El esloveno madura y mejora durante tres semanas de intensa carrera

Tadej Pogačar estaba más feliz, más relajado y más reflexivo después de levantar el trofeo del ganador del Giro de Italia en el centro de Roma el domingo.

Había dominado la carrera, ganando seis etapas y terminando 9:56 por delante de Dani Martínez (Bora-Hansgrohe) y 10:24 por delante de Geraint Thomas (Ineos Grenadiers).

Desde que comenzó el Giro de Italia en Turín hace tres semanas, Pogačar ha estado compitiendo tanto contra sí mismo como contra sus rivales. Podría decirse que ha encontrado nuevos límites físicos y mentales y ha madurado como atleta y como persona. También ha descubierto las emociones únicas del Giro de Italia y los tifosi italianos que se alineaban en las carreteras de Italia para admirarlo y animarlo.

Les dio tanto como recibió, con su forma de correr y a través de una serie de gestos hacia sus compañeros y niños pequeños a lo largo de la carretera. Ganó mucho y vistió la maglia rosa durante 20 días, pero también “compartió el pastel”, permitiendo que las escapadas triunfaran y regalando una camiseta y momentos de carrera a Giulio Pellizzari, de 20 años, del VF Group-Bardiani CSF.

Eso lo convirtió en un favorito de los fanáticos y le valió una admiración aún mayor a nivel mundial, mientras dominaba la carrera.

“La gente da y siempre hay que devolverlo”, dijo filosóficamente Pogačar.

“Fue un Giro fantástico. Había un ambiente loco con los tifosi de todo el mundo y también con muchos aficionados eslovenos. Disfruté de grandes emociones; Fue un recorrido súper agradable, la organización fue bastante buena. Realmente lo disfruté con los muchachos y el equipo. Considerándolo todo fue una experiencia súper buena.

“Hubo momentos muy lindos, especialmente con los niños. Estaban súper felices. Lo que les aconsejo y trato de darles es que disfruten el momento, que disfruten el juego. Mientras el ciclismo sea sólo un juego, todo estará bien. Disfruta el momento y sigue una buena mentalidad”.

Pogačar celebró con su compañera Urška Žigart, que corre para Liv-AlUla-Jayco, su familia y el equipo UAE Team Emirates en Roma el domingo por la noche. Tiene algunas obligaciones finales con sus patrocinadores el lunes y luego podrá disfrutar de unos días de descanso en su casa en Montecarlo antes de dirigirse a la altura para prepararse para el Tour de Francia.

“Estoy cansado y por eso estaré súper feliz cuando todo termine, ahora es el último empujón. En dos o tres días todo va a ser perfecto”, dijo, claramente cansado de estar en el foco del Giro de Italia durante un mes.

Pogačar tiene ahora 25 años y el Giro de Italia fue el sexto Gran Vuelta de su increíble carrera. Ha finalizado en el podio en todos ellos y suma una maglia rosa a los dos maillots amarillos del Tour de Francia que ganó en 2020 y 2021.

Está madurando física y mentalmente año tras año, carrera tras carrera.

“Creo que cada carrera te da experiencia. Éste también me dio experiencia”, dijo. “Definitivamente creces en una carrera cuando dura tres semanas. Quizás di un paso más como hombre, como persona. Después de este Giro veremos cómo me siento y si realmente he madurado.

“Como ciclista me sentí súper fuerte, me sentí cómodo sobre la bicicleta durante las tres semanas. Es mucho tiempo encima de la moto, pero debo decir que me sentí muy cómodo, donde quería estar.

“Puedo sacar mucho provecho de esta actuación y de cómo me sentí sobre la moto. Después de un buen descanso tal vez incluso pueda mejorar. Creo que voy por buen camino para la próxima parte de la temporada”.

La siguiente parte de la temporada incluye el Tour de Francia, mientras Pogačar apunta al doblete Giro-Tour y busca hacer historia como la primera persona desde Marco Pantani en 1998 en ganar ambos Grandes Vueltas en el mismo verano.

El Tour de Francia comienza en Florencia el sábado 29 de junio. Faltan sólo cinco semanas.

“Me tomaré unos días para desconectar la mente, relajarme un poco y luego intentaré reiniciar”, dijo, sabiendo que el Tour de Francia ya se asoma en el horizonte.

“Intentaré recuperar estas piernas e intentaré mejorar si es posible. Veremos cómo me siento cuando reinicie”.

Sus rivales han sido advertidos.