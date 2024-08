El tres veces ganador de la Vuelta vuelve a la carga tras sufrir una caída en el Tour de Francia

A poco más de una semana del inicio de la Vuelta a España 2024 en Lisboa, los interrogantes en torno a la posible participación del tres veces ganador Primoz Roglič no muestran señales de desaparecer.

El líder del Red Bull-Bora-Hansgrohe se fracturó una vértebra en la zona lumbar tras una fuerte caída en la etapa 12 del Tour de Francia, lo que le obligó a abandonar a principios de la segunda semana, cuando ocupaba la sexta posición de la general.

Aunque no figuraba en la lista provisional de salida de la Clásica de San Sebastián de este sábado, y a pesar de una publicación en Instagram que lo mostraba entrenando en un lugar no revelado en las montañas, su participación en la única carrera de un día del WorldTour del País Vasco nunca estuvo garantizada, y el viernes el ciclista de 34 años no apareció en la lista definitiva del equipo.

“Primoz aún no está en buena forma”, dijo el director deportivo Patxi Vila El Diario Vasco el miércoles antes de que se confirmara su no salida en San Sebastián. “Aún tiene dolores en la espalda tras la caída en el Tour.

“Puede entrenar, pero no a alta intensidad, y en esas condiciones no sé qué sentido tendría traerlo (a San Sebastián)”.

Tras conocerse que Roglič no participará en la Clásica, la cuestión aún más importante sobre su participación en la Vuelta a España sigue sin resolverse. Diario deportivo español COMO El viernes por la mañana, el organizador de la Vuelta insistió en que seguía siendo optimista sobre su participación, y señaló que estaba incluido en la lista preliminar de salida. Lo mismo ocurrió en San Sebastián, según COMO La decisión definitiva sobre si Roglič correrá la Vuelta por sexta vez no se tomará hasta principios de la próxima semana.

Como único miembro de los “Cuatro Grandes” de las Grandes Vueltas que aún tiene posibilidades de participar, la presencia de Roglič representaría un gran impulso para la lista de participantes de la Vuelta a España. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) y Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), ambos ex podios de la Vuelta, dejaron claro en el Tour de Francia que no participarían, y Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep), que ganó la carrera en 2022, nunca ha tenido una segunda Gran Vuelta en su programa de 2024.

Muy apreciado por los aficionados españoles por su trayectoria en su Gran Vuelta de casa, Roglič es de lejos el corredor de la Vuelta a España más exitoso del pelotón actual.

Roglič ha triunfado en la Vuelta tres veces entre 2019 y 2021, además de conseguir el tercer puesto en la general y dos victorias de etapa el año pasado, incluida una en el notoriamente duro Angliru. Solo Chris Froome (Israel-Premier Tech), que tiene dos victorias generales y dos segundos puestos, se acerca a los logros de Roglič en la Vuelta en el pelotón actual, pero ya se ha confirmado que el británico no correrá la carrera este año.

Si Roglič participara y ganara la Vuelta, el esloveno igualaría el récord del ciclista retirado Roberto Heras, que ganó el Gran Tour de su país en 2000, 2003, 2004 y 2005.

Noticias de ciclismo se ha puesto en contacto con Red Bull-Bora-Hansgrohe para solicitar comentarios.