Los campeones mundiales Hannah Roberts y Kieran Reilly son los favoritos para la final del miércoles

En la clasificación de BMX Freestyle para los Juegos Olímpicos de París celebrada el martes, dos finalistas del podio de los Juegos de Tokio 2020 – la actual campeona Charlotte Worthington (Gran Bretaña) y la medallista de bronce Nikita Ducarroz (Suiza) – fueron eliminadas de la competición femenina.

Un total de 18 atletas avanzaron a la final de BMX Freestyle el miércoles, nueve mujeres y nueve hombres, liderados por los actuales campeones mundiales Hannah Roberts (EE. UU.) y Kieran Reilly (Gran Bretaña).

Ducarroz dijo que no estaba en su mejor momento, pero estaba contenta de ver cómo ha crecido el nivel de competencia desde los Juegos Olímpicos de Tokio, cuando el BMX Freestyle debutó por primera vez como deporte con medalla.

“Había mucha presión, no me sentía muy bien sobre la bici, pero aun así quería intentar dar lo mejor de mí”, explicó Ducarroz. “Al final no fue suficiente. Es genial ver el nivel desde Tokio. Ha subido mucho. Incluso ahora, es la primera vez que tenemos una clasificación olímpica, así que mañana será aún más fuerte. El aumento de nivel me estresa un poco, pero es genial verlo”.

Roberts, que hace tres años terminó en segundo lugar, detrás de Worthington, en los Juegos Olímpicos, obtuvo la mejor puntuación del día para las mujeres en su primera de dos carreras, 91,80, y terminó con un promedio de 91,45. Yawen Deng (China) fue la única otra atleta que logró una puntuación de más de 90, con un segundo mejor promedio de 91,03.

El puntaje promedio de dos carreras de 60 segundos determinó a los nueve finalistas de 12 competidores. Estados Unidos y China clasificaron a dos atletas cada uno, mientras que Chequia, Colombia, Chile, Australia y Francia tuvieron una mujer con puntaje suficiente para la final.

Laury Pérez, cinco veces campeona francesa de BMX Freestyle, deleitó al público local en el recinto de La Concorde al ser la novena mejor del día con una puntuación de 83,26. Ducarroz terminó en el décimo lugar, Worthington en el undécimo lugar y Kim Lea Mueller (Alemania) en el duodécimo lugar.

“La primera vuelta me puso un poco nervioso, pero me concentré en lo que tenía que hacer”, dijo Roberts. “Me asusté cuando algo se cayó y tuve que esquivarlo. Me estaba asando de calor y me alegré de haberlo logrado. Estaba muy contento con mi primera vuelta”.

Las condiciones soleadas y calurosas continuaron mientras los hombres tomaban el recorrido en la Place de la Concorde, con temperaturas en París que alcanzaron los 36 grados Celsius (97 Fahrenheit).

Reilly estableció la marca para los hombres en su primera manga con 91.68, y luego terminó con la mejor puntuación media, 91.21. Marcus Christopher (EE. UU.) y Logan Martin (Australia), el actual campeón olímpico masculino, lucharon por los siguientes puestos, respectivamente, separados por nueve centésimas de segundo, el estadounidense con una puntuación media de 89.48 frente a los 89.39 de Martin. Un segundo atleta estadounidense pasó al cuarto lugar con Justin Dowell.

El francés Anthony Jeanjean premió a sus seguidores locales al terminar en quinto lugar con un promedio de 87,58. También se clasificaron atletas de Japón, Argentina, Brasil y Letonia, mientras que los atletas de Canadá, Croacia y Sudáfrica no lograron obtener puntajes promedio superiores a 80 y fueron eliminados.

“Hoy probablemente estoy más nervioso porque hay dos pasadas y ambas cuentan, no hay una 'pasada de seguridad' y mañana tengo que mejorar mis trucos de nuevo. Pero definitivamente ayuda con la confianza”, dijo el actual campeón olímpico Logan Martin.

En la final del miércoles, solo la puntuación más alta se tendrá en cuenta para determinar los resultados de hombres y mujeres.