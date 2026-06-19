El fabricante de bicicletas aumenta la inversión en equipos registrados en EE. UU. a partir de 2027

Modern Adventure Pro Cycling se convertirá en Modern Adventure Factor Racing a partir de 2027 a medida que el fabricante de bicicletas incremente su inversión para convertirse en copatrocinador principal del equipo registrado en EE. UU.

El objetivo es crear un equipo estadounidense capaz de competir en el Tour de Francia en los próximos cinco años, afirmó el equipo en un comunicado de prensa el martes.

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