El diseño de 'The Architect' con fondo negro gana el concurso como camiseta de carrera en el Grand Tour, mientras que el interés por el diseño 'ligero' crea una nueva categoría para el kit

Los ciclistas de Visma-Lease a Bike usarán una versión oscura de la camiseta especial 'The Architect' en el Tour de Francia de este año, según lo determinado por el 52% de los votos de los fanáticos esta semana. La versión más ligera del diseño tendrá vida propia y se convertirá en la primera camiseta de día de descanso.

Ambas camisetas incluyen el tema del panal del equipo combinado con un homenaje a Barcelona como la Gran Salida mediante la combinación de dibujos arquitectónicos creados por el diseñador catalán Antoni Gaudí. Sus diseños de edificios son venerados como obras de arte en toda Barcelona, ​​con siete propiedades catalogadas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El equipo realizó una encuesta a partir de su base de datos de aficionados y recibió más de 100.000 votos del 21 al 23 de abril, con la camiseta “oscura” superando a la camiseta “clara” como favorita. La camiseta de carrera 'oscura' utiliza el negro como color predominante y el amarillo para acentuar el tema del panal del equipo y los planes técnicos de Gaudí.

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Debido al estrecho margen entre los votos de los fanáticos, Visma-Lease a Bike decidió producir la versión “ligera” de la camiseta, con el mismo diseño sobre un fondo amarillo claro. Se convertirá en una camiseta de día de descanso que los corredores usarán en los días del Tour sin carrera: el 13 de julio en Cantal y el 20 de julio en Alta Saboya.

Ambas camisetas de edición limitada estarán disponibles para preordenar en el sitio web del equipo hasta el 3 de mayo. Se puede personalizar el nombre en el bolsillo trasero izquierdo para darle “un toque artístico” sin costo adicional durante esta misma ventana de preorden. El diseño Architect también está disponible con chaleco cortavientos, guantes y botella de hidratación.

“Nuestros fans se están convirtiendo en una parte cada vez más importante del equipo. El enjambre amarillo-negro sigue creciendo, también a lo largo de las carreteras”, dijo Jasper Saejis, CMO de Visma-Lease a Bike, cuando se reveló el diseño y el voto de los fans hace apenas unos días. “Es genial involucrarlos directamente en el diseño de nuestra camiseta del Tour una vez más”.

Las camisetas son las últimas de una larga lista de diseños de edición especial para distinguir los tradicionales uniformes amarillos de Visma-Lease a Bike del maillot amarillo del Tour. Las camisetas anteriores han incluido diseños inspirados en artistas holandeses, un parque temático y las camisetas relacionadas con las abejas de 2025.

Mientras que el Tour visitó Barcelona por primera vez para una etapa en 1957 y no ha vuelto desde 1965. Tras las ceremonias de la Gran Salida, la etapa 1 tendrá lugar el 4 de julio con una contrarreloj por equipos. Siguen dos etapas de carretera en el norte de España antes de entrar en Francia a través de los Pirineos.