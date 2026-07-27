El belga se prepara para lograr el podio más alto del país en el Tour desde que Lucien Van Impe fue subcampeón detrás de Bernard Hinault en 1981.

Remco Evenepoel no pudo ganar la última etapa de alta montaña del Tour de Francia 2026, pero la confirmación de la estrella belga de su segundo puesto en la general compensó con creces cualquier sensación de decepción en la línea de meta de Alpe d'Huez el sábado.

Dos años después de su tercer puesto en la general en la carrera de 2024, el corredor de Red Bull-Bora-Hansgrohe ha subido un lugar en 2026 y, salvo un desastre absoluto en la última carrera de 89 kilómetros del domingo por París, está listo para conseguir el mejor resultado general de Bélgica en el Tour desde que el ganador de 1976, Lucien Van Impe, terminó segundo en 1981.

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