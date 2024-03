“Es interesante empezar una carrera como el último ganador, pero no siento ninguna presión extra”, dice el británico antes de la carrera del sábado.

El campeón defensor de Strade Bianche, Tom Pidock (Ineos Grenadiers), calificó de innecesario el recorrido ampliado de 215 km después de 31 kilómetros adicionales, y se agregaron más sectores de grava que nunca para la edición de 2024.

Pidcock llega a la carrera italiana de un día como segundo favorito detrás del ganador de 2022, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), después de un buen comienzo de temporada en Omloop Het Nieuwsblad y la Volta ao Algarve.

“¿Es necesario? No”, dijo Pidcock sin rodeos a los periodistas, entre ellos ciclismonoticias en la presentación lluviosa del equipo el viernes. “Pero, ya sabes, el comentario de la gente sobre esta carrera siempre fue que no es lo suficientemente larga.

“No creo que una carrera tenga que ser larga para que sea épica, así que sí, ya veremos. También es valiente cambiar un rumbo como este. Podemos tomar más decisiones al respecto después de la carrera de mañana.

“Los cambios de recorrido tendrán un gran impacto en la dinámica de la carrera. La carrera no pide más kilómetros, pero seguro que será más dura. Quedan 40 kilómetros para llegar a Le Tolfe y parece un largo camino por recorrer”.

En 2023, Pidcock hizo su eventual movimiento ganador de la carrera en el descenso de grava del Monte Sante Marie, a 45 km de la Piazza Del Campo en Siena, mientras que Pogačar el año anterior estaba solo a poco más de 50 km de la meta después de un ataque igualmente audaz.

Los kilómetros adicionales hacen que parezca poco probable que alguien se escape antes de tomar el ahora doble circuito de la subida de grava al Colle Pinzuto y el sector Le Tolfe, que comienzan después de 168 km de la carrera masculina de este año.

En total, ahora hay 15 sectores en las carreteras de tierra blanca de la Toscana en lugar de 11, y la carrera ahora superará la barrera psicológica de los 200 km.

Pidcock declaró que no sentirá el calor del esloveno ni de nadie más durante la carrera como campeón defensor y que un sólido período inicial hasta 2024 lo coloca en una buena posición para luchar por la victoria.

“Estoy deseando que llegue, como el año pasado. “He tenido un muy buen período previo a la carrera, un largo bloque de entrenamiento y pocas carreras para comenzar el año en las que he estado fortaleciéndome constantemente”, dijo Pidcock en un comunicado emitido por Ineos Grenadiers.

“Es interesante empezar una carrera siendo el último ganador, pero no siento ninguna presión extra. Es lo que es. Por supuesto, me vigilarán más, pero eso no cambia cómo correré”.

La presentación bajo la lluvia en la Fortezza Medicea de Siena no fue desagradable para la estrella multidisciplinaria, que está más que acostumbrada a la lluvia y la grava como ex campeón del mundo de ciclocross y actual campeón del mundo de MTB cross-country.

“Bueno, para ser honesto, (la lluvia) no hace mucha diferencia”, dijo Pidcock. “Sabes, la gente piensa que la lluvia lo hará más difícil, pero eso significa que en realidad hay más agarre sobre la grava.

“Creo que uno mojado podría ser bastante emocionante, pero tal vez no lo consigamos”.

El pronóstico actual en Toscana sugiere que es poco probable que se celebre una carrera en mojado, pero eso podría cambiar de la noche a la mañana.

Pidcock lidera un fuerte equipo Ineos junto con el ex ganador Michał Kwiatkowski, Thymen Arensman, Kim Heiduk, Salvatore Puccio, Magnus Sheffield y Geraint Thomas, que no ha competido en el Clásico italiano desde 2019.