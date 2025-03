El campeón de doble Tour de Francia repite el llamado a la acción colectiva sobre seguridad

El campeón de Double Tour de France, Jonas Vingegaard (Visma-Lrease, una bicicleta) ha dicho que cree que el ciclismo profesional es demasiado peligroso para que él permita que sus hijos participen en ella, si preguntaran si podrían seguir sus triunfos.

Vingegaard sufrió lesiones que amenazan la vida en un accidente masivo el año pasado en el país vasco de Itzulia, en el que numerosos jinetes resultaron heridos.

En una larga entrevista durante el Volta Ao Algarve con Nieuwsblad, Vingegaard dijo que los organizadores tenían un papel que desempeñar para hacer que el deporte sea más seguro, así como el UCI.

Pero también dijo que algunos corredores eran en parte responsables de que el deporte tuviera sus riesgos, argumentando que algunos ciclistas “corren como si no hubiera frenos en una bicicleta”.

Solicitado por Nieuwsblad Si dejara que sus dos hijos corrieran cuando eran mayores, Vingegaard respondió: “Para ser honesto, si mi hija o mi hijo hace esa pregunta:” Papá, ¿podemos competir? ” – La respuesta es 'No'.

Actualmente participó en París-Nice, durante la entrevista, Vingegaard también discutió su accidente de Itzulia en una sección de carretera de barrido y descenso rápido que corre por bosques densos, explicando que, en su opinión, los organizadores habían cometido un error al “enviarnos por un camino con raíces de los árboles debajo”.

Sin embargo, dijo que otros factores que involucran a los corredores también hicieron que las carreras también fueran más peligrosas.

“Los jinetes también luchamos y corremos a los momentos en que no es realmente necesario. Eso también fue notable en el Algarve: a veces luchamos por la posición para una curva que no va a ninguna parte. A veces hay muy poco respeto “.

Vingegaard también señaló que los jinetes que luchan por el puesto podrían haber sido responsables del terrible accidente sufrido por el compañero de equipo Wout Van Aert el año pasado en Dwars Door Vlaanderen. Concluyó: “Demasiados jinetes corren como si no hubiera frenos en una bicicleta”.

“En general, diría que todos en el ciclismo deben darse cuenta de la escala del problema de seguridad. Ese todavía no es el caso suficiente. Y todos tienen una responsabilidad: los mismos corredores, los organizadores y la UCI”.

Esta no es la primera vez que Vingegaard ha discutido la seguridad de la carrera esta temporada en público. En el Volta AO Algarve, después de que numerosos jinetes se salieron del rumbo tarde en la etapa 1, al día siguiente al principio, Vingegaard pidió a la UCI que tomara medidas.

“Algo así no debería suceder en el ciclismo, creo que los organizadores deberían tomar esto en serio y el UCI también”, dijo Vingegaard.

“No estaba realmente claro a dónde teníamos que ir. En mi opinión, en un sprint tenemos que tener en claro a dónde tenemos que ir y a dónde no deberíamos ir”.

En la amplia entrevista, Vingegaard también discutió cómo solo había comenzado a tener éxito a una edad relativamente tardía en el deporte, cómo Wout Van Aert era el “mejor ayudante que podrías tener en una raza”, y su extrema ansiedad como un joven aficionado y nuevamente como un joven profesional, lo que lo hizo vomitar a veces de su nerviosidad durante las carreras mismas.

También rechazó la idea de que su estilo de carrera no era espontáneo de ninguna manera, señalando una etapa en el Tour de Francia en 2023 donde Visma cambió su estrategia a mitad de carrera porque intuitaban, correctamente, que Tadej Pogačar (equipo de EAU Emirates-XRG) había sido vulnerable al ataque.

“Tadej tiene su estilo, tengo el mío. Pero a veces me molesta un poco cuando somos retratados como” calculados “”, dijo.

“A veces realmente hacemos cosas en la intuición. Un ejemplo: en el escenario a Marie Blanc en 2023 en la gira que dijimos de antemano que ciertamente no atacaríamos. Pero al final sentimos que Pogačar estaba en su límite y cambiamos todo”.

Estrategias para París-Nice

En una entrevista separada con otro periódico belga, Het laatste nieuws,, Vingegaard discutió su participación en París-Nice y confirmó que estaba tratando de ganar tantas carreras de una semana de una semana de duración posible. La única participación previa del danés en París-Nice, en 2023, dio como resultado un tercer lugar en general detrás de Tadej Pogačar y David Gaudu.

“Por eso estoy montando el Volta A Catalunya en lugar del recorrido por el país vasco”, explicó Vingegaard. “Ganarlos a todos es casi imposible, pero quiero intentar recoger tantos como pueda”.

Vingegaard también le dijo al periódico que no había ningún problema con Matteo Jorgenson, su compañero de equipo, que también quería ganar París-Nice y agregó que, aunque todavía no había estado en altitud y no estaba en la mejor forma, después de una victoria general en el Volta Ao Algarve, esperaba tomar “un paso extra” en el curso AU Soleil.

“Ganas como equipo. Ya hemos demostrado que también podemos estar en nuestro mejor momento con múltiples líderes al principio”.

“Nosotros (Vingegaard y Jorgenson) tenemos una excelente relación. No soy un tipo egoísta que solo se piensa en sí mismo. Si se mete en una posición más prometedora que yo, con mucho gusto me sacrificaré “, explicó.

“No veo a Matteo como un rival, sino como un aliado. En el Algarve estaba un poco aislado, lo que a veces lo hizo difícil. Con un activo adicional que cambia. Ahora podemos hacer las cosas más difíciles para la oposición”.