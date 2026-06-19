El fabricante de bicicletas aumenta la inversión en equipos registrados en EE. UU. a partir de 2027

Modern Adventure Pro Cycling se convertirá en Modern Adventure Factor Racing a partir de 2027 a medida que el fabricante de bicicletas incremente su inversión para convertirse en copatrocinador principal del equipo registrado en EE. UU.

El objetivo es crear un equipo estadounidense capaz de competir en el Tour de Francia en los próximos cinco años, afirmó el equipo en un comunicado de prensa el martes.

La asociación, que ya era una asociación técnica en el primer año de carreras del equipo, también traerá a Factor Racing, el programa interno de desarrollo UCI Continental de Factor, bajo el paraguas más amplio de Modern Adventure Factor Racing.

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“La medida crea un trampolín más claro para los corredores jóvenes y un camino reconocido para el talento emergente estadounidense hacia las carreras europeas, conectando las carreras de desarrollo con el equipo profesional y brindando al talento emergente una ruta más estructurada a través del deporte”, dijo el equipo en un comunicado de prensa.

Fundada por el exprofesional George Hincapie a finales de 2025, en su primer año de existencia en el nivel ProTeam, la escuadra estadounidense ya suma cinco victorias, tres de ellas en Europa, en el Tour de Valonia, para el neozelandés Ben Oliver, incluida la general.

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El equipo también ha participado en una serie de clásicas adoquinadas, comenzando con lo que llamaron una “prueba de fuego” para este tipo de carreras en Kuurne-Bruselas-Kuurne y llegando hasta París-Roubaix. Su próxima carrera en Europa, el Tour de Eslovenia de cinco días, comienza el miércoles.

“Sé lo que se siente ser un joven piloto estadounidense que mira hacia Europa y trata de entender cómo llegar allí”, dijo Rob Gitelis, quien corrió en Europa en la década de 1980, en el comunicado de prensa del equipo. “No había un camino fácil entonces, y todavía no lo es ahora”.

“La ambición de llegar al Tour de Francia dentro de cinco años es audaz, pero tiene que serlo. Factor quiere ser parte de eso porque creemos en la misión y porque podemos contribuir con más que el equipamiento”.

Como es el caso de otros equipos respaldados por fabricantes de bicicletas, Factor espera crear lo que describieron como un “circuito de retroalimentación directa con los atletas y el personal”, tanto para respaldar al equipo como para actuar como vínculo de desarrollo de productos.

“Rob y Factor entienden lo que estamos tratando de construir”, añadió Hincapie.

“No se trata sólo de poner grandes motos bajo el mando de nuestros ciclistas, aunque eso es importante a este nivel. Se trata de rodear al equipo con gente que entienda las carreras, el desarrollo, el equipamiento y el largo camino que se necesita para llegar al Tour de Francia”.