A pesar de los 30°C de calor, los corredores se ven obligados a quitarse las medias de hielo en la rampa de salida, ya que la UCI dice que “cambia la morfología” del corredor.

Al comienzo de la contrarreloj por equipos de la etapa 1 del Tour de Francia en Barcelona, ​​vi a un corredor tras otro detenido por funcionarios de la UCI cuando salían del área de calentamiento improvisada detrás de la rampa de salida. Los obligaron a quitarse los calcetines de hielo que se habían metido en los trajes.

En un día en el que las temperaturas superaron los 30 °C, los ciclistas utilizaron todos los trucos posibles para mantener baja su temperatura central antes de la salida: chalecos de hielo, ventiladores nebulizadores, aerosoles de alcohol, una extraña tina de agua fría para los brazos de los ciclistas de Netcompany Ineos, así como la táctica más antigua de todas: calcetines de hielo.

Para los no iniciados, se trata simplemente de un par de medias, cortadas, rellenas con cubitos de hielo y luego atadas, y los ciclistas generalmente las colocan en la parte posterior de sus monos, detrás del cuello.

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El frío no sólo ayuda a enfriar al ciclista, sino que a medida que el hielo se derrite y el agua se evapora, elimina el calor en el proceso.

Son algo común al comienzo (y de hecho durante) de casi todas las carreras cálidas del calendario, pero la UCI aparentemente está tomando medidas enérgicas contra su uso.

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“Cambia la morfología de la forma de los corredores”, explicó a noticias de ciclismo, Momentos después de detener a Victor Campenaerts.

“Sé que es sólo una pequeña cosa, pero hay que trazar un límite. Si permites algunas veces pero no otras, no es justo. Y si permites un poco, los pasajeros pueden aceptar más”, dijo.

De hecho, el artículo 1.3.032 del reglamento técnico de la UCI establece: “La ropa y otros artículos o accesorios usados ​​por un corredor (incluidos, entre otros, cascos, gafas, zapatos o dispositivos de comunicación en carrera) no pueden modificar la morfología del corredor.

“Además, estará prohibido cualquier elemento no esencial que se añada sobre (o debajo) o se integre en cualquier ropa, u otro artículo o accesorio usado por un ciclista. Se considerará elemento no esencial cualquier elemento que no tenga una finalidad exclusivamente de vestimenta o protección, o que no sea estrictamente necesario para la funcionalidad de la ropa, u otro artículo o accesorio. Esto también se aplicará respecto de cualquier material o sustancia aplicado sobre la piel o la ropa y que no sea en sí mismo una prenda de vestir u otro artículo o accesorio usado por un ciclista.”

No hay duda de que un par de medias es ropa, y que un calcetín de hielo en la parte posterior de un traje puede clasificarse como un elemento agregado debajo de la ropa, pero estoy seguro de que algunos argumentarían en contra de la parte “no esencial” de la redacción de la regla, dado el calor abrasador en las calles de Barcelona el sábado.

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La confusión entre el personal y los corredores de varios equipos cuando se les impidió ingresar a la rampa de salida sugirió que era una nueva regla para algunos de ellos, pero el Jefe de Ingeniería de Red Bull-Bora-Hansgrohe, Dan Bigham, dice ciclismonoticias que en realidad ha estado vigente por un tiempo. “Las reglas ahora son explícitas: sólo hay una radio en el frente”, explicó.

El jefe de equipos de rendimiento de Visma-Lease a Bike, Jenco Drost, estuvo de acuerdo.

“Desde el año pasado, son bastante perspicaces con los artículos que se encuentran debajo del traje”.

A pesar de esto, las imágenes del reciente Tour de Suiza, que muestran a algunos corredores diferentes con bolsas de hielo en sus camisetas, sugieren que la regla aún no se ha aplicado de manera tan consistente como le gustaría a la UCI.





“Se compartió en la reunión de equipamiento del Tour de Francia”, continuó Drost, “pero con este clima, los corredores intentan mantenerlo el mayor tiempo posible”.