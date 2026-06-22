Colnago lanza oficialmente un nuevo modelo contrarreloj de cara al Tour de Francia

Colnago ha lanzado oficialmente la bicicleta de contrarreloj TT2 con la que corrió Tadej Pogačar en abril en el Tour de Romandía.

El TT2 fue visto por primera vez como un prototipo desconocido en febrero. La propia Colnago nos dio información al respecto en el período previo a Romandía, y ahora el lanzamiento oficial está aquí.

Últimos vídeos de
Mira el vídeo completo aquí:


Tadej Poga&#269;ar montado en la bicicleta de contrarreloj Colnago TT2


Una botella de agua aerodinámica Colnago TT2