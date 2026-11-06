Hitec Products-Fluid Control ha visto a cientos de ciclistas pasar por sus filas, incluidas estrellas del WorldTour y ganadores de etapas del Tour de Francia.

El veterano equipo continental femenino Hitec Products-Fluid Control cerrará a finales de 2026 después de 18 temporadas en el pelotón profesional, anunció el lunes por la noche el director del equipo, Karl Lima.

El equipo noruego fue fundado en 2009 por Lima y ha sido un incondicional del pelotón femenino, con cientos de jóvenes ciclistas noruegas e internacionales pasando por sus filas, a menudo en equipos WorldTour y con grandes éxitos.

En sus inicios, el equipo acogió a estrellas como Elisa Longo Borghini, Emma Johansson, Kirsten Wild, Ashleigh Moolman Pasio y Audrey Cordon-Ragot, ganando etapas de las principales Clásicas y Grandes Vueltas como uno de los mejores equipos del pelotón femenino.

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Más recientemente, el equipo ha actuado más como una vía de desarrollo, y también ha tenido éxito en esa misión. Esta misma temporada, Sigrid Haugset, graduada de Hitec Products, logró una memorable victoria de etapa en el Tour de France Femmes, en su primer año en el WorldTour después de cuatro temporadas compitiendo para el equipo noruego.

Hitec Products, donde Lima es gerente técnico, ha apoyado al equipo desde 2009, actuando como patrocinador principal durante 16 de sus 18 temporadas, con marcas como el supermercado noruego Coop y la empresa de energía Repsol también apoyando al equipo a lo largo de los años.

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Sin embargo, el equipo no ha podido conseguir el patrocinio para continuar durante la decimonovena temporada.

“Después de 18 temporadas, con gran pesar anunciamos el fin de Hitec Products Fluid Control”, escribió Lima en una publicación en las redes sociales del equipo. “Desafortunadamente, la falta de financiación significa que ya no podemos continuar.”

Noruego en esencia, muchas de las historias de éxito del equipo se han producido con ciclistas locales, como Katrine Aalerud, Susanne Andersen y Haugset, pero también han formado parte de las carreras de docenas de ciclistas internacionales.

“Desde 2009, 111 ciclistas, entre ellas 47 noruegas, han formado parte de nuestro equipo. Juntas, hemos ganado campeonatos, competido al más alto nivel internacional y, lo más importante, hemos proporcionado a las jóvenes ciclistas una plataforma para desarrollarse, crecer y dar el siguiente paso en sus carreras”, afirmó el equipo.

“Un sincero agradecimiento a todos los corredores, personal, patrocinadores y a todos los que han creído y apoyado a nuestro equipo a lo largo de estos años. Estamos increíblemente orgullosos de lo que hemos logrado juntos”.

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El anuncio del equipo ha recibido el apoyo de la comunidad ciclista femenina, con mensajes de ciclistas como Julie Leth, Jolien D'hoore y Elena Cecchini.

El cierre de Hitec Products significa que no habrá más equipos noruegos a nivel continental o ProTeam femenino, aunque la nación está representada en el WorldTour a través de Uno-X Mobility.

La pérdida del equipo también se produce después de la desaparición del Tour Femenino de Noruega, lo que muestra señales potencialmente preocupantes para el ciclismo femenino en el país. Hubo 10 corredoras noruegas en el Women's WorldTour y ProTeams en 2026, muchas de las cuales surgieron a través de Hitec Products.

“El talento está ahí. Esperamos sinceramente que el ciclismo femenino noruego siga teniendo las oportunidades y plataformas necesarias para desarrollar a las futuras generaciones de ciclistas y ayudarlas a alcanzar el nivel más alto”, concluye el comunicado del equipo.

De los 14 corredores del equipo en 2026, solo tres tienen contratos confirmados para 2027: Oda Gissinger se dirige a Uno-X, Julia Borgström regresa al WorldTour con Fenix-Premier Tech y April Tacey ficha por Smurfit Westrock.

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