reanudara.

Después de unos 25 minutos, cuando el personal regresó al escenario, la carrera se reanudó durante los últimos 27 kilómetros.