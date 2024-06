El ex doble campeón nacional de contrarreloj mantiene la esperanza de comenzar el Tour de Francia

El contrarrelojista francés y piloto de clásicas Rémi Cavagna ha dicho que la barrera del idioma y los cambios repentinos en su programa de carreras son en parte culpables de su mediocre primera mitad de la temporada 2024 después de su traslado a Movistar.

Cavagna, de 28 años, se unió al equipo español WorldTour después de siete temporadas con el equipo belga QuickStep, pero ha tenido resultados por debajo de las expectativas en sus carreras hasta mediados de junio.

En las Clásicas, su mejor puesto fue el 47º en E3 Harelbeke, y aunque recientemente obtuvo el cuarto lugar en el Campeonato Nacional de Francia, ese fue su resultado entre los diez primeros en contrarreloj esta temporada hasta el momento.

El ex doble campeón francés de contrarreloj dijo El equipo que todavía tiene que adaptarse del todo a su nueva plantilla, Movistar. Dijo que la barrera del idioma a veces dificultaba la comunicación y que los cambios en su programa de carrera tampoco ayudaban.

Contactado por ciclismonoticias Sobre la entrevista de Cavagna, Movistar dijo que no tenían comentarios que hacer.

Hablando antes de terminar cuarto en el TT Nacional de Francia detrás del nuevo campeón Bruno Armirail (Decathlon-AG2R La Mondiale) y a solo un segundo del podio, Cavagna agregó que no estaba seguro de un comienzo en el equipo Movistar del Tour de Francia, otro objetivo de pretemporada. .

Preguntado por El equipo Si esperaba una transición tan difícil de un equipo a otro, dijo: “A decir verdad, no. No me lo imaginaba tan difícil.”

“Pasé siete años fantásticos en QuickStep, todo fue fácil, pero llegué a una edad en la que quería probar algo diferente. En cualquier caso, no me arrepiento de mi decisión”.

Cavagna dijo que si bien estaba muy contento con la experiencia de trabajar con un nuevo equipo – “Eso me ha enriquecido” – dijo que quería tener más libertad de elección con respecto a su programa de carrera.

Uno de los mayores obstáculos que enfrentó fue “la barrera del idioma”.

“He progresado en español, he tomado algunos cursos, invertí en eso y entiendo casi todo. Pero cuando quiero expresarme un poco, me encuentro al límite, y es un poco basura cuando intento integrarme”.

“Los españoles forman un poco un bloque en el equipo, todo está en español en la radio de carrera, y eso es complicado en los momentos importantes de la carrera”.

En cuanto a los cambios en el programa de carrera, Cavagna afirmó que los planes iniciales de participar en el Criterium du Dauphiné fueron descartados y que seguía siendo incierto si participaría en el Tour de Francia.

“No lo sé todavía, está confirmado pero por el momento no tengo muchas noticias”, dijo al periódico francés.

“He repasado las etapas contrarreloj del Tour, son realmente bonitas, hay otras etapas geniales. Y sé que una victoria en el Tour puede cambiar una carrera. Si no hago el Tour, podría ser un duro golpe para mí”.

“Pero no estoy perdiendo la esperanza. Aunque no he hecho una temporada espectacular, siento que estoy ganando impulso y si tuviera un papel libre en el Tour, sólo necesitaría una etapa para cambiar una temporada y pasar del rojo al verde”.

“Cambié de equipo para cambiar las cosas y siento que todavía estoy en el punto de partida”, añadió con una sonrisa. “No me inscribí para esto”.

También admitió que su cambio de entrenador en 2024 así como el paso de una Specialized a una Canyon en Movistar no había sido tan sencillo como le hubiera gustado.

“Vine al equipo para evolucionar y por ahora las cosas van cuesta abajo. Pero no estoy aquí para terminar entre los 50 primeros en la Vuelta a Bélgica. Valgo más que eso”.

“Tenemos que comunicarnos, esa es la base de todo, como en una relación”, insistió sobre su equipo, con el que tiene contrato por tres años, “así podremos avanzar juntos”.

“En este momento no les doy nada y ellos no me dan nada. Es complicado.”