Nuevo proyecto liderado por Klassmark 'un acercamiento al gravel que ha evolucionado junto al propio deporte'


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Después de fomentar la Gravel Earth Series durante cuatro años, los organizadores Klassmark han renovado la colección global de carreras bajo su dirección como The Traka World Series en 2027, anunciando un marco compacto de siete eventos, todos con premios en metálico constantes y transmisión en vivo.

Se han revelado seis de los siete eventos, y Klassmark posee y opera todos menos uno de los eventos bajo su marca 'The Traka'. La mayoría de las carreras se llevarán a cabo en toda España, con la carrera por etapas de varios días Santa Vall by The Traka, del 6 al 7 de febrero, que tendrá lugar en Cataluña, seguida de Gravel Desert by The Traka el 13 de marzo, que pasó de una franja horaria de julio, en la región de Monegros.

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