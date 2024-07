Matxin confirma que nunca se consideró añadir la Vuelta al calendario a pesar de la magnífica temporada 2024 de Pogačar

Tadej Pogačar dejó lugar a dudas la semana pasada cuando indicó que estaba “99%” seguro de no participar en la Vuelta a España de este año. Con el Giro de Italia ya ganado y el Tour de Francia firmemente bajo su control, la perspectiva de un triplete único en Grandes Vueltas brillaba como un espejismo en el horizonte.

Sin embargo, el director deportivo del UAE Team Emirates, Matxin Joxean Fernández, disipó firmemente cualquier idea de que su pupilo volvería a jugar en España. Noticias de ciclismo. Hay límites, incluso para un piloto que gana con tanto exceso.

“Todo el mundo me pregunta por qué no vamos a por el triplete. Bueno, es muy sencillo: hemos tenido a Tadej en el equipo desde que era un joven piloto y siempre hemos planificado teniendo en cuenta toda su carrera, no solo una temporada”, dijo Matxin. Noticias de ciclismo en Niza.

“Si pones a un corredor en tres Grandes Vueltas en una temporada, eso también significa que terminará compitiendo en cuatro Grandes Vueltas en poco más de un año. No tenemos una visión a corto plazo como esa. No solo queremos que Tadej gane este año. Queremos que siga ganando en el futuro.

“En lo que resta de temporada, Tadej solo competirá en los Juegos Olímpicos, las carreras canadienses, los Mundiales y la Lombardía. Ahora necesita recuperarse física y mentalmente. Por eso, tanto antes como después de los Juegos Olímpicos, necesita paz mental y una vida normal”.

El tiempo de inactividad y el entrenamiento en casa fueron una parte importante de la planificación de los Emiratos Árabes Unidos para la temporada 2024, cuando se decidió que Pogačar haría su debut en el Giro y buscaría convertirse en el octavo corredor de la historia en ganar la maglia rosa y el maillot jaune en el mismo año. Ha participado en dos Grandes Vueltas, pero en total solo ha competido 52 días.

La segunda derrota consecutiva de Pogačar ante Jonas Vingegaard en el Tour de Francia 2023 el año pasado desencadenó una recalibración y una búsqueda de mejora.

Aunque Pogačar terminó la temporada de la forma habitual, ganando su tercer título consecutivo en Il Lombardia, ya estaba pensando en la nueva campaña. Cambió de entrenador por primera vez como profesional, de Iñigo San Millán a Javier Sola, y su calendario de carreras también se vio muy modificado.

Se dedujo que menos podía ser más. En lugar de empezar a competir y ganar en febrero, como había hecho durante toda su carrera, Pogačar se quedó atrás hasta Strade Bianche, el primer fin de semana de marzo. Esto significó que pasó casi cinco meses fuera de la competición mientras se adaptaba a un régimen de entrenamiento revisado con Sola. El tiempo fuera de las carreras, en esencia, le permitió una especie de reinicio.

“Entre Il Lombardia y Strade Bianche, Tadej estuvo casi cinco meses sin competir, de octubre a marzo. Eso fue importante”, dijo Matxin.

“Durante ese tiempo alejado de las carreras, realmente tenía un gran deseo de entrenar duro y luego, cuando comenzó la temporada, llegó fresco y con mucha hambre”.

Eso se manifestó inmediatamente, cuando Pogačar anexó Strade Bianche con un esfuerzo en solitario de 82 km, pero su carrera todavía estuvo moderadamente dosificada durante la primavera, con los Emiratos Árabes Unidos firmes en que tendría solo diez días de competencia antes del Giro.

Pogačar fue tercero en la Milán-San Remo y después dominó la Volta a Cataluña. A continuación realizó un entrenamiento en altura, cuyos frutos le permitieron obtener una victoria aplastante, como era previsible, en la Lieja-Bastoña-Lieja y el Giro.

“En principio, el plan de Tadej de no correr demasiado antes del Giro funcionó bien”, dijo Matxin.

“La idea era no competir demasiado a principios de año y luego correr el Giro de una manera un poco más conservadora”.

