El ciclista estadounidense impresionado por el 'túnel de ruido' de los aficionados durante su batalla por el bronce

“Lo hice lo mejor que pude para ganar una medalla y no lo conseguí”, resumió el debutante Matteo Jorgenson (Estados Unidos) en la prueba de ruta masculina de los Juegos Olímpicos de París. Terminó noveno bajo la Torre Eiffel en un pequeño grupo que buscaba la medalla de bronce, que fue para el francés Christophe Laporte.

Antes de la carrera en ruta, el joven de 25 años había predicho que los belgas serían el equipo a vencer, ya que tenían un cuarteto formidable con Remco Evenepoel, quien ganó la contrarreloj olímpica el fin de semana pasado, Wout van Aert, medallista de plata en la carrera en ruta de los Juegos de Tokio, así como Jasper Stuyven y Tiesj Benoot.

Conocía muy bien a los belgas, ya que tres de ellos corren para su equipo profesional Visma-Lease a Bike, y su predicción resultó cierta, ya que Evenepoel se lanzó a por la victoria en solitario. Valentin Madous (Francia) se llevó la plata y dejó a todos los demás luchando por un último puesto en el podio.

“Tuve una muy buena pelea. Me puse en posición para ganar la carrera, pero al final, me superaron tácticamente. Había equipos como Francia, Bélgica y Holanda con más números y yo estaba en los movimientos correctos, pero creo que ninguno de nosotros trabajó bien en conjunto. Al final, gasté mucha energía en lugares donde no era necesaria y luego me atacaron en la parte superior”, dijo Jorgenson en un comunicado de USA Cycling después.

“Wout (van Aert) estaba en un grupo con (Mathieu) Van der Poel y yo, y luego Remco (Evenepoel) atacó por encima de nosotros. Así que al final es lo que tenían que hacer. En la final tenían más hombres y lo hicieron a la perfección”, dijo el joven estadounidense sobre el equipo belga, que junto con el equipo francés estaba entre los cinco países con cuatro corredores cada uno.

Jorgenson, que subió por segunda vez a la Côte de la Butte Montmartre en el decisivo circuito de 18,4 km de meta, se encontraba entre los contendientes en la persecución del ciclista fugado Ben Healy, de Irlanda, que se vio superado tras casi 100 km de ventaja. Entonces Evenepoel aceleró con fuerza y ​​sólo el francés Valentin Madouas salió en persecución.

Jorgenson se encontró junto a su compañero de equipo de Visma-Lease a Bike, Laporte, en cabeza del grupo principal a 9,5 km de la meta. Van Aert ya se había quedado atrás, pero había mantenido unido al grupo en esa última vuelta y no permitió que Van der Poel, Mads Pedersen (Dinamarca) y Julian Alaphilippe (Francia) avanzaran.

Jorgenson dijo que mientras iba al frente tratando de alcanzar a Madouas, era consciente de que un lugar en el podio estaba a su alcance.

“Christophe Laporte estaba sentado, básicamente no trabajaba con nosotros porque tenía un compañero de equipo en la misma calle que Madouas, así que esto destruyó, arruinó nuestra dinámica de grupo. Y los muchachos no querían trabajar tan duro porque sabían que iban a mantener a Christophe en el sprint. Todo tiene sentido, pero sí, tácticamente era difícil y no había nada más que pudiera hacer”, dijo a Noticias de ciclismo y otros medios al final.

“En un momento dado, lo único que intentaba era mantenerme en la contienda por una medalla y evitar que los grupos que iban detrás me volvieran atrás”.

Dijo que la lección más importante que tenía en mente del evento era el tamaño de la multitud, que parecía inclinarse a favor de los equipos belga y francés. Los estruendosos sonidos que se escuchaban desde los laterales eran claramente diferentes en el segmento final de la carrera de 272 km, cuando regresó a las estrechas calles de París.

“Todo el país de Bélgica, todo el país de Francia, parecía que estaba ahí fuera. Era como un muro, un túnel de ruido durante seis horas y media. No podía oír mucho más. Todo lo que oía eran los espectadores”, dijo Jorgenson con una breve risa.

“Creo que hicieron un buen trabajo con el recorrido, encontraron cada pequeña subida alrededor de París y el circuito final también fue hermoso.

“Cuando el Tour de Francia termina en los Campos Elíseos de París, hacemos circuitos en el centro de la ciudad como este. Es bastante comparable. Yo diría que el Tour de Flandes es bastante similar, con tanta gente en la carretera. Esas subidas fueron realmente geniales y había mucha gente, así que disfruté mucho el día”.

Sus compañeros de equipo estadounidenses Brandon McNulty y Magnus Sheffield terminaron 24º y 42º, respectivamente.