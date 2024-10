La mejor cinta para manillar de grava es una actualización sencilla que marca una gran diferencia en recorridos largos y difíciles.

La mejor cinta para manillar de grava te ayudará a mantener tus manos más cómodas y agregará agarre cuando andes sobre grava. También servirá para añadir algo de comodidad adicional a los ciclistas de carretera.

A medida que te adentras en recorridos más largos y difíciles, puede ser bueno tener un poco de amortiguación adicional debajo de las manos, y la mejor cinta para manillar de grava hará precisamente eso. En lugar de pensar en esta lista como específica para gravel, es posible que quieras pensar en ella en términos de opciones diseñadas para tener más amortiguación y la capacidad de soportar más abuso. No importa si practicas ciclismo de resistencia en carretera, todo terreno o grava para todo el día, puedes encontrar algo que funcione para ti.

El hilo conductor que une todas esas situaciones son los caminos difíciles y los días largos. Tener la mejor cinta de manillar puede ser una mejora sorprendentemente grande en esas situaciones. La cinta de manillar adecuada específica para gravel durará mucho tiempo, proporcionará una gran amortiguación y se sentirá bien en tus manos. Además de la cinta de manillar, un par de los mejores guantes de ciclismo también pueden aportar mucha comodidad y protección. No está de más que haya toneladas de opciones de estilo para combinar con las mejores. manillares de grava y el mejores bicicletas de gravel . Además, esta es una actualización que no arruinará el banco.

No pases por alto tampoco ese detalle del precio. A diferencia de la mayoría de las actualizaciones de bicicletas, el coste de entrada con cinta de manillar es bajo. Puedes pasar tiempo navegando y obsesionándote todo lo que quieras. Cuando esté listo para dar el paso, no le costará mucho dinero. Solo toma un corto período de tiempo reemplazar la cinta de su bicicleta y, cuando esté listo, su bicicleta adquirirá un brillo completamente nuevo. Es una excelente manera de prepararse para un gran viaje o la nueva temporada y si decides que odias tu elección, no hay problema. De todos modos, tendrás que reemplazar la cinta de tu barra lo suficientemente pronto y, nuevamente, la barrera del costo es baja. ¿Cuántas otras cosas de tu bicicleta pueden suponer una gran mejora por poco dinero? Si te parece la idea correcta, sigue leyendo para ver nuestras opciones favoritas para mejorar la cinta de manillar de tu bicicleta de gravel.

Las mejores opciones de cintas para barra de grava disponibles en la actualidad

En qué pensar a la hora de elegir la mejor cinta para manillar de gravel

Envolvemos mucha cinta de manillar cuando probamos bicicletas y componentes de gravel.

La cinta de manillar es una de las ocasiones en las que tiene mucho sentido experimentar. La barrera del coste tiende a ser baja y hay que cambiarla periódicamente aunque te guste. Lo peor que puede pasar es que las manos se sientan incómodas durante uno o dos viajes y puedas volver a cambiar la cinta de la barra. Lo que me gusta buscar es una bonita cinta de manillar gruesa con todas las piezas de acabado y una textura que no me moleste las manos. Eso podría significar suave y pegajoso o podría significar una textura, pero no debería ser demasiado perceptible.

¿Hay algo especial en la cinta para barra de grava? No. Si tienes una cinta de manillar que te encanta, no importa cómo se llame o para qué dice el fabricante que es. El principal diferenciador cuando las empresas añaden cintas de manillar específicas para gravel a sus líneas es el grosor. Montar en grava significa andar más duro sobre superficies más rugosas. El ciclismo de grava también ha tendido a significar un recorrido más largo y más centrado en la resistencia. La combinación de andar durante mucho tiempo sobre superficies rugosas es una receta para la fatiga de manos, brazos y hombros. En su mayor parte, la respuesta a esa necesidad es añadir más material.

¿Qué grosor debe tener la cinta para barra de grava? La siguiente pregunta obvia es: si cuanto más grueso es mejor, ¿qué tan grueso debería ser? Personalmente prefiero lo más espeso posible. Una de las razones por las que prefiero una cinta de manillar más gruesa es que viajo sin guantes a menos que sea para abrigarme. Dada esa preferencia, elegiré la mayor protección posible. Si conduces con guantes, es posible que no necesites tanta amortiguación y el inconveniente de una cinta de manillar más gruesa es que el manillar terminado será más grande. Aquellos con manos más pequeñas pueden preferir una cinta de manillar más delgada.

¿Ayudan las almohadillas de gel? Si descubre que la vibración de las barras durante los recorridos largos por grava le cansa o le adormecen las manos, es posible que las almohadillas de gel le ayuden a aliviar el problema. Se pueden colocar donde normalmente colocas las manos, como la parte superior de la barra, y la mayoría de los juegos incluyen una almohadilla de gel curva para las curvas, lo que hace que andar sobre las capotas sea más cómodo. Por lo general, necesitarás comprar almohadillas de gel por separado de la cinta, pero la cinta Spank anterior las incluye en un solo paquete. Fizik y Selle Italia venden almohadillas de gel como artículo separado. Las almohadillas de gel aumentarán el diámetro del manillar y añadirán amortiguación, así que asegúrate de que te sentirás cómodo montando manillares de gran tamaño.

¿Qué acabado es mejor para la cinta de barra de grava? Otro punto de preferencia es la sensación de la parte superior de las barras. ¿Qué tan pegajoso necesitas que sea versus qué tan suave? No hay una respuesta correcta, pero, nuevamente, tendrá mucho que ver con su preferencia entre guantes o no guantes. Si conduces sin guantes, tendrás que pensar en el equilibrio adecuado. Demasiado pegajoso puede provocar dolor en las manos en viajes largos y es posible que desees retroceder un poco. También hay que pensar en el rendimiento en mojado, incluso si es para una bicicleta de verano porque tus manos estarán mojadas y sudorosas en cada salida. Para aquellos que viajan con guantes, probablemente quieran buscar la cinta de manillar más adhesiva que puedan encontrar.

¿Necesito adhesivo en la parte posterior de la cinta para barra de grava? Podrías hacer la misma pregunta sobre la cinta de manillar de carretera, pero de cualquier manera, aquellos que son nuevos en el uso de cintas se preguntarán cuál es la mejor opción. El adhesivo hace que sea más fácil envolver la cinta de manillar porque ayuda a sujetarla mientras la envuelves. Ayuda, pero es más mínimo de lo que piensas. De todos modos, debes sujetar la cinta de la barra mientras la envuelves y una vez colocada, el adhesivo no hace nada. Si eres nuevo en envolver barras, es útil tenerlo, pero no te preocupes si te gusta algo que no lo tiene. También querrás considerar que si rara vez cambias las barras, el adhesivo puede atascarse con el tiempo. He tenido barras con adhesivo tan pegado que me llevó horas quitarlas. Algunas cintas de manillar tienen un respaldo adherente que no es adhesivo, por lo que puedes reposicionar fácilmente la cinta si es necesario al envolverla. También garantiza que la cinta no se mueva con el tiempo y facilita su extracción.

¿Debería conseguir una cinta de manillar de grava de color? Una de las mejores cosas de la cinta de manillar es que es relativamente económica y temporal. De todos modos, tienes que cambiar la cinta de la barra con frecuencia, así que elige un color y diviértete. Sin embargo, hay un par de cosas a tener en cuenta. Montar en grava es sucio y la cinta de manillar de color lo mostrará más que la cinta de manillar negra. Realmente querrás pensar en la lavabilidad de la cinta y, por muy lavable que sea, la cinta de manillar negra durará más. El color es divertido, pero necesitará un reemplazo más frecuente.