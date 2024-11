El organismo rector advierte a los equipos y 'pide a los equipos y corredores que no utilicen inhalaciones repetidas de CO'

La UCI ha pedido a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) que se pronuncie sobre el uso de monóxido de carbono (CO) por parte de equipos ciclistas profesionales después de que durante el Tour de Francia se supiera que algunos equipos lo utilizaban para optimizar el entrenamiento en altura. .

En el seminario anual del organismo rector en Niza, Francia, la UCI también advirtió a los equipos sobre los peligros de la inhalación de monóxido de carbono y pidió a los ciclistas y equipos que no utilizaran la “inhalación repetida” del gas mortal.

Colectivo de escape reveló por primera vez el uso de CO en el pelotón profesional y confirmó que equipos como Visma-Lease a Bike, UAE Team Emirates e Israel-Premier Tech habían utilizado respiradores de monóxido de carbono para medir los valores sanguíneos y maximizar sus ganancias en los campamentos de altitud.

Las estrellas principales Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard también confirmaron que conocían y habían utilizado al menos parcialmente el equipo de reinhalación, una práctica no prohibida por la AMA, y su uso se convirtió rápidamente en un tema polémico.

La inhalación es un método completamente diferente a la reinhalación: la primera puede conducir a un aumento de la capacidad aeróbica como el VO2 máx. y la segunda es una herramienta de medición que puede ayudar a maximizar los beneficios fisiológicos del entrenamiento en altitud.

Colectivo de escape Los hallazgos iniciales confirmaron que no había “pruebas contundentes de que algún WorldTeams esté utilizando actualmente la inhalación de CO para mejorar el rendimiento” en el momento de la publicación en julio; es su potencial lo que preocupa a la UCI.

“Los participantes del seminario fueron informados sobre los conocimientos actuales sobre los efectos de la inhalación repetida de monóxido de carbono (CO) sobre el rendimiento”, se lee en un comunicado de prensa de la UCI.

“La UCI pide claramente a los equipos y a los corredores que no utilicen inhalaciones repetidas de CO. Sólo el uso médico de una única inhalación de CO en un entorno médico controlado podría ser aceptable.

“La UCI también pide oficialmente a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) que se pronuncie sobre el uso de este método por parte de los deportistas”.

Pogačar describió el uso confirmado del rebreather como “una prueba bastante simple para ver cómo respondes al entrenamiento en altitud” durante su intervención en el Tour, mientras que Vingegaard coincidió en que “no hay nada sospechoso en ello” en declaraciones al periódico danés. política .

Otro grupo clave, el Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC), pidió recientemente que no se practicara esta técnica, lo que provocó una respuesta de Detalo Health, la empresa detrás de los rebreathers utilizados por varios equipos del WorldTour.

“Con el riesgo para la salud (potencialmente mortal), el aspecto técnico complejo y artificial (uso indebido de medios técnicos y terapéuticos para crear artificialmente cambios fisiológicos) y el código mundial antidopaje vigente, el MPCC sólo puede desaconsejar enérgicamente el uso de esta técnica… hasta que sea prohibida”, se lee en un comunicado de prensa del MPCC.

“Estoy completamente de acuerdo en que deberíamos desaconsejar el uso de la inhalación de monóxido de carbono con la intención de aumentar la masa de hemoglobina. Eso debería quedar claro. Y ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones”, dijo Carsten Lundby, director ejecutivo de Detalo Health, a ciclismonoticias en respuesta.

“El uso de monóxido de carbono como herramienta de diagnóstico médico es, por supuesto, algo completamente diferente cuando la intención no es aumentar el rendimiento, sino como herramienta de diagnóstico. Y eso, por supuesto, no debería o no puede prohibirse. Por lo tanto, es necesario que haya un trato claro y diferenciado entre ambos.

“Estoy totalmente en contra de la inhalación de monóxido de carbono con la intención de aumentar el rendimiento. Creo que va en contra del espíritu del deporte. No quiero que mis hijos inhalen gases tóxicos para convertirse en campeones del mundo”.

Hablando a principios de noviembre, Lundby también confirmó que Detalo planea continuar trabajando con equipos WorldTour en 2025.