'¡Han pasado más de 10 años desde mi título mundial, así que es hora de que aprovechemos nuestro potencial y entreguemos más camisetas arcoíris!' dice británico

Lizzie Deignan, recientemente retirada, regresará al deporte en una nueva capacidad, asumiendo el cargo de directora deportiva en el equipo ciclista de Gran Bretaña para trabajar con el equipo de ruta en los Campeonatos Mundiales y otros eventos importantes previos a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Deignan, que se retiró en 2025, hasta ahora ha pasado su tiempo alejada del deporte dando la bienvenida a un tercer hijo y trabajando como experta, pero ahora regresará a las carreras en el auto del equipo de Gran Bretaña.

Además de sus éxitos para sus diversos equipos comerciales, que incluyeron ganar la París-Roubaix Femmes inaugural, Deignan también tuvo un gran éxito con la camiseta de GB, entregando la primera medalla en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y ganando un título mundial en Richmond en 2015.

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En su nuevo rol en British Cycling, espera ayudar a la nueva generación de ciclistas a alcanzar las alturas que ella alcanzó.

“Estoy emocionado por la oportunidad de trabajar con un grupo fuerte y talentoso de ciclistas; creo que somos una de las naciones de ruta más fuertes del mundo. Han pasado más de 10 años desde mi título mundial, así que es hora de que aprovechemos nuestro potencial y entreguemos más maillots arcoíris”. dijo en un comunicado de prensa de British Cycling.

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“Siempre es un momento de orgullo representar a tu país; mi objetivo es ayudar a cada corredor que lo hace a lograr su máximo rendimiento con el mejor apoyo posible”.

Matt Brammeier, actual líder de ciclismo de ruta en British Cycling, acogió con entusiasmo el nombramiento de Deignan.

“Traer a Lizzie al equipo es un verdadero logro”, afirmó. “Habiéndose retirado recientemente del grupo, tiene mucha visión y conocimiento tanto de los corredores de GB como de sus oponentes. También entiende de primera mano cómo trabajamos como equipo y puede apoyar y asesorar sobre cómo sacar lo mejor de nuestros corredores el día de la carrera.

“Más allá de eso, Lizzie es una verdadera leyenda del deporte y ha inspirado directamente a algunas de nuestras futuras estrellas a querer seguir sus pasos, por lo que trabajar junto a ella será una verdadera alegría para ellos. Lo más importante es que le apasiona increíblemente el deporte y ver a Gran Bretaña alcanzar el éxito al más alto nivel y eso brilla por encima de todo”.

Deignan trabajará con el equipo ciclista de Gran Bretaña en varios eventos internacionales, pero el enfoque principal del ciclismo británico en este momento son los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, donde esperan respaldar los éxitos de París, donde Anna Henderson obtuvo una medalla de plata en la contrarreloj femenina.

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Aunque Gran Bretaña es una fuerza dominante en la pista, la nación no ha ganado una medalla de oro en ruta desde 2008, cuando Nicole Cooke ganó la carrera en ruta en Beijing. En el Campeonato Mundial, ciclistas como Zoe Bäckstedt, Cat Ferguson y Harry Hudson han entregado camisetas arcoíris de grupos de edad, pero un ciclista de Gran Bretaña no ha ganado una carrera de ruta de élite o TT desde que la propia Deignan ganó en Richmond.

Con más de 20 años de experiencia como profesional, British Cycling espera que su regreso al redil también le permita regresar a la cima de los eventos internacionales más importantes en ruta.

“Ahora es increíblemente emocionante verla querer seguir contribuyendo al éxito del equipo desde el coche del equipo, por así decirlo”, dijo el director de rendimiento del GBCT, Stephen Park CBE.

“Que un ciclista regrese al programa más allá de su carrera deportiva es un verdadero testimonio de su relación con el programa y sé que el aporte de Lizzie será invaluable a medida que nos acercamos cada vez más a Los Ángeles 2028”.