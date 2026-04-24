El campeón olímpico atribuye el análisis de datos para ganar tres medallas de oro en disciplinas de pista y ruta en el Campeonato Panamericano de este año.

No hay nada artificial en el talento de Faulkner. Campeona olímpica en pista, campeona olímpica en ruta, ganadora de etapa del Grand Tour, medallas de oro en los Campeonatos Panamericanos y Nacionales de Estados Unidos, ¿qué más puede hacer Kristen Faulkner sobre una bicicleta?

Con la ayuda de la Inteligencia Artificial, Faulkner ahora confía en que su experiencia en informática de la Universidad de Harvard la conducirá a más éxitos en las carreras.

“La investigación que necesitaba sobre mi propio cuerpo no existía. Así que la construí con IA”, dirigió Faulkner en una publicación en su cuenta de LinkedIn.

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“Durante nueve años, recopilé datos biométricos que me costaba sintetizar. Frecuencia cardíaca. VFC. Sueño. Peso. Potencia. Temperatura. Carga de entrenamiento. Fases del ciclo menstrual. Análisis de sangre. Exploraciones DEXA.

“Cada aplicación me dio una parte de la historia, pero la respuesta nunca estuvo en una sola aplicación. Fue en cómo interactuaba todo. Así que construí un sistema que extrae las fuentes de datos que realmente uso como atleta y las compara con 4,400 horas de mi propio historial de entrenamiento. No solo me muestra paneles. Construye modelos personales de mi fisiología.

“Cada modelo está entrenado en mi cuerpo. Cada hallazgo es específico de mi historia. Y cada resultado es procesable, no sólo interesante”.

Explicó en la publicación que dedicó los últimos dos meses a codificar todos sus diversos datos, a veces frente a la computadora durante 10 horas seguidas. Tenía muchas preguntas y decidió invertir su tiempo y talento para descubrir las respuestas. Y produjo beneficios inmediatos.

“Usé esto para ayudarme a prepararme para el Campeonato Panamericano, donde gané 3 medallas de oro este año. Hoy, logré mi mejor potencia de 20 minutos con la ayuda de entrenamiento de esta aplicación”, señaló en la publicación del martes.

La nativa de Alaska ganó sus primeras etapas del Gran Tour en 2022 en el Giro d'Italia Donne, vistiendo la camiseta de líder después del prólogo y luego obteniendo el título de clasificación de montaña después de ganar la etapa 8. En un equipo continental en 2024, tuvo su gran temporada, ganando una etapa en la Vuelta España, el primero de dos títulos de ruta USPro y luego dobles oros en los Juegos de París, uno en persecución por equipos y otro en la carrera de élite femenina en ruta.

Su temporada 2025 terminó con una caída en el Tour de Francia Femmes, lo que la llevó a una cirugía de hombro y tiempo de recuperación. Pero no perdió tiempo en demostrar que su condición física había vuelto a su mejor nivel este año, ganando tres medallas de oro en cuatro carreras en el Campeonato Panamericano en Chile, victorias en pista en persecución por equipos y persecución individual y luego, una semana después, con una victoria contrarreloj en la ruta.

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La pasión por el rendimiento fue alimentada por la falta de análisis. Y señaló que esto es común en el deporte femenino.

“Se realizan muy pocas investigaciones sobre el rendimiento de las mujeres, particularmente en lo que respecta a las necesidades de las atletas de élite. Así que tomé el asunto en mis propias manos y comencé a escribir la investigación yo misma. No quería seguir esperando a que alguien más estudiara las cuestiones que son importantes para mi cuerpo”, anotó.

“La IA va a cambiar la investigación sobre el rendimiento de las mujeres desde abajo hacia arriba, y quiero ser parte de ello”.

Faulkner no examina sólo las cifras de entrenamiento. También ha sido atenta y vocal sobre cuestiones de salud, especialmente el peso de las carreras para las expectativas de producción de energía, vatios por kilogramo. El año pasado compartió en una nueva cuenta de Instagram, @feed_powr (Fuelling for Endurance, Energy, and Durability), creada por su compañera de equipo Cédrine Kerbaol, que ganó un par de medallas de oro en los Juegos Olímpicos de París “no cambiando su cuerpo, sino trabajando con él”. Ahora está profundizando más para lograr un rendimiento óptimo.

Ahora, un nuevo proceso podría desembocar en su primera etapa en el Tour de Francia Femmes. Pero finalmente dijo que estaba entrenando para no defender su oro olímpico dentro de dos años.

“Trabajé en capital de riesgo. Invierto activamente en empresas de inteligencia artificial. Corro en el Women's WorldTour. Estoy entrenando para defender el oro olímpico en casa en Los Ángeles 2028. He aplicado todo ese conocimiento para construir esto.

“Llegué tarde al ciclismo. No gané porque tuviera el historial de carreras más profundo o la mayor experiencia. Gané porque usé mi cerebro tanto como pude. Antes de mi primera carrera europea, hice tarjetas didácticas de los ciclistas, estudié cada rincón de cada recorrido y analicé mis datos rigurosamente. Estoy haciendo lo mismo ahora, con IA”.