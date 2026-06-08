Más reglas de seguridad incluyen la prohibición de bolsillos delanteros que ya está vigente

Además de apelar la decisión de los tribunales belgas en el caso de restricción de equipo máximo/SRAM, la UCI anunció que limitará el tamaño de las computadoras para bicicletas permitidas durante las carreras profesionales y prohibirá el uso de bolsillos interiores delanteros del maillot como nuevas medidas de seguridad.

El organismo rector anunció una actualización de la regla 1.3.006 bis que cubre la tecnología a bordo, agregando un límite de tamaño de 126 mm x 71 mm para las computadoras para bicicletas a partir del 1 de enero de 2028.

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Andreas Kron (Uno-X Mobility) en el pelotón