A pesar de los 30°C de calor, los corredores se ven obligados a quitarse las medias de hielo en la rampa de salida, ya que la UCI dice que “cambia la morfología” del corredor.

Al comienzo de la contrarreloj por equipos de la etapa 1 del Tour de Francia en Barcelona, ​​vi a un corredor tras otro detenido por funcionarios de la UCI cuando salían del área de calentamiento improvisada detrás de la rampa de salida. Los obligaron a quitarse los calcetines de hielo que se habían metido en los trajes.

En un día en el que las temperaturas superaron los 30 °C, los ciclistas utilizaron todos los trucos posibles para mantener baja su temperatura central antes de la salida: chalecos de hielo, ventiladores nebulizadores, aerosoles de alcohol, una extraña tina de agua fría para los brazos de los ciclistas de Netcompany Ineos, así como la táctica más antigua de todas: calcetines de hielo.

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Tecnología de la contrarreloj del Tour de Francia 2026


VILLARS-SUR-OLLON, SUIZA - 21 DE JUNIO: Marcel Camprubi de España y el equipo Pinarello Q36.5 Pro Cycling se refrescan con hielo durante el 89.o Tour de Suiza 2026, etapa 5, una etapa de 150,7 km desde Villars-sur-Ollon hasta Villars-sur-Ollon 1249m / #UCIWT / el 21 de junio de 2026 en Villars-sur-Ollon, Suiza. (Foto de Tim de Waele/Getty Images)