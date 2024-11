'No quiero discusiones, eso comienza con la honestidad'

La ex ciclista profesional Laurens ten Dam se convertirá en la nueva entrenadora nacional femenina holandesa a partir del 1 de enero de 2025, anunció el jueves la federación KNWU del país.

Después de una exitosa etapa como entrenador nacional de grava, en la que Holanda consiguió ambos títulos mundiales en Lovaina a través de Mathieu van der Poel y Marianne Vos, Ten Dam reemplazará al saliente Loes Gunnewijk, quien se desempeña como seleccionador nacional desde 2019.

Ten Dam fue profesional durante 16 años entre 2004 y 2019 y desde entonces ha pasado la mayor parte de su tiempo compitiendo por diversión en la creciente escena del gravel. Sin embargo, su paso como seleccionador nacional el año pasado reavivó por completo su apetito por la competición de élite, lo que le impulsó a asumir este nuevo rol cuando surgió la oportunidad.

“Durante mi trabajo como entrenador nacional de gravel, me di cuenta de que realmente echaba de menos rendir al más alto nivel deportivo: trabajar junto con un grupo para los grandes torneos, como el Campeonato Mundial”, dijo Ten Dam en un Lanzamiento de KNWU.

“Como experto, entro en esta aventura sin prejuicios y así es como quiero trabajar con los atletas. Tienen que poder confiar en mí y espero lo mismo a cambio.

“Se trata realmente de forjar un equipo con una misión clara. Hay mucho talento dentro del ciclismo femenino holandés, así que estoy convencida de que nos esperan muy buenos años por delante”.

El equipo femenino holandés ha recibido críticas generalizadas por sus tácticas en las últimas temporadas bajo la dirección de Gunnewijk, y su variedad de líderes a menudo termina siendo un obstáculo. Ten Dam sabe que no será tarea fácil manejar a las mujeres de naranja, dado que hay mucha presión sobre ellas para desempeñarse.

“Mi ventaja es que no tengo ningún pasado con los pilotos. Así que soy muy objetivo al respecto. Quizás esa sea también una de las razones por las que me preguntaron. Me doy muy cuenta de que todavía hay mucho que hablar aquí. y allí”, dijo Ten Dam a Algemeen Dagblad.

“Realmente no puedo juzgar los fracasos del pasado. Pero está claro que no quiero discusiones. Eso comienza con la honestidad. Vamos a llegar a acuerdos muy claros sobre el papel de cada uno en una carrera. Hay que estar de acuerdo en eso. “

Holanda se ha perdido las dos últimas carreras en ruta del Campeonato Mundial y las carreras en ruta de los Juegos Olímpicos, a pesar de tener varios favoritos en su lista. Ten Dam sabe que debe cambiar el rumbo, sin subestimar a su oposición.

“Ser seleccionador nacional es una tarea difícil. Como Holanda, tenemos un gran grupo de corredores. Tenemos que aprovechar eso”, afirmó el técnico de 43 años.

“Pero ya no es un 'ejercicio de relleno' que las holandesas siempre ganen todo. El deporte ha cambiado. También hay mujeres que van delante vistiendo camisetas de otras (naciones). Eso sólo es bueno para el deporte.

“Pero como dije: tenemos muchos buenos corredores. Si queda un grupo de treinta en un Campeonato del Mundo, normalmente hay nueve holandesas en él”.

Ten Dam espera restaurar una cultura ganadora en la que las holandesas ganaron siete de las 11 carreras en ruta del Campeonato Mundial entre 2012 y 2022, con el objetivo más amplio de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028 después de una evaluación a finales de 2025.

“Definitivamente tendré que ser duro, sí. Eso es parte de este trabajo. Pero no pretenderé ser otra persona. Me gusta el buen ambiente y esa es la base del éxito. Y ganar también ayuda, ¿verdad? Lo mejor “La atmósfera se crea cuando se gana mucho”, afirmó.

“Ser seleccionador nacional es una tarea difícil. A las mujeres sólo las ves unas pocas veces al año. Compiten entre sí durante toda la temporada y de repente son compañeras de equipo de naranja. Por eso es difícil formar realmente un grupo, pero creo que Puedo hacerlo.”