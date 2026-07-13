Se recortarán 30 km desde el inicio de la ruta ya que ASO se vio obligado a hacer ajustes ante las altas temperaturas

La novena etapa del Tour de Francia se ha acortado debido a que se emitió una alerta roja por calor en el departamento de Corrèze, donde la etapa finalizará el domingo.

La etapa tendrá ahora 155,5 kilómetros de longitud en lugar de los 185,5 kilómetros previstos, con 30 kilómetros cortados de la ruta entre Malemort y Ussel.

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La etapa comenzará casi según lo previsto a las 13:45 horas CEST y finalizará un poco antes, a las 17:30 horas.

ciclismonoticias reveló antes de la etapa 6 que los corredores pueden verse obligados a correr a pesar del calor extremo debido a las reglas del Protocolo de Clima Extremo de la UCI.

El índice climático Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) mide la temperatura del aire, la humedad, la radiación solar y la velocidad del viento en relación con la temperatura del cuerpo humano para comprender las condiciones a las que se enfrentan los ciclistas durante una carrera.

La UCI considera una temperatura superior a 28º C en el WBGT como 'zona roja' y 'alto riesgo', lo que permite modificar e incluso cancelar carreras. Las partes interesadas de los deportes celebran reuniones previas a la carrera para considerar las condiciones como parte del Protocolo de clima extremo y la asociación de ciclistas de la CPA y la asociación de equipos AIGCP pueden solicitar que se tomen medidas. Sin embargo, pueden ser derrotados en cualquier reunión previa a la etapa, lo que obliga a los corredores a seguir corriendo.

Las reglas para el calor extremo establecen: “Si las partes interesadas no pueden llegar a un consenso al final de la reunión, el organizador, de acuerdo con el presidente del panel de Comisarios de la UCI, decidirá las acciones a tomar”.


Mapa de ruta abreviado de la etapa 9 del Tour de Francia 2026