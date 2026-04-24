El campeón olímpico atribuye el análisis de datos para ganar tres medallas de oro en disciplinas de pista y ruta en el Campeonato Panamericano de este año.

No hay nada artificial en el talento de Faulkner. Campeona olímpica en pista, campeona olímpica en ruta, ganadora de etapa del Grand Tour, medallas de oro en los Campeonatos Panamericanos y Nacionales de Estados Unidos, ¿qué más puede hacer Kristen Faulkner sobre una bicicleta?

Con la ayuda de la Inteligencia Artificial, Faulkner ahora confía en que su experiencia en informática de la Universidad de Harvard la conducirá a más éxitos en las carreras.

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La nativa de Alaska ganó sus primeras etapas del Gran Tour en 2022 en el Giro d'Italia Donne, vistiendo la camiseta de líder después del prólogo y luego obteniendo el título de clasificación de montaña después de ganar la etapa 8. En un equipo continental en 2024, tuvo su gran temporada, ganando una etapa en la Vuelta España, el primero de dos títulos de ruta USPro y luego dobles oros en los Juegos de París, uno en persecución por equipos y otro en la carrera de élite femenina en ruta.

“La IA va a cambiar la investigación sobre el rendimiento de las mujeres desde abajo hacia arriba, y quiero ser parte de ello”.

Faulkner no examina sólo las cifras de entrenamiento. También ha sido atenta y vocal sobre cuestiones de salud, especialmente el peso de las carreras para las expectativas de producción de energía, vatios por kilogramo. El año pasado compartió en una nueva cuenta de Instagram, @feed_powr (Fuelling for Endurance, Energy, and Durability), creada por su compañera de equipo Cédrine Kerbaol, que ganó un par de medallas de oro en los Juegos Olímpicos de París “no cambiando su cuerpo, sino trabajando con él”. Ahora está profundizando más para lograr un rendimiento óptimo.

“Trabajé en capital de riesgo. Invierto activamente en empresas de inteligencia artificial. Corro en el Women's WorldTour. Estoy entrenando para defender el oro olímpico en casa en Los Ángeles 2028. He aplicado todo ese conocimiento para construir esto.