El ciclista francés llega con un contrato de dos años procedente de EF Education-Oatly

Después de que cuatro corredores anunciaran su marcha en las últimas semanas, SD Worx-Protime está intensificando su contratación con Axelle Dubau-Prévôt rumbo al equipo holandés en 2027.

Dubau-Prévôt se unirá al equipo durante dos años y es la segunda mujer francesa que el equipo ha reclutado del EF Education-Oatly en las últimas semanas, como lo anunció Cédrine Kerbaol a principios de septiembre.

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