Holandesa ilesa en accidente masivo en el que también cayeron Marlen Reusser y Monica Trinca Colonel

Para la líder del Giro de Italia femenino, Anna van der Breggen (SD Worx-Protime), lo que parecía una etapa 7 relativamente intrascendente sobre el papel se convirtió en un posible obstáculo en su defensa de la maglia rosa.

La líder de la general se cayó a falta de 56 km y, aunque finalmente regresó al pelotón, los efectos de la caída sólo se harán evidentes en la octava etapa reina del sábado con el Colle delle Finestre y la subida final a Sestriere.

“Creo que estoy bastante bien. Tengo algunas heridas como las que tienes después del accidente, pero podría continuar hasta el final”, dijo Van der Breggen en una breve entrevista con el presentador.

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