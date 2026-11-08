Nuevo proyecto liderado por Klassmark 'un acercamiento al gravel que ha evolucionado junto al propio deporte'

Después de fomentar la Gravel Earth Series durante cuatro años, los organizadores Klassmark han renovado la colección global de carreras bajo su dirección como The Traka World Series en 2027, anunciando un marco compacto de siete eventos, todos con premios en metálico constantes y transmisión en vivo.

Se han revelado seis de los siete eventos, y Klassmark posee y opera todos menos uno de los eventos bajo su marca 'The Traka'. La mayoría de las carreras se llevarán a cabo en toda España, con la carrera por etapas de varios días Santa Vall by The Traka, del 6 al 7 de febrero, que tendrá lugar en Cataluña, seguida de Gravel Desert by The Traka el 13 de marzo, que pasó de una franja horaria de julio, en la región de Monegros.

La Traka 300 se llevará a cabo el 1 de mayo como la única distancia de tres días de carrera con puntos para los campos profesionales. Otras dos distancias, 100 kilómetros y 200 kilómetros, siguen siendo piezas centrales para los campos amateurs a ambos lados de la carrera de la serie, el 30 de abril y el 2 de mayo, y en conjunto el evento ahora se llamará The Traka Girona.

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La segunda mitad de la serie regresará a los EE. UU. en el CORE4 de Iowa de The Traka el 21 de agosto, volverá a visitar Bélgica con The River by The Traka el 11 de septiembre y luego concluirá en España con Last Dance, anteriormente conocido como Ranxo Gravel. La gran final será en octubre, fecha aún por confirmar.

“La historia de la Traka World Series no comienza desde cero. Es el resultado de años de crecimiento, experiencias compartidas y un enfoque del gravel que ha evolucionado junto con el deporte en sí. Gravel Earth Series ha desempeñado un papel fundamental en ese viaje, conectando carreras, atletas y organizadores de diferentes países y ayudando a construir una comunidad gravel internacional”, dijeron los organizadores en un comunicado de prensa sobre cómo sentar las bases para 2027.

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“A lo largo de 2026, esta evolución ya fue tomando forma a través del desarrollo de By The Traka, un concepto que conecta diferentes eventos bajo la filosofía The Traka preservando el carácter, la identidad y las cualidades distintivas de cada carrera.

“Traka consolida su posición como marca internacional, By The Traka reúne los eventos vinculados al proyecto y Traka World Series proporciona el marco para la competición de élite, con un calendario y una clasificación general que conecta las carreras de la temporada”.

A diferencia del Life Time Grand Prix, que tiene una bolsa de premios de la serie solo para ciclistas invitados, el formato abierto de la Traka World Series sigue vigente, con un total de 20.000 € en oferta para los 10 mejores de la general, divididos equitativamente entre mujeres y hombres profesionales. Klassmark también ofrecerá 8.000 € en premios en metálico en cada evento. En CORE4, el patrocinador River Products Company duplicará la bolsa de la carrera a 16.000 €, lo que elevará los pagos totales en efectivo a 84.000 € para las carreras y la serie.





CORE4 ha sido parte de la serie global durante dos ediciones anteriores, y este año tiene un atractivo calendario entre Leadville Trail 100 MTB y Lauf Gravel Worlds. La carrera de gravel de Iowa tiene una nueva sede al norte de Iowa City, en una nueva zona urbana del centro de Solon, y creará nuevos recorridos para marcar una colaboración ampliada con la familia By The Traka, manteniendo al mismo tiempo la propiedad local.

“Ser parte del siguiente nivel de la serie permite otro nivel de soporte de marketing y también otros componentes, como nuestra búsqueda de una transmisión en vivo. Tendremos control del 100% sobre todos los componentes, sigue siendo un evento basado en la comunidad y apoyado por las bases”, dijo Alex Buhmeyer, director de carrera y fundador de CORE4. ciclismonoticias.

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“Los últimos años hemos tenido algunos de los mejores atletas aquí. Desde que nos unimos (a la serie), hemos visto un aumento de atletas de alto nivel. El traslado al centro de Solon y la posibilidad de crecer y acomodar a más atletas. Desplegamos la alfombra roja con nuestros grupos de edad y ciclistas jóvenes y con todos, sin importar si son profesionales o no”.

Se prometió cobertura en vivo para todos los eventos de la Serie Mundial Traka, aunque los detalles aún no se han confirmado. El año pasado los organizadores lanzaron Gravel Earth Series TV, pero la transmisión en el canal de YouTube se limitó a Santa Vall, The Traka 200 y The Traka 360.

Los dos últimos años se utilizó un sistema de puntuación modificado basado en puntos, que era más fácil de seguir y se esperaba que volviera a estar disponible para determinar las clasificaciones. En 2026, los compañeros de equipo Specialized Off-road Mads Würtz Schmidt y Geerike Schreurs se llevaron los títulos profesionales.