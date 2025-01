Tras el doble éxito en la montaña del Dauphiné en 2021, el corredor ucraniano pasó la última temporada en el ProTeam italiano Corratec-Vini Fantini

Alguna vez fue promocionado como uno de los corredores más prometedores del ciclismo. Pero en cambio, el todoterreno ucraniano Mark Padun, ganador de dos etapas de montaña del Criterium du Dauphiné en 2021, optó por poner fin a su carrera a los 28 años.

Al parecer, la decisión no se tomó de forma abrupta. La última temporada de Padun, 2024, apenas lo vio en acción competitiva, abandonando las tres carreras por etapas en las que participó y luego terminando fuera del límite de tiempo en la contrarreloj por equipos del Tour de Eslovaquia a mediados de junio. Después de eso, no volvió a correr.

El ucraniano no ha hecho ninguna indicación pública en las redes sociales sobre qué planes tiene ahora tras poner fin a su corta carrera, aunque tiene vínculos familiares tanto con Andorra como con Italia, donde corrió como sub-23, así como con su país de origen. .

Padun, profesional desde 2017 y que consiguió su primera victoria en una etapa del Tour de los Alpes en 2018, se hizo conocido entre muchos aficionados tras su espectacular verano de 2021.

Fue entonces cuando sorprendentemente se adjudicó etapas alpinas consecutivas del Critérium du Dauphiné, así como la clasificación de montaña, por delante de algunos de los mayores favoritos del Tour de Francia. A pesar de no ser elegido posteriormente para el Tour, Padun siguió con el tercer puesto general en la Vuelta a Burgos y concluyó su gran temporada con algunas actuaciones espectaculares del equipo nacional en la última semana de la Vuelta a España para el líder del Victorious GC de Bahrein, Jack Haig, quien finalmente terminó tercero en la general.

Padun firmó un contrato de dos años con EF Education en 2022, pero a pesar del optimismo inicial del entrenador Jonathan Vaughters de que podría guiar al ucraniano hacia una serie de actuaciones más estables, Padun abandonó el equipo estadounidense WorldTour a finales de 2023.

“Lo vi por primera vez allí también (en el Dauphiné) y la forma en que ganó fue increíblemente dominante”, dijo Vaughters. ciclismonoticias en el momento de fichar a Padún. , y también dijo que el “VO2 máximo bruto de Padun fue mucho más alto que cualquier cosa que haya encontrado en mi carrera como gerente o ciclista”.

“Nuestro jefe de ciencias del deporte, Peter Schep, modela cada etapa (por adelantado), especialmente los días en los que pretendemos poner a los muchachos en la escapada, para tratar de determinar si podemos llegar a la meta y, digamos, cómo Cuánto tiempo necesitas al final de una última subida para ganar.

“Así que lo primero que supe sobre Mark Padun fue que Peter me llamó y me dijo: 'Dios, este tipo ha arruinado totalmente mis modelos matemáticos. Ya no se aplican porque subió muy rápido las colinas'.

“Comencé a seguirlo después de eso, indagué en sus años junior y U23 como piloto y encontré un personaje bastante interesante. Era un excelente junior y ganó bastantes carreras en U23. Estuvo muy cerca de ganar el Campeonato Mundial en ese categoría por delante de (Tadej) Pogačar.

“Pero también era muy inconsistente y eso continuó en sus años profesionales. No es capaz de mantenerse unido durante todo el año. Así que despertó mi interés”.

Inevitablemente, las sospechas rodearon a Padun tras su repentino ascenso en la jerarquía ciclista en el verano de 2021. Pero Vaughters, después de examinar en detalle su pasaporte biológico y realizar otros controles, dijo ciclismonoticias en 2022 que consideró que estaban injustificados.

Sin duda, Padún tuvo un comienzo muy prometedor en EF, con una victoria, la última de cinco en su carrera, en O Gran Camiño en febrero y un tercer puesto en el podio junto a corredores del calibre de Alejandro Valverde y Mike Woods.

Sin embargo, la inconsistencia que Vaughters había querido solucionar, principalmente corrigiendo los erráticos horarios de nutrición de Padun, no desapareció: así, después de un 2023 muy desigual, Padun bajó un nivel al ProTeam Corratec-Vini Fantini.

Sin embargo, después de otro año, 2024, en el que Padún no logró reavivar su carrera, este diciembre abandonó oficialmente el deporte por completo.