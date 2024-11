Sólo si quieres. Monto casi todos los días y tengo una combinación de sillín y pantalones cortos que me permiten andar cómodamente durante unas cuantas horas sin él, pero si estoy probando algo nuevo o me siento un poco dolorido, me pongo un poco. Otros amigos y colegas no pueden imaginar cómo alguien podría montar en bicicleta sin ponerse a tono primero. Todo es una cuestión de preferencia personal.

El clima también puede influir en la necesidad de crema de gamuza. En climas cálidos, el sudor puede aumentar la irritación, mientras que los paseos mojados pueden provocar una “ingle de trinchera” (¡lo siento!) y una mayor incomodidad.