Pogačar está mejor que nunca

Los hombres que sufrieron bajo el yugo de Pogačar en el Giro, comprensiblemente, levantarán las cejas ante la idea de que corrió de manera conservadora en Italia, dado que vistió la maglia rosa durante 20 días, arrasó con seis victorias de etapa y llegó a Roma con una ventaja de poco menos de 10 minutos.

Pero está claro que el ya estratosférico nivel de rendimiento de Pogačar en el Giro fue aún mayor en el Tour.

“Sí, subió un poquito, los números y los datos nos muestran que subió un poquito”, reveló Matxin.

“Se recuperó muy bien del Giro y esa carrera también le dio mucho ritmo de carrera, y eso lo hemos visto aquí”.

En generaciones pasadas, muchos de los hombres que completaron el Giro-Tour tuvieron una experiencia muy diferente. Tanto Jacques Anquetil como Stephen Roche, por ejemplo, hablaron de haber alcanzado su máximo rendimiento en Italia y luego de haber logrado la victoria en Francia a base de pura resistencia.

Pogačar, por el contrario, de alguna manera parecía estar en su mejor momento en julio, como lo atestiguan las impresionantes potencias estimadas para sus victorias en Pla d'Adet, Plateau de Beille e Isola 2000. Lejos de quedarse sin energía al final del Tour, Pogačar dio la inquietante impresión de tener mucho más en el tanque, ayudándose a sí mismo en las últimas tres etapas.

“Es un ciclismo diferente, y también ahora depende de las circunstancias del año”, apuntó Matxin.

“Decidimos participar en el Giro y el Tour este año porque era un buen año para hacerlo. Había 11.000 m menos de desnivel en el recorrido del Giro y había exactamente cinco semanas entre el Giro y el Tour. Eso le permitió a Tadej tener una semana de descanso después del Giro y luego tres semanas de entrenamiento de calidad antes de ponerse a punto para el Tour”.

Las nuevas cotas alcanzadas por Pogačar en este Tour han generado sus propios titulares y preguntas, en particular su intento de borrar el mal registro del fallecido Marco Pantani en Plateau de Beille. Mientras tanto, en la tercera semana, el cambio en el régimen de entrenamiento de Pogačar para 2024 salió a la luz gracias a la reaparición de publicaciones de una misteriosa figura llamada “Mou” que había aparecido en el foro de My Bike a principios de año.

“Mou o como sea que lo pronuncien, no tengo una opinión al respecto, porque nunca lo leí y no sé quién es”, dijo Matxin, quien agregó que había límites para comparar los tiempos de ascenso de una generación a la siguiente.

“Los periodistas le prestan atención, pero nunca corremos para batir récords del pasado. Y tres corredores batieron el récord en Plateau de Beille, esto es simplemente el ciclismo de hoy.

“Los corredores de hoy son más rápidos y el equipamiento también lo es mucho más. Invito a cualquiera a probar una bicicleta de hoy y una de antes, verán la diferencia. Y los corredores jóvenes de hoy son mucho más competitivos a una edad más temprana, tienes corredores junior con números que podrían hacerlos competitivos en carreras del WorldTour”.

Y, sin embargo, como en los tres veranos anteriores, dos corredores volvieron a estar a años luz del resto en este Tour. Pogačar y Vingegaard ocuparon los dos primeros puestos de la clasificación general por cuarto julio consecutivo. A pesar del prometedor debut en el Tour de Remco Evenepoel, hay pocos indicios de que este duopolio vaya a desaparecer en los próximos años. Pogačar aún no ha cumplido 26 años, mientras que Vingegaard es solo dos años mayor.

Matxin sugirió que el duelo había ayudado a crear las condiciones para el doblete. Al igual que en la carrera espacial, ambos parecen impulsarse mutuamente hacia territorios nuevos e inexplorados.

“Está claro que Tadej es muy fuerte mentalmente y creo que las derrotas le han dado más fuerza, le han hecho mejor”, dijo Matxin.

“Al igual que Van Aert y Van der Poel se hicieron más fuertes entre sí, creo que Jonas ha hecho más fuerte a Tadej y Tadej posiblemente ha hecho más fuerte a Jonas. La rivalidad y la cercanía entre ambos los ha hecho más competitivos”.

