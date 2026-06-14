“Necesita pasar a la zona verde y andar en bicicleta como cualquier otro ciclista, pero eso es muy difícil para él”, dice Johan Berghmans.

El director del equipo Azérion-Villa Valkenburg de Jan-Willem van Schip ha dicho que su situación se está volviendo “insostenible” debido a que sus infracciones de las reglas de la UCI y las descalificaciones le cuestan demasiado dinero al equipo continental.

El corredor holandés suele aparecer en las noticias por sus trucos tecnológicos que infringen las normas más que por sus resultados, ya que ha sido descalificado tres veces en los últimos nueve meses.

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