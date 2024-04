Los ciclistas dicen que 'la entrega fue fría' con una llamada Zoom de 2 minutos de la liga el lunes para cancelar la temporada

“Pausa” no era la palabra que los ciclistas de la NCL habrían elegido para describir el anuncio sorpresa del lunes de que sus equipos propiedad de la Liga Nacional de Ciclismo estaban cerrando y sus empleos habían sido eliminados durante el año.

Esa es la palabra que Andrea Pagnanelli, director ejecutivo de la Liga Nacional de Ciclismo, usó en una declaración pública el lunes por la mañana para revelar que la liga y sus equipos de élite cesarían sus operaciones por el resto de 2024. La liga poseía y operaba dos equipos el año pasado. Miami Nights y Denver Disruptors, y había anunciado listas para una segunda temporada junto con un tercer equipo, Atlanta Rise.

Las reacciones de los ciclistas estallaron con fuerza en las redes sociales, desde “La NCL puede irse a la mierda” hasta “doloroso”, y muchas de ellas con un abismo de silencio. Algunos miembros del equipo hablaron con ciclismonoticias sobre el repentino desarrollo, que varios dijeron que en realidad había sido una acumulación constante de faltas de comunicación y compromisos por parte de la liga, que había generado mucha pompa y circunstancia en la temporada inaugural de 2023.

“Mi cabeza da vueltas”, admitió Tyler Williams, un veterano de 10 años como visitante que se mudó del L39ION de Los Ángeles al Miami Nights esta temporada baja. “Estamos a mediados de abril, esto pone a la gente en una situación difícil. Los equipos ya tienen compromisos que asumieron la temporada pasada. El problema es el mercado laboral, con más de 50 personas buscando. Lamentablemente, no somos los primeros que pierden su trabajo. Tienes que adaptarte y seguir adelante.

Varios ciclistas que hablaron con ciclismonoticias confirmó una grave falta de comunicación este año entre el liderazgo de NCL y los miembros del equipo. De hecho, nunca se proporcionó información concreta sobre la segunda edición de eventos, denominada Copa NCL, que el año pasado tuvo una bolsa de premios de 250.000 dólares para tres eventos y una estructura general del equipo.

Los ciclistas de los equipos propiedad de la NCL debían firmar contratos de confidencialidad, y muchos aceptaban salarios anuales de $3,000 o menos, $250 al mes antes de impuestos, o solo gastos de equipo y viaje como una estructura de tarifas solo por desempeño. Algunos ciclistas dijeron que los salarios estaban estructurados para que la mayoría se pagara durante la temporada de carreras, que comienza en abril.

Entonces, ¿cuándo sonaron las alarmas? Williams dijo que fue hace dos semanas cuando no había planes para el Redlands Cycling Classic, una carrera por etapas de cinco días para hombres y mujeres en California. Era apenas la tercera vez que competía en Redlands, ya que comenzó con BMC Development y compitió dos temporadas con Israel Cycling Academy. El año pasado fue medallista de plata en el Campeonato Nacional de Pro Road Race de EE. UU.

“Hasta donde puedo entender, se estaba trabajando en una 'inversión', pero no estaba sucediendo nada. No se iba a gastar ni un centavo hasta que esa inversión se concretara. Así que nunca hicimos un campamento de equipo. Estábamos bromeando diciendo que Redlands estaba Es una especie de campamento porque obtuvimos un kit y algunas cosas y eso fue todo. Intentamos aprovecharlo al máximo. Pensamos que la primera carrera del equipo apoyado sería Tulsa Tough (en junio).

Sin planes para competir en la liga, Williams y su compañero de equipo de Nights, Jonny Clarke, se unieron al equipo Disruptors como corredores invitados para competir en Redlands. Todos los corredores de la NCL pagaron su propio viaje a California y su propio equipo. Williams obtuvo dos podios, mientras que el piloto de los Denver Disruptors, Stephen Bassett, también logró dos podios y Noah Granigan agregó un segundo lugar.

El 12 de abril, la liga se comunicó con los ciclistas y el personal de apoyo por correo electrónico para alertarlos de que estaba programada una llamada de Zoom para el lunes 14 de abril. Williams dijo que el mensaje llegó el día de la contrarreloj en Redlands y “definitivamente derribó el ánimo”.

Varias personas que estuvieron en la llamada de Zoom el lunes dijeron que fue breve y directa, y una persona describió el anuncio del grupo como “la entrega fue fría”.

Poco después de la llamada, la NCL publicó su declaración en las cuentas sociales el lunes por la mañana, con la sección de comentarios desactivada. El sentimiento abrumador resonó con tristeza por los ciclistas y el personal que perdieron sus trabajos, incluidos otros equipos que habían formado parte de la Copa NCL.

“Si bien, por supuesto, estamos decepcionados por las brechas que esto creará en nuestro calendario de carreras de 2024 tanto para nuestro equipo femenino CCB como para nuestro equipo masculino asociado para la serie, Foundation Cycling, estamos mucho más decepcionados con el resultado final para los tres equipos masculinos. y mujeres que se han visto impactadas por este anuncio y el personal de su equipo, muchas de las cuales son contribuyentes clave y desde hace mucho tiempo a la comunidad de carreras nacional de EE. UU., que repentina e inesperadamente se quedan sin trabajo a mitad de temporada”, Lauren LeClaire, directora deportiva de la CCB. p/b Levine Law Group, dijo ciclismonoticias.

Su equipo femenino estaba en la lista de 10 equipos solo por invitación que regresarían en 2024 junto con Foundation Cycling, la colaboración mixta terminó cuarta en la clasificación de la Copa NCL de 2023.

“Para CCB, si bien esperábamos otra temporada de carreras en este nuevo formato, afortunadamente, estamos posicionados para centrarnos en otros eventos y continuaremos confiando en el firme apoyo de nuestros otros socios”.

Varios equipos como CCB también se vieron afectados por la interrupción repentina de la Liga Nacional de Ciclismo, ya que las oportunidades de ganar dinero se evaporaron sin ninguna carrera de la Copa NCL y no se proporcionaron pagos (ya sea en efectivo o gastos de viaje) para la marca de la liga en los uniformes del equipo CCB.

“Me despido de mi equipo de Miami Nights que me brindó un año de oportunidades con el repentino desmantelamiento de la NCL. Por mi parte, todavía tengo en mente un calendario de carreras completo para 2024 y estaré listo para comenzar como siempre. Simplemente no estoy segura de cómo me veré todavía”, escribió Andrea Cyr con un giro positivo en Instagram horas después de enterarse de que no habría más Miami Nights.

“Por ahora, no tengo un equipo, pero eso no me preocupa mucho. Todavía tengo una comunidad ciclista y eso es lo que más importa, sin importar qué tontería suceda a continuación en este deporte”.

La liga señaló en su comunicado que los ciclistas y el personal afectados “recibirán ayuda durante sus transiciones”, pero varias personas dijeron ciclismonoticias No habían escuchado más información.

“Voy a competir prácticamente gratis durante el resto del año”, dijo Tyler Williams. “Pero voy a tomar esa decisión porque quiero continuar con mi carrera y, con suerte, volver a un sistema pago en el futuro. Así soy yo. Hay muchas personas que están en peores situaciones.

“El ciclismo es un deporte muy apasionante. Todos los que lo practican hasta este punto sienten tanto amor y pasión por él. Por eso quedamos tan envueltos en nuestras emociones cuando suceden cosas como estas. Y creo que, en cierto nivel, mientras No es el mejor negocio, es un negocio y simplemente es el momento en el que se produjo. Puso a mucha gente en una mala situación”.