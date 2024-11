“Podemos tomar medidas aún más duras, pero no creo que sea necesario”, dice el director deportivo de la UCI antes del primer partido de la serie en Amberes

La primera ronda de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI 2024-25 llega este domingo a Amberes, con la campeona mundial Fem van Empel y el campeón europeo Thibau Nys entre las grandes estrellas que tomarán la salida.

Los nombres más importantes del lado masculino, el actual campeón mundial Mathieu van der Poel, Wout van Aert y Tim Pidcock, no estarán presentes en la salida en Bélgica, ya que continúan compitiendo en calendarios cross muy reducidos antes de que comience la temporada en ruta.

Es la primera ronda de un calendario reducido de la Copa del Mundo, de 14 carreras a 12 y sin una ronda en EE. UU. por primera vez desde 2015, cuando la carrera de Las Vegas llevó la Copa del Mundo fuera de Europa por primera vez.

También es un comienzo mucho más tardío para la serie principal de ciclocross que comenzó en octubre durante los últimos años y en septiembre antes de 2019, cuando fue reformada y ampliada.

Los cambios forman parte del intento de la UCI de hacer que las Copas del Mundo sean más atractivas para los ciclistas después del drama que se desarrolló la temporada pasada cuando algunos optaron por saltarse rondas no belgas u holandesas en favor de carreras de las series Superprestige o X2O Trofee cerca del corazón del deporte.

Esa saga comenzó cuando Nys provocó una respuesta del presidente de la UCI, David Lappartient, en una conversación con DirectVelo después de que el belga se saltara la Copa del Mundo en Dendermonde el domingo 12 de noviembre, alegando cansancio, a pesar de haber participado en la carrera Superprestige en Niel el día anterior.

“Si un corredor prefiere competir en un evento nacional durante las rondas de la Copa del Mundo, no participará en las siguientes rondas de la Copa del Mundo y, por lo tanto, no participará en el Campeonato del Mundo”, dijo Lappartient.

“La Copa del Mundo no es una competición en la que puedas elegir lo que quieras. Cada corredor tiene que participar”.

Esto provocó una nueva respuesta de los corredores y directores de equipo, con las principales quejas de que el formato actual de la Copa del Mundo es demasiado grande y no se ajusta a su propósito en línea con el resto del calendario. Los equipos se ven obligados a elegir y a menudo optan por las carreras más fáciles de asistir en Bélgica en lugar de las rondas de la Copa del Mundo en Estados Unidos, Irlanda y España, debido al costo.

Con la serie reorganizada a punto de comenzar, la UCI se ha alejado ligeramente de la amenaza de Lappartient, sin embargo, no tendrán miedo de penalizar a los corredores si el nuevo formato no alivia su problema con las rondas saltadas.

“Si vemos que la tendencia continúa y que se sigue esa regla, entonces podremos jugar aún más duro y ver si podemos tomar medidas aún más duras”, dijo el director deportivo de la UCI, Peter Van den Abeele. El Nieuwsblad.

“Pero con toda honestidad: no creo que sea necesario. Creo que el rompecabezas que ahora tenemos por delante es uno en el que todos pueden estar de acuerdo. Realmente no entiendo eso, como ciclista de ciclocross a tiempo completo, No montarías todo. Me resulta muy difícil de aceptar.

“Queremos implicar más a los corredores en la Copa del Mundo UCI y animarles a participar en las rondas”.

Para ayudar a evitar que los ciclistas se salten carreras, ciertas rondas de la Copa del Mundo también tendrán el estatus de “evento protegido” por parte de la UCI, para “promover una participación equilibrada en los eventos del Calendario Internacional de Ciclocross de la UCI” a medida que la disciplina intenta ampliar su alcance. áreas de participación.

En las Copas del Mundo de Dublín, Hulst, Besançon y la nueva ronda de Cabras se implementará el nuevo estatus de “evento protegido”, que permite a la “UCI rechazar la inscripción en el calendario internacional de la UCI de una carrera que desee tener lugar el día anterior o el día de” las rondas mencionadas.

“Para ser claros: no queremos borrar otras carreras, eso sí. Pero hay que entender: es una pena cuando vas a zonas nuevas y luego tienes que decepcionar a esa gente porque hay pocos o ningún corredor de primer nivel”. desde el principio”, continuó Van den Abeele.

“Nadie se beneficia de esto y mucho menos la disciplina misma. En Bélgica todo va bien y nadie tiene problemas con eso, pero tenemos que encontrar el equilibrio adecuado entre la oferta dentro y alrededor de Bélgica y fuera. Y ahora también hay una jerarquía clara entre las diferentes clasificaciones.”