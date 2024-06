'Tengo que estar entre los tres o cinco primeros en cada sprint que hagamos para ser candidatos al maillot verde'

Dado que Lidl-Trek perdió a su líder de la general del Tour de Francia después de Tao Geoghegan-Hart después de que el ciclista británico fuera golpeado por COVID-19 y se fracturara una costilla, el equipo ha recalibrado sus objetivos para la carrera.

La caza de etapas será el objetivo, con corredores como Toms Skujins, el rey de la montaña de 2023 Giulio Ciccone y el dos veces ganador de etapa Mads Pedersen liderando el ataque del equipo estadounidense.

El ex campeón mundial Pedersen, que ha conseguido una victoria de etapa en cada uno de los dos últimos Tours, también tendrá mayor margen de maniobra (y mayor apoyo) mientras lucha por más victorias, además de desafiar al actual campeón de la clasificación por puntos, Jasper Philipsen, por el verde. jersey.

Philipsen consiguió una amplia victoria con la camiseta verde el verano pasado, con 119 puntos de ventaja sobre Pedersen en París, pero el danés se ha marcado como objetivo volver a competir en la carrera de este año.

“Es una buena opción”, dijo Pedersen sobre la clasificación de puntos en el evento de prensa previo al Tour de Lidl-Trek en un supermercado Lidl en las afueras de Florencia el jueves.

“Estoy escalando muy bien. Sé que Jasper sigue siendo un velocista más rápido que yo, pero intentaré sumar tantos puntos como sea posible y permanecer en el juego del maillot verde.

“Por supuesto, el maillot verde implica intentar ganar tantas etapas como sea posible, así que ese es definitivamente nuestro principal objetivo: ganar tanto como sea posible. Veremos cómo se desarrolla”.

Pedersen reconoció que se demostró una mejora en la escalada en el Critérium du Dauphiné el mes pasado, donde ganó la etapa inicial de sprint y trabajó mucho para el líder del equipo Ciccone en las etapas finales de montaña.

Ha perdido peso, aunque no demasiado como para que ello perjudique su velocidad máxima, dijo.

“El peso es un poco menor que el año pasado. Entrené un poco más en la montaña, además de mucho sprint y ritmo motor. Estoy acostumbrado a subir en los entrenamientos y eso también me ayuda un poco cuando empiezas a subir en las carreras”, dijo Pedersen.

“La velocidad sigue ahí. La mantuvimos en un buen nivel, diría yo, porque definitivamente no queremos ser mejores en la escalada y luego quitarnos el sprint”.

“Pero escalar mejor no significa que consigas suficientes puntos para conseguir el maillot verde. Para ello, tienes que ganar algunos sprints, o al menos estar ahí arriba siempre. El año pasado, tuvimos muchas etapas en la “Al principio, terminé octavo, décimo, algo así no es suficiente. Tengo que estar entre los tres primeros o los cinco primeros en cada sprint que hagamos para mantener los puntos suficientes para estar en la mezcla del maillot verde”.

Pedersen reveló que tuvo una infección de COVID-19 después del Dauphiné, pero dijo que no había afectado su preparación para el Tour.

“A algunas personas les afecta mucho y a otras no. A mí no me afectó mucho”, dijo Pedersen. “Tuve unos días sin la bicicleta y necesitaba descansar de todos modos, e incluso andar con ella no fue un problema para mí, tuve suerte y espero no conseguir nada durante el Tour”.

La batalla de Pedersen por el verde (y las victorias de etapa) bien podría comenzar en la primera etapa del Tour, una carrera montañosa de 206 km desde Florencia a Rimini. La etapa presenta siete subidas clasificadas, incluidas tres colinas de segunda categoría, y una subida final, la Côte de San Marino de 7 km y 4,7%, a 25 km de la meta.

La etapa puede ser demasiado dura para los velocistas puros y quizás también para Pedersen, a pesar de su mejora en la escalada. Él y Lidl-Trek harán su mejor esfuerzo, incluso si sus posibilidades de éxito en la jornada inaugural podrían depender de las acciones de los equipos rivales.

“Yo diría que podemos arriesgarnos”, dijo Pedersen. “Ahora, sin ningún jugador en la clasificación general, no tiene sentido no intentarlo. Sé que estaremos al límite, si no por encima del límite, así que todo tiene que jugar a nuestro favor, pero también sería estúpido simplemente sentarnos en el último lugar y decir 'OK, no puedo hacerlo'”.

“No me sentaré aquí y diré: 'Sí, puedo ganar esa etapa', porque sé lo difícil que es. Si tengo que lograr un resultado, entonces realmente depende de cómo todos los equipos quieran correr la última subida. Así que está abierto, está en sus manos si lo lograré o no. Especialmente UAE: si quieren ganar ya el primer día, y si van a toda velocidad desde abajo hasta arriba, entonces no sé, no voy a sobrevivir.

“Todos tenemos que ver cuál es la situación en la cima y luego tenemos que ver si podemos controlar los daños o no. Podemos hablar durante horas sobre eso, pero todo depende del sábado cómo se presentará”. “.

Cualquiera que sea el resultado de la primera etapa del Tour este fin de semana, la concentración de Pedersen durante las próximas tres semanas estará completamente en la carrera, en lugar de en los Juegos Olímpicos de agosto en París.

Por supuesto, la carrera en ruta allí será un objetivo importante, ya que busca agregar una medalla de oro a su camiseta arcoíris de 2019, pero su preparación para los Juegos Olímpicos seguirá en gran medida el calendario del año pasado, donde completó el Tour y luego quedó cuarto en el Campeonato Mundial de Glasgow dos semanas después.

“En este momento estoy aquí para el Tour y concentrado en el Tour”, dijo Pedersen. “Creo que es bueno para mí seguir corriendo normal y duro en el Tour. Creo que esa es la mejor preparación para los Juegos Olímpicos.

“El año pasado, con el Campeonato Mundial, el calendario es el mismo, dos semanas después del Tour. El año pasado todo salió bastante bien, así que ¿por qué cambiar esta fórmula de competir y entrenar antes de un objetivo importante? Por eso, los Juegos Olímpicos serán mi prioridad después de que terminemos la contrarreloj en Niza”.