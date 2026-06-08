Más reglas de seguridad incluyen la prohibición de bolsillos delanteros que ya está vigente

Además de apelar la decisión de los tribunales belgas en el caso de restricción de equipo máximo/SRAM, la UCI anunció que limitará el tamaño de las computadoras para bicicletas permitidas durante las carreras profesionales y prohibirá el uso de bolsillos interiores delanteros del maillot como nuevas medidas de seguridad.

El organismo rector anunció una actualización de la regla 1.3.006 bis que cubre la tecnología a bordo, agregando un límite de tamaño de 126 mm x 71 mm para las computadoras para bicicletas a partir del 1 de enero de 2028.

Los ciclocomputadores han evolucionado desde simples mediciones de velocidad, tiempo y distancia hasta dispositivos más sofisticados con rastreo GPS y mapas, y pantallas para capturar datos fisiológicos de sensores como monitores de frecuencia cardíaca.

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La regla de la UCI permite que las computadoras muestren la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal y la tasa de sudoración, pero prohíbe el control de la glucosa y el lactato. Ahora, la federación ha dado un paso más para evitar que los corredores se vean abrumados por los datos durante una carrera, limitando el tamaño de sus dispositivos a bordo.

“Esta decisión se tomó a la luz del impacto de las tecnologías a bordo en la carga cognitiva experimentada por los ciclistas”, afirma la UCI en su comunicado de prensa. “Varios estudios han demostrado que el creciente volumen de datos disponibles para los ciclistas durante la competición puede contribuir a una mayor carga de trabajo cognitivo, un factor clave en la aparición de accidentes.

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“Limitar el tamaño de los ordenadores para bicicletas tiene como objetivo evitar un aumento excesivo de la cantidad de datos disponibles durante las carreras, lo que podría comprometer significativamente la seguridad de los ciclistas”.

Quizás aprendiendo de su costosa batalla legal con SRAM, la UCI otorga a los fabricantes un plazo de entrega de más de un año para asegurarse de que las mejores ofertas de computadoras para bicicletas cumplan con las nuevas dimensiones.

Actualmente, el Garmin Edge 1050 es el más grande y mide 118 mm x 60 mm, muy dentro del límite propuesto por la UCI. Otros modelos populares, como Wahoo ELEMNT ROAM y Hammerhead Karoo, están por debajo de los límites de tamaño.

“Los miembros del Comité de Gestión de la UCI también enfatizaron la importancia de involucrarse con las partes interesadas relevantes para comprender mejor cómo los ciclistas interactúan con los diversos flujos de datos disponibles durante la competencia”, afirmaron.

“Para garantizar que las sanciones sean proporcionadas, se han introducido nuevas sanciones en las respectivas tablas de sanciones, específicamente dirigidas a los accesorios para bicicletas y otros accesorios usados ​​por los ciclistas. Estas nuevas disposiciones incluyen multas y sanciones deportivas. El objetivo principal de esta modificación es reforzar su efecto disuasorio y garantizar una aplicación más sistemática de sanciones coherentes”.

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Bolsillo delantero no-no





El comunicado de prensa también anunció que el 1 de julio de 2026 entraría en vigor una nueva regla para prohibir a los ciclistas usar los bolsillos interiores delanteros de la camiseta.

La norma UCI 1.3.032 ya prohíbe los “elementos no esenciales” que “modifican la morfología del corredor” para obtener ganancias aerodinámicas, pero los corredores han metido sus radios de carrera en la parte delantera de sus maillots sin ser sancionados.

Durante el Unbound Gravel, se vio a algunos ciclistas usando bolsas de hidratación en la parte delantera de sus camisetas, lo que ofrece una ventaja aerodinámica. Las normas de la UCI sobre vestimenta sólo se aplican a las carreras de carretera, pista, ciclocross y mountain bike.

Las reglas se remontan a 2011, cuando Frank Schleck usó una mochila de hidratación en la parte delantera de su camiseta durante una carrera y enfrentó una investigación de la UCI antes de que la federación prohibiera la práctica.

En 2021, el uso por parte del equipo británico de la parte delantera de sus monos para almacenar radios generó algunas preocupaciones de que infringía las reglas, pero es posible que esa práctica aún esté permitida.

La nueva incorporación se debe, según el comunicado, a que la UCI “observó que varios corredores llevaban maillots con bolsillos delanteros internos que contenían productos nutricionales que generalmente no se consumían porque eran extremadamente difíciles – o incluso imposibles en condiciones de carrera – de acceder”.

“Estos bolsillos provocan alteraciones significativas en la forma del cuerpo de los ciclistas. Esta tendencia sigue a la reciente publicación de estudios que demuestran la ventaja aerodinámica que proporciona esta práctica.

“Teniendo en cuenta el vínculo establecido entre las ganancias aerodinámicas, el aumento de la velocidad y la gravedad de los accidentes, y considerando que la práctica también plantea cuestiones de equidad deportiva, la UCI ha decidido que los bolsillos del maillot deben estar situados exclusivamente en la parte trasera de la prenda. En consecuencia, a partir del 1 de julio de 2026, cualquier bolsillo colocado en la parte delantera del maillot estará prohibido, con excepción de un posible bolsillo destinado únicamente a contener un dispositivo de radiocomunicación”.