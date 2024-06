La ciclista holandesa deja su nombre en el histórico final femenino de Unbound Gravel 200 con el segundo puesto

La gente que ella conoce la llama 'Gee', pero la mayoría de la gente en los EE. UU. no estaba familiarizada con Geerike Schreurs (SD Worx-Protime), ni con cómo pronunciar su nombre, hasta que llegó al gran momento de la grava en el Life Time Unbound 200 de 2024. La ciclista holandesa, relativamente nueva en las carreras de gravel y debutante en Unbound, terminó segunda detrás de la ganadora Rosa Klöser, otra debutante, en un emocionante sprint de ocho ciclistas hasta la meta en el centro de Emporia, Kansas, después de 203 millas (327 km).

El feroz sprint del sábado, para finalizar una carrera que duró más de 10 horas, 26 minutos y dos segundos, fue también la edición más rápida de la ruta norte de Unbound Gravel, que ya se ha completado tres veces.

“Cuando me di cuenta de que seguramente iba a ser un sprint, intenté atacar en el último kicker y usar mi gran núcleo, mi peso, en la bajada para conseguir un hueco”, se rió la alta ciclista holandesa refiriéndose a su altura. , a poco más de seis pies.

“Sarah Sturm me adelantó muy bien, ella estaba al frente en la última curva, dije 'sólo ve, sigue, sigue'”, dijo Schreurs sobre su compañera ciclista de Specialized. “Creo que la más fuerte ganó hoy. . Rosa (Klöser) era realmente fuerte. Estoy muy feliz de haber podido correr hasta el segundo lugar hoy”.

Al llegar a su primera carrera de Unbound Gravel, ya tenía una buena hoja de resultados, incluida una victoria en The Gralloch hace dos semanas, un segundo lugar en Wörthersee Gravel Race y The Traka 360. También hizo un viaje a los EE. UU. y terminó cuarta en Belgian Waffle. Viaja en Arizona. Pero 2024 es su primera temporada completa de carreras todoterreno, por lo que ni siquiera ella estaba segura de lo que descubriría en Unbound sobre sus habilidades y sus competidores.

“Aún no conozco a todos tan bien porque es mi primer año. Es mi primera vez en Unbound. Así que siempre es difícil ver cómo estarán todos en el sprint”, dijo a los medios en la zona de mezcla después de su segundo lugar en Unbound 200.

“Es realmente asombroso. Es realmente diferente. Estoy feliz de poder experimentar esto. Tengo un gran patrocinador detrás de mí, me dejaron venir desde Europa para estar aquí, especialmente Specialized. Eso es realmente asombroso”.

Un reinicio de la carrera ciclista

Su camino hacia la gloria del gravel es un poco complicado. Gee' comenzó a correr en bicicleta cuando tenía 19 años y lo hacía por diversión. “Jugué voleibol durante mucho tiempo y quería algo diferente”.

Su carrera ciclista comenzó en 2008 con un equipo de club y después de varios años en el nivel continental dejó de competir cuando su equipo cerró sus puertas. En 2017 comenzó a trabajar como soigneur para los equipos Hitec y Cylance, y luego aterrizó en Lidl-Trek en 2019. En 2023 aprovechó la oportunidad para centrarse nuevamente en su ciclismo, esta vez con SD Worx-Protime.

“Dejó el ciclismo, lo cual en ese momento pensé que era muy triste porque era muy fuerte como ciclista de ruta”, recordó la directora deportiva de SD Worx-Protime, Anna van der Breggen, en un vídeo de YouTube sobre Schreurs publicado por Specialized. “Empezó bastante tarde y realmente le gustó, pero también fue bastante diferente (ser parte del) grupo cuando no tienes la experiencia. Recuerdo que se estrelló muchas veces y obtuvo excelentes resultados.

“No sé cómo surgió, pero lo sugerí: ¿por qué no pruebas con las carreras de grava? Tenía una bicicleta de gravel y le gustaba circular por las carreteras de aquí (Países Bajos), así que estaba positiva al respecto”, dijo Van der Breggen. Ambos se preguntaron si era posible después de tantos años de Schreurs trabajando como soigner, pero Van der Breggen dijo que era el momento adecuado ya que la grava estaba creciendo.

“Cuando ves las cualidades de Geerike, es algo que realmente puede hacer bien. Cuanto más tarde, mejor se pondrá. Y, por supuesto, está muy motivada. Nos gusta que haya un ciclista de gravel compitiendo en nuestro kit. El equipo SD Worx-Protime realmente lo apoya. Estamos ayudando en lo que podemos para darle la mejor preparación y materiales, junto con Specialized para convertirla en la mejor ciclista de gravel”.

Schreurs terminó segunda en The Traka 360 este año, mientras que los 200 del año pasado, donde quedó quinta en la categoría femenina, fue un punto fundamental en su viaje por la grava como “el primer evento que me metió en la grava”.

“Ahora sé que fui un muy buen soigneur. Al cuidar siempre de los demás, a veces uno se olvida de sí mismo: '¿Qué quiero o qué necesito?'”, dijo Schreurs. “Cuando tomé la decisión el año pasado, pensé que finalmente haría algo que quiero hacer. Y no dejo que nadie cambie mi decisión. Me siento feliz por eso, porque fui lo suficientemente valiente para tomar esa decisión y regresar a donde no (dejé) con un buen sentimiento”.

Ahora con un podio en Unbound Gravel 200, Schreurs dijo que planeaba quedarse en los EE. UU. para competir en el Oregon Trail Gravel, que se llevará a cabo del 26 al 30 de junio como uno de los eventos globales de la Gravel Earth Series.

“También tengo muchas ganas de que llegue (Oregon Trail). Será otra experiencia americana. Y tener algo de tiempo para relajarse y disfrutar de Estados Unidos”.