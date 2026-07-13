Se recortarán 30 km desde el inicio de la ruta ya que ASO se vio obligado a hacer ajustes ante las altas temperaturas

La novena etapa del Tour de Francia se ha acortado debido a que se emitió una alerta roja por calor en el departamento de Corrèze, donde la etapa finalizará el domingo.

La etapa tendrá ahora 155,5 kilómetros de longitud en lugar de los 185,5 kilómetros previstos, con 30 kilómetros cortados de la ruta entre Malemort y Ussel.

Las previsiones meteorológicas francesas esperan temperaturas de 38ºC en la salida del domingo en Malemort, 36ºC en la meta en Ussel y un posible pico de 41ºC por la tarde cerca del recorrido de la etapa. Esto ha obligado a las autoridades locales a declarar una alerta meteorológica roja para ayudar a proteger a los residentes locales.

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Una alerta roja puede permitir a las autoridades locales cancelar etapas, pero ASO dijo que la etapa reducida seguiría adelante. Europa lleva varias semanas sufriendo una ola de calor y hasta ahora todas las etapas del Tour se han disputado bajo altas temperaturas.

La novena etapa debía cubrir 185,5 km y 3.300 metros de desnivel en el centro de Francia, y se esperaba que una escapada provocara una carrera intensa. Se reducirá en 30 kilómetros y cubrirá 155,5 kilómetros, con un primer sector cerca de Brive-la-Gaillarde cortado de la ruta original.

La etapa comenzará casi según lo previsto a las 13:45 horas CEST y finalizará un poco antes, a las 17:30 horas.

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El calor extremo en Europa obligó a cerrar la Torre Eiffel y los museos del Louvre y Orsay en el centro de París el sábado, y se espera que también se vean afectadas algunas celebraciones del Día de la Bastilla el 14 de julio. Los medios franceses informaron que 37 de los 101 departamentos de Francia están en alerta roja para el domingo debido a lo que El mundo descrita como “ola de calor prolongada, intensa y generalizada”.

ciclismonoticias reveló antes de la etapa 6 que los corredores pueden verse obligados a correr a pesar del calor extremo debido a las reglas del Protocolo de Clima Extremo de la UCI.

El índice climático Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) mide la temperatura del aire, la humedad, la radiación solar y la velocidad del viento en relación con la temperatura del cuerpo humano para comprender las condiciones a las que se enfrentan los ciclistas durante una carrera.

La UCI considera una temperatura superior a 28º C en el WBGT como 'zona roja' y 'alto riesgo', lo que permite modificar e incluso cancelar carreras. Las partes interesadas de los deportes celebran reuniones previas a la carrera para considerar las condiciones como parte del Protocolo de clima extremo y la asociación de ciclistas de la CPA y la asociación de equipos AIGCP pueden solicitar que se tomen medidas. Sin embargo, pueden ser derrotados en cualquier reunión previa a la etapa, lo que obliga a los corredores a seguir corriendo.

Las reglas para el calor extremo establecen: “Si las partes interesadas no pueden llegar a un consenso al final de la reunión, el organizador, de acuerdo con el presidente del panel de Comisarios de la UCI, decidirá las acciones a tomar”.

Los organizadores de la carrera, ASO, dijeron que todas las autoridades locales, voluntarios, organizaciones de seguridad, salud y protección civil siguen plenamente comprometidos a garantizar que la etapa 9 se desarrolle sin problemas.

“En estas condiciones excepcionalmente calurosas, se insta a todos a tomar las precauciones necesarias para protegerse a sí mismos y a los miembros más vulnerables de la comunidad”, dijo ASO.

“Se recomienda beber abundante líquido con regularidad, reducir la actividad física durante las horas más calurosas del día y seguir las indicaciones de las autoridades”.

Las altas temperaturas han estado afectando al Tour durante toda la semana desde el inicio en Barcelona el sábado pasado, con pequeños ajustes en las reglas y la alimentación, pero este es el primer día que una etapa se altera drásticamente o se corta debido al calor, que se ha acercado a los 40º C en algunos días.

En la etapa 3, también se recomendó a los aficionados que se mantuvieran alejados de la meta de la etapa debido a los incendios forestales en el sureste de Francia, que se han visto exacerbados por las condiciones calurosas y secas.



