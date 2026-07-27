El belga se prepara para lograr el podio más alto del país en el Tour desde que Lucien Van Impe fue subcampeón detrás de Bernard Hinault en 1981.

Remco Evenepoel no pudo ganar la última etapa de alta montaña del Tour de Francia 2026, pero la confirmación de la estrella belga de su segundo puesto en la general compensó con creces cualquier sensación de decepción en la línea de meta de Alpe d'Huez el sábado.

Dos años después de su tercer puesto en la general en la carrera de 2024, el corredor de Red Bull-Bora-Hansgrohe ha subido un lugar en 2026 y, salvo un desastre absoluto en la última carrera de 89 kilómetros del domingo por París, está listo para conseguir el mejor resultado general de Bélgica en el Tour desde que el ganador de 1976, Lucien Van Impe, terminó segundo en 1981.

Evenepoel casi logró hacerse con la que habría sido la primera victoria de Bélgica también en Alpe d'Huez si hubiera podido acercarse a Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) en el último ascenso de cuatro kilómetros. Pero después de atacar tan pronto como el trío perseguidor formado por él mismo, Isaac del Toro y el maillot amarillo Tadej Pogacar (ambos UAE Team Emirates-XRG) llegaron a la última subida no clasificada al Alpe y acercándose a la estrella ecuatoriana a medida que se acercaba la línea de meta, se quedó corto por sólo 26 segundos.

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Todavía le queda a Evenepoel una oportunidad más para lograr una tercera victoria de etapa en el Tour 2026 el domingo, donde la carrera regresa a la misma subida de Butte Montmartre y la meta en los Campos Elíseos, donde Evenepoel se llevó el oro olímpico en ruta en 2024.

Pero en cualquier caso, el momento de celebrar el segundo puesto en la general ya casi ha llegado, y Evenepoel no perdió la oportunidad de lanzar un mensaje a sus persistentes críticos en Bélgica, diciendo: “Esto es una prueba de que la incredulidad en mí es infundada”.

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“Tuve otro día realmente bueno; el segundo lugar es maravilloso. Fue muy difícil alcanzar este nivel, pero con toda la paciencia necesaria y todo el trabajo necesario detrás de escena, lo logré, así que estoy súper satisfecho con eso”, dijo Evenepoel. esporza después de la etapa 20.

Ampliamente considerado el mejor contrarrelojista del mundo, el Tour 2026 no solo vio a Evenepoel ganar la etapa 16 contrarreloj individual, como se esperaba, sino que también realizó algunas actuaciones notables en alta montaña, anteriormente consideradas por algunos como su talón de Aquiles.

Aparte de su victoria contra Del Toro y Pogačar en la etapa 15, Evenepoel también superó los últimos desafíos alpinos luciendo más que a la altura de la tarea, como lo demostró una vez más el casi fracaso del sábado.

“El segundo puesto en el Tour es algo que no todo el mundo puede decir. En los últimos años siempre ha habido dos (primeros finalistas del podio)” – Pogačar y Jonas Vingegaard – “y ahora es otra persona; estoy muy feliz de poder ser esa persona”, dijo Evenepoel.

Actualmente 6:26 detrás de Pogacar, casi tres minutos menos que en 2024, “Estoy muy orgulloso de todo el trabajo del equipo y de todos los que me rodean: (su esposa) Oumi, mi familia, mis padres, todo el equipo, es fantástico. Mañana (domingo) hay otra gran etapa para intentar ganar, pero después de eso definitivamente vamos a celebrar”.

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Evenepoel dijo que había hecho un gesto de enfado cuando cruzó la línea porque quería ir a por la victoria en Alpe d'Huez, y la sensación de haber estado a punto de fallar no era algo que le gustara.

“Estoy muy satisfecho de todos modos, pero con mi mentalidad de ganador hay un poco de decepción”, dijo. Nieuwsblad.

“Pero eso será en media hora. Estaba sólo 20 segundos detrás de Carapaz, por lo que la subida debería haber sido otros dos kilómetros más larga”.

Sin embargo, el domingo aún puede convertirse en otra oportunidad para Evenepoel, y su segundo puesto en París, junto con dos victorias de etapa, incluida una primera victoria en la cima del Tour en Plateau de Solaison, marcarán otro punto culminante en su carrera. En términos generales, las cosas difícilmente podrían haber salido mejor.