Hitec Products-Fluid Control ha visto a cientos de ciclistas pasar por sus filas, incluidas estrellas del WorldTour y ganadores de etapas del Tour de Francia.


Comparte este artículo



0

Únete a la conversación


Síganos

Agréguenos como fuente preferida en Google





Suscríbete a nuestro boletín


El veterano equipo continental femenino Hitec Products-Fluid Control cerrará a finales de 2026 después de 18 temporadas en el pelotón profesional, anunció el lunes por la noche el director del equipo, Karl Lima.

El equipo noruego fue fundado en 2009 por Lima y ha sido un incondicional del pelotón femenino, con cientos de jóvenes ciclistas noruegas e internacionales pasando por sus filas, a menudo en equipos WorldTour y con grandes éxitos.

Últimos vídeos deciclismonoticias
Mira el vídeo completo aquí: