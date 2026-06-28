'¡Han pasado más de 10 años desde mi título mundial, así que es hora de que aprovechemos nuestro potencial y entreguemos más camisetas arcoíris!' dice británico

Lizzie Deignan, recientemente retirada, regresará al deporte en una nueva capacidad, asumiendo el cargo de directora deportiva en el equipo ciclista de Gran Bretaña para trabajar con el equipo de ruta en los Campeonatos Mundiales y otros eventos importantes previos a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Deignan, que se retiró en 2025, hasta ahora ha pasado su tiempo alejada del deporte dando la bienvenida a un tercer hijo y trabajando como experta, pero ahora regresará a las carreras en el auto del equipo de Gran Bretaña.

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