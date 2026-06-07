Holandesa ilesa en accidente masivo en el que también cayeron Marlen Reusser y Monica Trinca Colonel

Para la líder del Giro de Italia femenino, Anna van der Breggen (SD Worx-Protime), lo que parecía una etapa 7 relativamente intrascendente sobre el papel se convirtió en un posible obstáculo en su defensa de la maglia rosa.

La líder de la general se cayó a falta de 56 km y, aunque finalmente regresó al pelotón, los efectos de la caída sólo se harán evidentes en la octava etapa reina del sábado con el Colle delle Finestre y la subida final a Sestriere.

“Creo que estoy bastante bien. Tengo algunas heridas como las que tienes después del accidente, pero podría continuar hasta el final”, dijo Van der Breggen en una breve entrevista con el presentador.

La holandesa cayó en el choque, pero parecía ilesa y se levantó rápidamente para revisar su bicicleta y ponerse en marcha de nuevo.

Últimos vídeos de Mira el vídeo completo aquí:

También participaron las cuatro compañeras restantes de Van der Breggen en el SD Worx-Protime: Valentina Cavallar, Elena Cecchini, Barbara Guarischi y Femke Gerritse.

“Estábamos en una curva a la derecha. Los pilotos que iban delante de nosotros frenaron, luego chocaron y todos caímos encima. Era imposible evitarlo”, dijo Guarischi. Eurosport después de la etapa.

te puede gustar



Clasificación general femenina del Giro de Italia: Anna van der Breggen defiende con éxito el rosa en Colle delle Finestre a falta de una etapa



Anna van der Breggen tiene 'mala suerte' después de que un par de accidentes derribaran a varios ciclistas en la final mojada de la Vuelta Femenina



'Fue un buen día, pero también un día duro': Anna Van der Breggen defiende el liderato de la general del Giro Femenino en la etapa de montaña de los Dolomitas

Otras personas atrapadas en el accidente fueron Marlen Reusser (Movistar), quinta clasificada, Monica Trinca Colonel (Liv-AlUla-Jayco), novena clasificada, y Lore De Schepper (AG Insurance-Soudal), aspirante a la camiseta blanca.

Muchos de los ciclistas atrapados en la masacre parecieron ponerse en marcha rápidamente. El resto del pelotón, que había evitado la caída, continuó a un ritmo reducido, liderado por Lidl-Trek mientras Van der Breggen y sus compañeros de equipo remontaban con un déficit de dos minutos.

Van der Breggen regresó al pelotón y no perdió tiempo con sus rivales de la general, pero es probable que las secuelas del accidente afecten sus posibilidades de defender la maglia rosa en las etapas alpinas del fin de semana.

La maglia rosa se saltó la habitual rueda de prensa, optando por maximizar su tiempo de recuperación de cara a la etapa reina del sábado donde se decidirá la clasificación general.

“Creo que todo el mundo tiene que ir mañana. Si optas por el rosa, entonces mañana es el día más importante. La subida es muy larga. Intentaré recuperarme esta tarde y esta noche. Probablemente mañana estaré rígido, pero si las piernas están bien, entonces las sentirás más que nada. Con suerte, podré tener un buen día otra vez”, dijo Van der Breggen.

Qué leer a continuación



Anna van der Breggen admite que la etapa acortada en Finestre requirió un cambio mental “para sufrir más en esta subida” mientras defendía el liderato del Giro de Italia femenino



Giro de Italia femenino: Anna van der Breggen aplasta a sus rivales con una impresionante victoria contrarreloj cuesta arriba en la etapa 4 y se pone la maglia rosa



Las favoritas de la general femenina del Giro de Italia prueban las etapas en la subida a Montenars antes de la contrarreloj de montaña de la etapa 4

Aparte de que Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) ganó cinco segundos con su ataque tardío, la general no ha cambiado: Van der Breggen está un minuto por delante de Demi Vollering (FDJ United-Suez), y Antonia Niedermaier (Canyon-SRAM), en tercer lugar, está a 1:24 minutos. Isabella Holmgren (Lidl-Trek) está a 2:01 minutos, seguida por Marlen Reusser (Movistar) dos segundos más atrás y Longo Borghini a 2:07 minutos.

Después de su victoria en la contrarreloj de montaña de la etapa 4, Van der Breggen dijo: “Es bueno que pueda defender y ver qué está pasando”, después de haber dedicado un minuto o más a todos los demás.

Tras su caída en la etapa 7, es probable que la corredora de 36 años reaccione a los movimientos de sus rivales en lugar de intentar hacer la selección ella misma, pero pueden pasar muchas cosas en los 18,5 km del Colle delle Finestre.