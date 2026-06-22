Colnago lanza oficialmente un nuevo modelo contrarreloj de cara al Tour de Francia

Colnago ha lanzado oficialmente la bicicleta de contrarreloj TT2 con la que corrió Tadej Pogačar en abril en el Tour de Romandía.

El TT2 fue visto por primera vez como un prototipo desconocido en febrero. La propia Colnago nos dio información al respecto en el período previo a Romandía, y ahora el lanzamiento oficial está aquí.

El Tour de Francia pronto comenzará, la carrera se abrirá con una contrarreloj por equipos en Barcelona, ​​con otra contrarreloj individual más adelante en la carrera. La nueva moto entrará en acción en ambas importantes etapas.

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Sin embargo, antes de eso, Pogačar (y sus compañeros de equipo) correrán la contrarreloj del Tour de Suiza el sábado a bordo del TT2 después de arrasar la carrera en su primer día con un impresionante ataque en solitario de largo alcance.

El TT2 estará disponible como 'kit de cuadro' a partir de finales de septiembre. El kit incluye: cuadro (disponible en XS, S, M, L), horquilla, tija de sillín, barra base, sistema y portabidón aerodinámico, rodamientos/piezas pequeñas, etc.

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El TT2 tiene espacio libre para neumáticos de hasta 30 mm, admite soportes UDH, utiliza un pedalier estándar BSA 68 y puede acomodar un plato de hasta 70 dientes.

Los precios son: 7.500 $ / 6.499 £ / 7.040 €.

Más ligero y más rápido





Los principales titulares sobre el TT2 se han centrado en el menor peso de la moto; Colnago afirma que es 550 gramos más ligero como kit de cuadro en comparación con la Colnago TT1, la máquina TT de la marca hasta este momento.

Un cuadro pequeño, listo para pintar, pesa 985 gramos y el peso de un kit de cuadro es de 2240 gramos. La horquilla también es mucho más ligera, 393 gramos frente a los 530 gramos de la horquilla TT1.

Un ahorro de medio kilo en una máquina de carretera de alto nivel sería muy difícil de lograr sin hacer concesiones. Parece que Colnago ha encontrado una manera de eliminar esta saludable porción de peso del equipo TT con su espacio adicional en el marco y al mismo tiempo “preservar la rigidez, la resistencia y la eficiencia aerodinámica requeridas”.

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En resumen, parece que la TT2 resultará en una bicicleta 550 gramos más liviana, pero ahora es más rápida y más estable, con una geometría actualizada que la hace más fácil de usar y más adecuada para las pistas de contrarreloj modernas que parecen alejarse de las largas y rectas pistas de resistencia de antaño.

Colnago dice que el TT2 tiene “uniones estructurales simplificadas”, una estrategia de disposición de carbono revisada y un nuevo concepto de horquilla. Como es habitual en el diseño de bicicletas de alta gama, en el desarrollo de la bicicleta se utilizaron dinámica de fluidos computacional (CFD) y pruebas en túnel de viento.

Se ha prestado especial atención a la parte delantera de la moto para reducir el área frontal. Hay un manillar más estrecho que mide 36 cm de centro a centro, una nueva horquilla y un tubo de dirección más delgado de 32 mm de ancho. El rendimiento frontal es muy importante desde el punto de vista aerodinámico, y esto ha sido claramente una preocupación para el TT2.

La parte trasera de la moto también ha recibido atención. Los tirantes son más anchos alrededor de la rueda trasera para mejorar el flujo de aire y se integran más suavemente en el tubo del sillín; Parece mucho menos llamativo y angular que el diseño TT1.

Por lo demás, el pedalier, la tija del sillín y la horquilla, como se mencionó, son todos nuevos y se ha utilizado más fibra de carbono de alto módulo en todo el cuadro.

La marca afirma un ahorro de dos vatios en comparación con el TT1 en “un rango ponderado de condiciones reales de torbellino” y confirma que la resistencia aerodinámica es menor que la del TT1.

Colnago también cita la estabilidad como una preocupación clave para el TT2, y el cuadro tiene nuevos perfiles de tubo menos profundos específicamente para proporcionar un “comportamiento del flujo de aire” más predecible en una variedad de ángulos de guiñada. Colnago argumenta que menos correcciones de dirección permiten a los ciclistas mantener su posición aerodinámica de manera más efectiva.

Varios ciclistas profesionales se han caído con bicicletas de contrarreloj durante los entrenamientos, el más reciente Wout van Aert; Quizás una bicicleta todoterreno más estable ayude a los ciclistas a entrenar y competir.

La geometría también se ha actualizado. El tamaño XS es ​​nuevo y se han modificado los números de pila/alcance. La altura de la pila ahora crece a medida que aumenta el alcance, mientras que antes se estabilizaba en tamaños más grandes. Colnago dice que este cambio reduce la necesidad de configuraciones extremas de espaciadores, es decir, los ciclistas agregarían múltiples espaciadores a la configuración del manillar para lograr la posición deseada.

El ángulo del tubo del sillín se ha vuelto más pronunciado y la caída del pedalier se ha reducido para facilitar las “posiciones agresivas hacia adelante del ciclista”.

Una botella aeromagnética





La TT2 también incluye una botella aerodinámica integrada, que es un “componente aerodinámico de la bicicleta”. Colnago dice que la botella y la jaula tienen el perfil más delgado y largo permitido para reducir la resistencia aerodinámica en general.

La jaula utiliza sujetadores magnéticos Twist Fidlock para hacer que el acceso a la botella sea más fácil y rápido en un evento.

En particular, el equipo UAE Team Emirates-XRG no utilizará la botella de agua original debido a un acuerdo de patrocinio con Elite, sino que utilizará una botella aerodinámica Elite con un sistema de portabotellas Colnago personalizado.

Se acerca la carrera más importante del año, dada la forma en que continúa montando, el hecho de que el campeón del mundo ahora tenga una bicicleta más ligera y rápida para usar en las contrarreloj seguramente sólo reforzará sus posibilidades cuando llegue julio.