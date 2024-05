Visma-Lease a Bike brinda acceso interno a su campaña Spring Classics descarrilada en 'Road To Resilience – Inside The Beehive'

Wout van Aert ha detallado su recuerdo del horroroso accidente en Dwars Door Vlaanderen que lo vio romperse la clavícula, siete costillas y el esternón, lo que lo obligó a terminar su campaña de Clásicos de primavera y saltarse un debut planeado en el Giro de Italia.

La estrella belga habló como pieza central del nuevo documental de Visma-Lease a Bike, 'The Spring Classics: ROAD TO RESILIENCE – Inside The Beehive', que se lanzó ayer en YouTube y brinda una visión única de la primera mitad de la temporada del equipo.

Comienza con el accidente de Van Aert que ocurrió a 67 km del final del Clásico de un día y muestra los momentos previos al mismo en las reuniones del equipo de Visma previas a la carrera, la reacción del auto del equipo y las imágenes de la carrera del incidente en sí.

“Mierda. Es el final de las Clásicas de Primavera… Tampoco del Giro”, dijo el director deportivo del Visma, Grischa Niermann, momentos después de la caída, claramente consciente de la gravedad de las lesiones de Van Aert desde su evaluación inicial y de los gritos de dolor del belga.

“Por supuesto, al principio me sorprendió mucho”, dijo Van Aert. “Inmediatamente quise ponerme a un lado de la carretera. Cuando intenté moverme, sentí que algo andaba mal con mi hombro y mi cadera.

“Luego experimenté un dolor tremendo hasta que recibí una medicación fuerte en el hospital, así que esa primera media hora fue realmente terrible”.

La victoria en solitario de Jorgenson fue el “pequeño consuelo” para el equipo holandés, que ahora sabía que el camino por delante sería difícil con un equipo muy obstaculizado tanto para el Tour de Flandes como para la París-Roubaix.

“A partir de ese momento tuvimos sentimientos encontrados. Ganamos la carrera, un final brillante de Tiesj y Matteo”, dijo Zeeman. “Pero, por otro lado, mis pensamientos también están muy con Wout. Con su esposa, su familia”.

“Casi pudieron diagnosticar la fractura de clavícula ellos mismos, pero las radiografías lo confirmaron”, dijo Van Aert. “Dijeron que mis costillas también podrían haberse visto afectadas, pero luego vino el siguiente médico y dijo que tenía siete costillas rotas y resultó que mi esternón también estaba roto”.

Con Van Aert fuera de la alineación de las Clásicas y otros grandes corredores Christophe Laporte y Dylan van Baarle también sufriendo sus propios problemas de enfermedades y lesiones, Visma ingresó al primer Monumento adoquinado con un equipo en gran medida obstaculizado.

“El Tour de Flandes fue el primer día que estuve en casa”, dijo Van Aert. “Aún quieres ver cómo les va a tus compañeros de equipo.

“En ese momento no podía levantarme de la silla, por lo que fue aún más difícil evitar la carrera en el domingo más importante del año”.

Sin su estrella belga, Visma se desvaneció bajo la presión de su rival de toda la vida Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), que atacó lejos de Jorgenson y el resto del campo en Koppenberg a 45 km del final.

Una historia similar ocurrió en la París-Roubaix apenas una semana después, con Van der Poel en solitario desde incluso más lejos, a 60 kilómetros del legendario velódromo. Van Aert volvió a tener que mirar desde la barrera, pero le resultó incluso más difícil de digerir que perderse la carrera de casa.

“No estaba en casa para Roubaux, lo seguí desde la distancia”, dijo. “Tal vez me resultó aún más difícil. Empecé a darme cuenta de que todavía estaba muy cansada y necesitaba mucho cuidado para mis heridas.

“Aún estaba lejos de entrenar mientras veía una de las carreras más bonitas del año. Ese fue mentalmente el momento más difícil para mí en las últimas semanas”.

Van Aert ha brindado actualizaciones periódicas durante su camino hacia la recuperación, y un reciente primer paseo al aire libre fue un gran momento en su rehabilitación. Ha vuelto a pasar de caminar a montar en una mountain bike modificada y, más recientemente, en la Áspero 5 Gravel Bike de Cerveló.

“Según las personas que me guían, mi recuperación está progresando bien”, dijo Van Aert. “Definitivamente es una gran sensación volver a ponerme el culotte de ciclismo, aunque también fue todo un desafío.

“Entonces rápidamente me encuentro con la idea de que podría haber estado en mi mejor condición y de repente me devuelven a la peor condición posible”.

No se ha fijado ninguna fecha para el regreso de Van Aert a las carreras y se descarta un debut en el Giro. Podría correr el Tour de Francia, pero su objetivo clave restante para la temporada 2024 serán los Juegos Olímpicos de París, donde se centrará en la carrera en ruta y la contrarreloj.