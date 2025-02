Nuevas modificaciones aerodinámicas de la contrarreloj individual de los EAU Tour Time

Hoy marcó la primera contrarreloj de WorldTour individual para hombres del año, lo que significa el My Bike El equipo de tecnología desempolvó nuestros binoculares de manchas de equipo después de un largo invierno y volvemos a buscar tecnología de tiempo nueva e interesante.

La etapa dos de la gira de los EAU fue una contrarreloj individual ganada por el jinete británico Josh Tarling. Las primeras pruebas de tiempo representan una buena oportunidad para tratar de detectar innovaciones y componentes que los equipos han adoptado para la nueva temporada de carreras.

Aquí tenemos un par de titbits tecnológicos que vale la pena compartir. El primero es una rueda misteriosa de la sección profunda que no reconocemos. Es un modelo que no está en el sitio web de la marca y estaba siendo utilizado por Tadej Pogačar y sus compañeros de equipo.

El segundo toma la forma de algunas cubiertas de pedal Aero Shimano SPD-SL que estaban siendo utilizadas por el piloto alemán Max Walscheid del equipo Jayco Alula. Los vimos inicialmente en la página de Cycling Spy Instagram, y no había visto una opción Aero SPD-SL antes.

Una nueva rueda Enve para Tadej Pogačar

Esta sección profunda aparece en el sitio web de las compañías

Tadej Pogačar y al menos dos de sus compañeros de equipo estaban a bordo de una nueva rueda delantera Enve, actualmente no figura en el sitio web de Enve. Tal como está, la rueda delantera más profunda que ofrece American Brands es el SES 6.7 de 60 mm, aunque también está disponible una opción trasera de 67 mm de profundidad. Mirando hacia atrás, Pogačar no usó esta rueda durante la última contrarreloj del Tour de Francia el año pasado, y no creemos que lo hayamos visto en competencia antes.

El manillar ENVE SES AR de una pieza, que se vende por $ 1,200, tardó mucho tiempo en estar disponible públicamente, nos preguntamos si esta oferta de ENVE de la sección profunda también será una opción solo a Pro solo.

Probablemente sea justo suponer que una rueda delantera más profunda es una opción general más rápida para las configuraciones de contrarreloj de EAU EAU EMIRATS-XRG y que Enve ha respondido con este modelo más profundo. También vimos al equipo usando la misma rueda profunda en la contrarreloj Volta a la Comunitat Valenciana a principios de mes.

Cubiertas de pedal aero shimano

El observador de tecnología de ciclismo favorita de todos, The Cycling Spy, llamó nuestra atención con una captura de pantalla de la bicicleta de contrarreloj Trinity Giant Trinity de Max Walscheid. Walschied estaba usando algunas cubiertas de pedal aerodinámico para suavizar la parte inferior de sus pedales SPD SPD SPD Shimano Dura-ACE y asumimos que aprovechan algunos pequeños ahorros aerodinámicos.

Estas cubiertas parecen estar hechas por 'compuestos falsos' que produce piezas de fibra impresa y de carbono en 3D, como plantillas de zapatos de ciclismo. Hemos estado familiarizados con la parte inferior de la aerodinámica de los pedales aerodinámicos de Wahoo Speedplay durante mucho tiempo, pero esta es la primera vez que hemos visto un Aero Mod para un pedal Shimano SPD SL.

Walschied compartió un video de su bicicleta de contrarreloj en Instagram antes de la carrera, y las portadas del pedal se pueden ver fácilmente en el video a continuación.

My Bike ha pedido a ambas marcas más información sobre estos productos y actualizará la historia si aprendemos más.