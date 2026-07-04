Además de la habitual cantidad de afirmaciones sobre potencia que esperamos con cada lanzamiento de nueva bicicleta.

Así como la noche sigue al día, los prototipos de bicicletas vistos en el Dauphiné (no, lo siento… me refiero al Tour Auvergne-Rhône-Alpes) se lanzan justo antes del Tour de Francia, todo en unos pocos días, y cada uno es absorbido por el siguiente.

Ya hemos tenido una nueva Look 795 Blade RS para Cofidis, una nueva Tarmac SL9 para Red Bull y Soudal (además de una nueva bicicleta Specialized TT en forma de prototipo para Remco Evenepoel), además de un par de bicicletas gravel de Giant esta semana, pero hoy es el turno de Orbea de sacar a la luz su última máquina: la nueva, actualizada y muy revisada Orca Aero, lista para competir bajo el Lotto-Intermarché. jinetes.

Las cifras del titular, para aquellos de ustedes que tienen poco tiempo o están sin aliento por la cadencia de las noticias previas al Tour y necesitan sentarse: espacio libre para neumáticos de 37 mm (más un espacio libre de seguridad de 5 mm, por lo que se tragará un 40 mm medido sin demasiados problemas, habríamos pensado), una caída de pedalier muy baja de 78 mm y 5,1 vatios de beneficio de resistencia en comparación con el modelo anterior a 50 km/h, aunque hay más afirmaciones de potencia que repasar.

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¿Qué hay de nuevo?

Antes de profundizar en los cambios, los fanáticos del antiguo Orca Aero estarán encantados de saber que la caja de almacenamiento aerodinámico en el tubo diagonal permanece, aunque los ciclistas de Lotto no la utilizarán por razones de cumplimiento de la UCI. No está claro si las cifras de potencia aquí contenidas son con o sin caja, pero al menos esperamos que Orbea haya sido consistente. La caja en sí tiene un valor de 1,1 vatios, suponemos que a 50 km/h.

Un nuevo tubo de dirección y horquilla tienen como objetivo reducir el área frontal sin hacer que el recorrido del latiguillo sea prohibitivamente complejo. La nueva horquilla ha sido especialmente diseñada con mucho espacio en la corona para acomodar neumáticos realmente muy grandes. Si bien 35 mm es el extremo progresivo actual para las bicicletas aerodinámicas, Orbea realmente lo está impulsando con 37 mm citados, y con los 5 mm a cada lado lo más probable es que puedas usar neumáticos de 40 mm si así lo deseas, siempre y cuando no lo intentes y hazlo en un evento de ruta UCI. Esta mayor capacidad supone un ahorro de entre 6 y 7 vatios solo en adoquines a 40 km/h, aunque no está claro entre qué tamaños se realizó esta comparación. También se supone que el espacio libre máximo solo se puede lograr ejecutando una configuración 1x.

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Hay un tubo diagonal más ancho para “gestionar el flujo de aire de manera más eficiente”, mientras que en la parte trasera las cosas parecen más delgadas de acuerdo con las tendencias modernas de aerodinámica en la parte delantera y ligereza en la parte trasera. Un tubo de sillín y una tija de sillín más delgados, así como unos tirantes más delgados, ayudan a perder peso. El cuadro pesa 900 g (se desconoce el tamaño y la pintura), lo que supuestamente vale 2 vatios en una pendiente del 8% a 17 km/h.





El eje de pedalier es, inusualmente, un verdadero tema de conversación. La caída del pedalier (la distancia desde la altura del centro de cada eje de la rueda hasta el centro del eje del pedalier) es de 78 mm, unos pocos milímetros más que la mayoría de las bicicletas modernas. Se sospecha que esto se hizo en parte para compensar la mayor altura de manejo que viene con el montaje de neumáticos de mayor volumen, pero para los corredores que todavía andan principalmente con neumáticos de 28 mm o 30 mm, reducirá ligeramente el área frontal a medida que se sientan más “en” la bicicleta. También hay una 'quilla' debajo de la carcasa del pedalier, que también pretende mejorar el flujo de aire.

Curiosamente, el pedalier inferior también coloca el extremo de las bielas más cerca del suelo, lo que aumenta el riesgo de golpe del pedal si pedaleas en curvas cerradas. Cuando le pregunté a Orbea si esto se compensaría con bielas más cortas en toda la gama, me dijeron que se pueden especificar en el constructor MyO en el punto de venta.

La nueva máquina, con la ayuda de algunos portabidones aerodinámicos, ofrece hasta 5,1 vatios de beneficio en comparación con el modelo anterior, que según Orbea es “consistente en todas las velocidades y, fundamentalmente, en todos los ángulos de guiñada del viento”. Le daremos el beneficio de la duda aquí y asumiremos que significa que el beneficio aerodinámico aumenta consistentemente con la velocidad y que la bicicleta se desempeña de manera similar en un barrido de guiñada.

El eje de pedalier más bajo, junto con 13 opciones de cabina y la capacidad de colocar espaciadores de 40 mm contribuyen a “un ciclista más estable y aerodinámico”, lo que Orbea cuantifica como que ofrece un ahorro de 14 vatios a 50 km/h en terreno llano. Agregue eso a los 5 vatios solo para el hardware y habrá apenas 20 vatios sobre la mesa a 50 km/h, aunque hay que decir que “hacer que el ciclista sea más aerodinámico” es una línea clásica de muchos lanzamientos de bicicletas.

Como era de esperar, es solo electrónico, pero Orbea parece ofrecer de todo, desde Shimano 105 (€5,699/£4,999/$6,284) hasta el habitual SRAM Red / Shimano Dura-Ace (€10,999/£9,999/$12,127) en seis colores originales y las opciones de pintura MyO personalizadas.