El ciclista francés llega con un contrato de dos años procedente de EF Education-Oatly

Después de que cuatro corredores anunciaran su marcha en las últimas semanas, SD Worx-Protime está intensificando su contratación con Axelle Dubau-Prévôt rumbo al equipo holandés en 2027.

Dubau-Prévôt se unirá al equipo durante dos años y es la segunda mujer francesa que el equipo ha reclutado del EF Education-Oatly en las últimas semanas, como lo anunció Cédrine Kerbaol a principios de septiembre.

Aunque Dubau-Prévôt, de 30 años, solo lleva una temporada compitiendo en el nivel WorldTour y no regresó a la carretera hasta 2025, ha competido en ciclocross, mountain bike y gravel, obteniendo los mejores resultados en esta última disciplina.

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Corrió con cierto éxito en la carretera cuando era junior, luego pasó las temporadas 2017 y 2018 compitiendo a nivel continental para equipos españoles y belgas. A pesar de esto, su temporada 2026 fue un gran éxito, con el décimo puesto en Lieja-Bastogne-Lieja como su destacado resultado en la carretera. En las carreras de tierra de este año, tiene muchos puestos entre los 10 primeros, siendo el tercer puesto en el Campeonato de Europa su resultado más notable.

“Estamos convencidos de que Axelle todavía tiene mucho margen de mejora”, dijo el director deportivo del equipo, Danny Stam, admitiendo que la siguen desde el Tour de los Emiratos Árabes Unidos en febrero.

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“Precisamente porque queremos reforzar nuestro equipo para las clásicas de las Ardenas, ella encaja perfectamente con nosotros. Como tuvo que participar en muchas carreras para apoyar al equipo la temporada pasada, todavía no hemos visto lo mejor de ella. Sin duda, todavía hay margen de mejora en lo que respecta a la escalada”.

Dubau-Prévôt admitió que todavía es nueva en este deporte y dijo: “No fue hasta 2026 que me convertí en completamente profesional por primera vez. Antes de eso, compaginé el ciclismo con mi trabajo como nutricionista. Sabía que tenía talento, pero pensé: '¿Y si me esforzara al máximo?'

“Después de Liège-Bastogne-Liège, recibí llamadas de varios equipos. Me arriesgué con el equipo SD Worx-Protime. He seguido a este equipo durante años. Es un sueño formar parte de él. Es un poco extraño: hace diez años, mi carrera estaba más o menos terminada, y ahora, a mis treinta años, de repente soy miembro de uno de los mejores equipos ciclistas del mundo”.

Dubau-Prévôt, hermana de la campeona del Tour de Francia Femmes 2025, Pauline Ferrand-Prévot, es la cuarta ciclista que firma con SD Worx este año, equilibrando sus pérdidas, y se une a Kerbaol, Eline Jansen y Rachele Barbieri.

Dejan el equipo Marta Lach, Blanka Vas, Femke Markus y Julia Kopecký, mientras que Elena Cecchini se retira tras 15 años como profesional.