“Necesita pasar a la zona verde y andar en bicicleta como cualquier otro ciclista, pero eso es muy difícil para él”, dice Johan Berghmans.

El director del equipo Azérion-Villa Valkenburg de Jan-Willem van Schip ha dicho que su situación se está volviendo “insostenible” debido a que sus infracciones de las reglas de la UCI y las descalificaciones le cuestan demasiado dinero al equipo continental.

El corredor holandés suele aparecer en las noticias por sus trucos tecnológicos que infringen las normas más que por sus resultados, ya que ha sido descalificado tres veces en los últimos nueve meses.

En octubre pasado, fue expulsado del Tour de Holanda por usar manillares ilegales, algo por lo que también fue descalificado de las carreras en 2021 y 2023, mientras que el mes pasado fue descalificado del Tour de Hellas por una posición de conducción ilegal.

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La semana pasada, Van Schip fue descalificado de la Ronde de L'Oise por correr con un bidón en la parte delantera de su camiseta en contravención del reglamento UCI 2.12.007 3.2 – 'Uso de ropa, casco o cualquier otro artículo o accesorio no conforme que lleve el ciclista'.

Ahora, el entrenador del Azérion-Villa Valkenburg, Johan Berghmans, ha dicho que el equipo no puede permitirse seguir pagando multas por las transgresiones de Van Schip.

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“Para nosotros la situación se está volviendo un poco insostenible”, dijo a Sporza.

“Somos sólo un pequeño equipo continental, ya sabes. No somos en absoluto Visma ni nada parecido. En todas partes donde corre Jan-Willem, casi siempre nos cuesta 1.000 francos suizos en multas. Como equipo, eso es insostenible.

“En última instancia, tenemos que trabajar con Jan-Willem. Él necesita salir de esa zona gris. Nadie se beneficia ni se vuelve más feliz allí. Necesita pasar a la zona verde y andar en bicicleta como cualquier otro ciclista, pero eso es muy difícil para él.

“Como director de equipo, uno quiere concentrarse en todo el equipo. En esa etapa, terminé pasando medio día tratando con un corredor y el jurado, y ya no queremos eso. Cuesta demasiado dinero y energía, y no vale la pena. Siempre se pierde contra la UCI”.

Queda por ver qué harán a continuación el equipo y Van Schip. El ex profesional de Roompot, de 31 años, ha sido noticia más por sus transgresiones que por sus resultados, y dijo el mes pasado que “realmente no me siento bienvenido en el ciclismo”.

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Berghmans afirmó que su corredor está siendo “buscado” por los comisarios de la UCI tras sus anteriores descalificaciones, afirmando que “no es realmente divertido como equipo” seguir pasando por los mismos procesos.

“Debido a todas las pequeñas cosas que se acumulan, es natural que lo busquen. En la etapa 2, tuvimos un pequeño incidente con su marcha. Tuvo que tomar otra bicicleta después de unos kilómetros”, dijo Berghmans.

“Nuestros mecánicos lo arreglan, y luego, en la etapa 3, vuelve a suceder y tiene que cambiar de bicicleta nuevamente. Con un ciclista normal, no pasa nada, pero con él, su bicicleta es revisada minuciosamente al día siguiente.

“Realmente lo buscan y ya no es divertido ser equipo”.

Tras su última descalificación en la cuarta etapa en la Ronde de L'Oise, donde su equipo ganó la segunda etapa con Mathis Avondts, Van Schip apareció tirado al costado de la carretera con un oficial de policía encima de él.

Algunas publicaciones en las redes sociales habían insinuado que el oficial de policía tuvo que “abordar” a Van Schip para obligarlo a dejar de correr. Sin embargo, esto está lejos de la verdad.

“La policía en la motocicleta efectivamente lo desvió del rumbo. Pero ciertamente no fue una mano dura. Según Jan-Willem, la policía vino a pedirle que se detuviera. Podría haberlo hecho de manera estricta, pero no estoy seguro. Pero lo hizo voluntariamente”, dijo Berghmans.

“Entonces, para que quede claro, la policía no lo sacó bruscamente de su bicicleta. Simplemente hicieron su trabajo. Después quedó en shock, pero eso se debe a su carácter. Estaba tirado en el borde de la hierba llorando y teniendo convulsiones. Todo el mundo estaba preocupado por él”.