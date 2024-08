Dane firma contrato por tres años hasta 2027

Lidl-Trek anunció el fichaje de la ciclista danesa Emma Norsgaard, que corre para el equipo Movistar desde 2021.

Norsgaard, de 25 años, ganó una etapa en el Tour de France Femmes en 2023 con un ataque en solitario de largo alcance. También ganó etapas del Giro de Italia, la general del Ceratizit Festival Elsy Jacobs y Le Samyn des Dames.

Considerada originalmente como una velocista, Norsgaard se ha convertido en una ciclista todoterreno versátil, con podios en el Baloise Ladies Tour y el RideLondon Classique, además de estar entre los 10 primeros en la mayoría de las principales clásicas de primavera.

Norsgaard firmó con Lidl-Trek hasta la temporada 2027.

“Este equipo siempre ha sido un equipo de ensueño para mí y realmente tengo la sensación de que confían en mí y creen mucho en mí”, dijo Norsgaard.

“Estoy muy orgulloso de formar parte de uno de los mejores equipos del mundo. Ya empecé a soñar con la próxima temporada después de mi primer encuentro con Trek. Tengo muchas ganas de convertirme en un mejor ciclista y de hacer un plan para alcanzar mis sueños junto con mis nuevos compañeros de equipo. Espero ser la mejor versión de mí mismo y el mejor compañero de equipo posible”.

Norsgaard llamó la atención del director de Lidl-Trek, Luca Guercilena, con su actitud de ataque de “nunca darse por vencido” con la victoria de etapa del Tour de Francia, donde formó parte de la escapada de tres ciclistas del día y luego contuvo al pelotón en solitario para llevarse la victoria por un solo segundo.

La victoria confirmó que había orientado sus talentos hacia una nueva dirección.

“Ya no soy un velocista, tengo que darme cuenta de ello”, dijo Norsgaard en aquel momento. “Puede que sea rápido, pero no puedo seguir el ritmo de los verdaderos velocistas, así que me arriesgué hoy y alcancé las estrellas, y aquí estamos”.

Guercilena dijo: “Emma es una talentosa con una amplia gama de habilidades. Nuestro equipo es conocido por su estilo agresivo de carrera y creo que Emma encajará perfectamente con esto”.

“Aunque Emma ya lleva varios años compitiendo al más alto nivel, todavía es una corredora joven. Creemos que tiene el potencial para convertirse en una de las mejores corredoras de las clásicas y estamos entusiasmados por apoyar su desarrollo durante los próximos años. Es una corredora que sabe cómo ganar en diferentes escenarios y estamos seguros de que será un activo clave para Lidl-Trek”.