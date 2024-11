La chaqueta Rapha Pro Team Gore-Tex es nuestra chaqueta impermeable mejor valorada para ciclismo de carretera y ofrece un enorme ahorro de $81.

Rapha es la última marca de ciclismo en lanzar sus ofertas del Black Friday. El fin de semana de ventas anual básicamente se ha transformado en Noviembre Negro mientras los minoristas en línea luchan por su dinero. Rapha lo está haciendo de manera ligeramente diferente: con un considerable descuento del 25 % en todo su sitio al usar el código. BF25 al finalizar la compra.

Con tanto para elegir, hemos creado un centro de ofertas Rapha del Black Friday con todas las ciclismonoticias selecciones del equipo de ropa y accesorios Rapha probados y comprobados. Una que me llamó la atención es la chaqueta Rapha Pro Team Gore-Tex, que es la mejor elección de nuestro escritor senior de tecnología Will Jones para ciclismo de carretera en su guía de las mejores chaquetas de ciclismo impermeables.

Ahorre $81 en el Chaqueta Rapha Pro Team Gore-Tex.

Chaqueta Rapha Pro Team Gore-Tex:

$325 $ 243,75 en Rapha EE. UU.

£ 275 £ 206,25 en Rapha Reino Unido Ahorre 25%:La chaqueta Pro Team lo hace todo de manera brillante: ocupa el primer lugar en nuestra guía de las mejores chaquetas de ciclismo impermeables por una buena razón. Cumplió todos los requisitos en cuanto a impermeabilidad, gestión del calor y ajuste: es lo mejor que hay y utiliza la antigua membrana Gore-Tex Active, que tiene un rendimiento superior a las versiones modernas. Disponible en tres opciones de color y tamaños desde XS-XXL. Usa el código BF2024 al finalizar la compra. Lea nuestro Chaqueta Rapha Pro Team GTX revisar.

Will le dio a la chaqueta Pro Team GTX las mejores calificaciones destacando las capacidades de impermeabilidad, transpirabilidad y excelente ajuste como algunas de sus características clave. Vale la pena señalar que esta chaqueta pronto se extinguirá ya que la prohibición mundial de PFAS significa que chaquetas como esta pronto serán reemplazadas. Como dijo Will en su reseña, “Las chaquetas impermeables potencialmente nunca volverán a ser tan buenas”.por lo que es algo para comprar ahora, especialmente al precio con descuento del Black Friday. No prevemos que Rapha baje más los precios durante el fin de semana principal del Black Friday, por lo que no recomendamos esperar por un mejor precio.

Si una chaqueta impermeable no está en su lista de deseos del Black Friday, asegúrese de consultar nuestro centro de ofertas de bicicletas del Black Friday 2024. Está lleno de todos los ahorros iniciales que hemos encontrado hasta ahora, incluidas bicicletas, ropa, accesorios y tecnología de marcas como Castelli, Assos, Specialized, Wahoo y mucho más…