Evenepoel, Van Aert, Roglic, Vingegaard, Pogacar y Van der Poel comienzan 2024 en Portugal, Francia, España e Italia

La temporada de carreras en ruta de 2024 acelera su ritmo este fin de semana cuando el primero de los llamados ‘Seis Grandes’ de corredores superestrella del ciclismo, Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep), se dirige a su primera largada del año en el Figuera Champions Classic en el norte de Portugal. el 10 de febrero.

El esperado debut de Evenepoel en 2024 verá al ex campeón del mundo participar en una carrera de un día notablemente desafiante para tan temprano en la temporada, 222 km de longitud y casi 3.000 metros de desnivel positivo.

Apenas 24 horas después del debut montañoso de Evenepoel en Portugal, su compatriota Wout van Aert (Visma-Lease A Bike) comienza su temporada en carretera en la relativamente plana Clásica Almería, en el sur de España, e inmediatamente continúa con una caminata por la empinada y estrecha grava. carreteras de la Clásica Jaén, a apenas unas horas en coche, al día siguiente, el 12 de febrero.

Luego, Van Aert se dirige a la Volta ao Algarve, donde él y Evenepoel serán los dos primeros de los ‘seis grandes’ en enfrentarse en una carrera en ruta en 2024. Un evento ganado en general por Evenepoel tanto en 2020 como en 2022, pero Van Aert nunca lo ha hecho. Ya se ha abordado antes, otros nombres importantes para la principal carrera de principios de temporada en el sur de Portugal incluyen al campeón defensor Dani Martínez (Bora-Hansgrohe), el doble campeón del Algarve Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) y el ultraversátil compañero de equipo de Thomas, Tom Pidcock.

Menos de una semana después de que el pelotón del Algarve alcance su última cima en el Alto do Malhao el 18 de febrero, en el otro lado de la península Ibérica en el noroeste de España, Jonas Vingegaard (Visma-Lease A Bike) regresará para defender su triunfo de 2023. en O Gran Camiño.

El pleno éxito de Vingegaard en la prueba gallega de 2023, cuando ganó las tres etapas (la cuarta fue cancelada debido al mal tiempo) en su camino hacia el título general, bien podría ser difícil de repetir.

Pero Galicia ofrecerá, no obstante, una primera oportunidad de ver a la estrella danesa en acción en 2024 contra jugadores como el ex ganador del Tour de Francia y Giro de Italia, Egan Bernal (Ineos Grenadiers), el campeón olímpico y especialista en Grandes Vueltas Richard Carapaz (EF Education- EasyPost) y el veterano as de la escalada colombiano Nairo Quintana (Movistar).

Van Aert será el único nombre de los ‘Seis Grandes’ que participará en Omloop Het Nieuwsblad (24 de febrero) o Kuurne-Brussels-Kuurne (25 de febrero), donde comienza el calendario de carreras en ruta de Bélgica. Pero apenas se habrá calmado el polvo del fin de semana inaugural antes de que Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) se dirija a su primer evento de la temporada en Strade Bianche el 2 de marzo.

El inicio relativamente tardío de Pogačar se produce un día antes que el de su compatriota Primož Roglič (Bora-Hansgrohe), que vuelve a la carga con una segunda participación en la París-Niza (3-10 de marzo) en tres años.

Si bien las primeras pruebas en ruta de Pogačar y Roglic en 2024 son, curiosamente, carreras que ambos ganaron en 2022, el recientemente coronado campeón mundial de ciclocross Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) es el único de los ‘Seis Grandes’ que aún no ha revelado su programa definitivo de inicio de temporada.

Sin embargo, los últimos rumores apuntan a que Van der Poel saldrá a la carretera en Milán-San Remo, que ganó el año pasado por delante de Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) y Van Aert.