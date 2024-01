La campeona del mundo contrarreloj no está en Australia para empezar la temporada WorldTour femenina con Canyon-SRAM

Chloé Dygert no realizó el viaje a Australia como estaba previsto para comenzar su campaña 2024. En cambio, la actual campeona del mundo de contrarreloj permaneció en Estados Unidos para recuperarse de “una lesión menor”, ​​según su equipo Canyon-SRAM.

La joven de 27 años fue nombrada originalmente en las listas de salida tanto para las primeras etapas del Women’s WorldTour en el Santos Tour Down Under como para la Cadel Evans Great Ocean Road Race. Sin embargo, Dygert fue descartado para la carrera de ruta de tres días, que comenzó del 12 al 14 de enero.

“Chloé Dygert, quien originalmente fue nombrada para competir en el Santos Tour Down Under, no se unirá al equipo mientras se recupera de una lesión menor”, fue una frase que el equipo escribió en un comunicado de prensa a principios de esta semana sobre la salida de cinco corredores. de seis en el Tour Down Under.

Un representante de Canyon-SRAM confirmó ciclismonoticias en Australia que Dygert no viajó al extranjero para competir a principios de temporada, pero tampoco reveló qué tipo de lesión la mantuvo en los EE. UU.

Todos los caminos en 2024 conducen a París para Dygert, quien busca competir en la pista y en la carretera para el equipo de EE. UU. en los Juegos Olímpicos de julio. En 2016, obtuvo una medalla de plata como parte de la persecución por equipos de EE. UU. en los Juegos Olímpicos de Río. Tiene un total de 11 títulos mundiales en pista, el último en 2023 con una medalla de oro en persecución individual, que estuvo a punto de superar un récord mundial que estableció en 2020.

Las próximas competiciones del equipo después de las carreras australianas serán el UAE Tour Women del 8 al 11 de febrero, y luego un calendario completo de Clásicos de primavera. Si Dygert se concentrara en la pista para comenzar la temporada, aún podría hacer un viaje a Australia para el inicio de la Copa de Naciones de Pista UCI el 2 de febrero en Adelaida, pero lo más probable es que ahora no viaje tan lejos para ni un solo día de carrera. .

Se esperaba que Dygert hiciera su segunda aparición en el Tour Down Under esta semana, una carrera en la que su única otra salida fue en 2017 cuando, cuando tenía 20 años para un equipo continental de EE. UU., quedó entre los 10 primeros en tres de los cuatro. etapas. Siguió en la Cadel Evans Great Ocean Road Race con el noveno puesto. Esta vez, habría usado la camiseta de barras y estrellas como campeona de ruta de Estados Unidos.

Cinco ciclistas se alinearon en Canyon-SRAM para la etapa 1 del Tour Down Under, liderados por el dúo australiano Tiffany Cromwell y Neve Bradbury, quien acaba de ganar su título nacional sub-23 en Buninyong. A ellos se unen Alex Morrice, Alice Towers y Soraya Paladin, la italiana que terminó novena en la etapa inicial.

Si bien Dygert terminó la temporada 2023 con una nota alta, con títulos mundiales en contrarreloj individual y persecución individual y un par de campeonatos nacionales de ruta en EE. UU., su temporada se retrasó hasta mayo cuando se lesionó la pierna izquierda en un accidente en el campamento del equipo, el mismo pierna que tanto se dañó en el Campeonato Mundial de Imola en 2020.

Incluso su preparación hasta el año pasado la vio sufrir una serie de reveses de salud, incluidos problemas de espalda, el virus de Epstein Barr y una cirugía para tratar una afección cardíaca, la taquicardia.

ciclismonoticias se ha comunicado con Canyon-SRAM sobre la lesión más reciente de Dygert y cómo se desarrollará su temporada 2024 en las próximas semanas.

